Cum au atras 400 de milioane de euro din PNRR investiții private de 2,3 miliarde de euro. Pîslaru: „Scoatem la capăt PNRR-ul”

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a dat asigurări că în acest an România „scoate la capăt PNRR”, susținând că fondurile europene nu ar trebui privite doar ca o soluție pentru nevoile imediate ale economiei, ci și ca un instrument esențial pentru schimbarea modelului dezvoltare a țării.

„Am reuşit să prioritizăm proiecte de investiții. Sunt proiecte care stau în picioare și este foarte important să le ducem până la capăt. Sunt investiții predominant publice. Anul ăsta scoatem la capăt PNRR-ul. Din 2028 se deschide noua perspectivă financiară. Să facem un singur plan pentru toată dezvoltarea economică”, a arătat ministrul Dragoș Pîslaru la dezbaterea „Rethink Economics - De la măsuri urgente, la strategii de dezvoltare”.

Potrivit acestuia, investițiile trebuie prioritizate și corelate cu capitalul privat pentru a genera o dezvoltare economică sustenabilă. „Fondurile europene joacă un rol dublu pentru economia României: pot ajuta la corectarea problemelor imediate, inclusiv a dezechilibrelor fiscale, dar pot susține și transformarea modelului economic pe termen lung”, a spus el.

Dragoș Pîslaru a explicat că trecerea la un model bazat pe investiții trebuie făcută strategic, nu printr-o distribuire haotică a resurselor.

Ministrul a subliniat că simpla alocare de bani nu este suficientă și că, după realizarea investițiilor, acestea trebuie concentrate în direcții strategice, precum inovarea, educația și capitalul uman.

Ministrul a vorbit și despre modul în care au fost gestionate proiectele din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), arătând că, în unele cazuri, programul a fost supracontractat, ajungându-se la promisiuni de finanțare mult peste capacitatea reală de implementare. În aceste condiții, ministerul a fost nevoit să facă o prioritizare a proiectelor pentru a se concentra pe cele care pot fi finalizate.

Investițiile publice, catalizator pentru capitalul privat

Pe de altă parte, Dragoș Pîslaru a adăugat că una dintre marile provocări ale României este crearea unei relații mai puternice între investițiile publice și cele private.

Potrivit acestuia, investițiile publice trebuie să funcționeze ca un catalizator pentru capitalul privat, nu doar ca o sursă directă de finanțare. Ministrul a dat exemplul fondurilor de capital de risc finanțate prin PNRR, unde o alocare de 400 de milioane de euro a generat un efect de multiplicare semnificativ, atrăgând aproape șase euro din sectorul privat pentru fiecare euro investit din fonduri publice.

În prezent, 18 fonduri de investiții au fost create prin acest mecanism, mobilizând peste 2,3 miliarde de euro în economie. În opinia ministrului, acest tip de instrumente financiare poate contribui decisiv la dezvoltarea sectorului privat și la modernizarea economiei.

Dragoș Pîslaru a mai subliniat că România se află într-un moment favorabil din punct de vedere al resurselor financiare europene. În anii următori, țara va continua să beneficieze de fonduri importante din politica de coeziune, iar din 2028 va începe un nou ciclu bugetar european.

În acest context, ministrul a propus elaborarea unui plan unic de dezvoltare economică, care să integreze nu doar fondurile europene, ci și resursele bugetare și investițiile private. El consideră că un astfel de plan ar putea sta la baza unui pact național pentru dezvoltare economică.