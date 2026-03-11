Video Monstrul din Burgos: A provocat un incendiu care a ucis 3 femei și a rănit 4 oameni. În trecut, a ținut în lanțuri o femeie și a abuzat o fetiță

Un bărbat cu antecedente grave de violență a fost reținut după incendierea, marți seara, a unui imobil din Spania, incident în care au murit trei femei și au fost răniți doi copii și doi adulți.

Un bărbat de 60 de ani a fost arestat miercuri, fiind suspectat că a provocat un incendiu devastator din Miranda de Ebro (Burgos), în urma căruia au murit trei femei – o pensionară, fiica ei și o vecină –, iar alte patru persoane, inclusiv doi copii, au fost rănite, potrivit El Pais.

Autoritățile spaniole au confirmat că este vorba despre cel mai grav caz de violență de gen înregistrat în Spania de la începutul statisticilor oficiale, în 2003.

Victimele sunt Dolores, în vârstă de 58 de ani, mama ei Antonia, de 78 de ani, și Laura Valentina, o tânără de 24 de ani care locuia în același imobil.

Fernando Grande-Marlaska, ministrul spaniol de Interne, a anunțat că incendiul este tratat oficial ca o crimă machistă, suspectul fiind fosta parteneră a lui Dolores. Cei doi figurau în trecut în sistemul VioGén, platforma națională de monitorizare a agresorilor și victimelor violenței de gen.

A ținut în lanțuri o femeie și a abuzat o fetiță de nouă ani

Bărbatul are un istoric șocant de infracțiuni grave. În 2023 a fost arestat pentru că ar fi sechestrat, agresat și ținut în lanțuri o femeie pe care o ademenise în mașină.

În 2017 a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru răpirea și abuzarea unei fetițe de nouă ani.

Individul a executat mai multe pedepse, însă a fost eliberat provizoriu după perioade lungi de detenție.

Potrivit poliției, suspectul s-a prezentat singur la secție în dimineața zilei de miercuri, știind că este căutat.

Cum s-a produs tragedia de marți seară

Incendiul de marți seară a izbucnit în jurul orei 22:44, într-o locuință situată în centrul orașului Miranda de Ebro. Martorii au sunat la serviciile de urgență, anunțând că mai multe persoane sunt blocate în interior. Pompierii, poliția și echipajele medicale din trei provincii au intervenit la fața locului.

Ancheta preliminară arată că focul a fost provocat intenționat. Suspectul ar fi fost văzut cu puțin timp înainte în zona în care a izbucnit incendiul.

Primăria din Miranda de Ebro a decretat trei zile de doliu oficial, iar la prânz a fost ținut un minut de reculegere în memoria victimelor. Lideri politici regionali și naționali au transmis mesaje de solidaritate, subliniind gravitatea cazului.

Ministrul Marlaska a amintit că violența de gen este „o problemă de stat” și a cerut respingerea fermă a discursurilor care minimalizează sau neagă fenomenul.