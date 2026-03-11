Video Hezbollah lansează zeci de rachete spre Israel. Armata avertizează asupra unei posibile escaladări în această noapte

Hezbollah a lansat miercuri seară noi rachete spre teritoriul israelian, iar armata Israelului spune că încearcă să le intercepteze. Autoritățile israeliene avertizează că atacurile ar putea escalada în orele următoare, existând temeri privind o „extindere semnificativă” a loviturilor lansate de Iran și de gruparea libaneză.

Sursa video: X/ @squid_tweety

Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au anunțat, într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, că mai multe zone din Israel au fost vizate de rachete trase din Liban de Hezbollah.

Sistemele de apărare aeriană încearcă să le intercepteze, în timp ce armata israeliană a început, la rândul ei, atacuri asupra pozițiilor grupării.

„IDF nu va tolera nicio vătămare adusă civililor israelieni și va răspunde cu forța oricărei amenințări la adresa Statului Israel”, a transmis armata.

În paralel, Israelul a lansat lovituri asupra unor lansatoare de rachete și asupra unor elemente de infrastructură militară ale Hezbollah din Liban.

Israelul se pregătește pentru o posibilă escaladare

Două surse israeliene familiarizate cu situația au declarat pentru CNN că autoritățile de la Tel Aviv se pregătesc pentru o posibilă „extindere semnificativă” a atacurilor venite din partea Iranului și a Hezbollah. Gruparea șiită libaneză a fost fondată în 1982 de Gărzile Revoluționare iraniene și este unul dintre principalii aliați regionali ai Teheranului.

Potrivit uneia dintre surse, există indicii că și rebelii Houthi din Yemen, o altă grupare susținută de Iran, ar putea interveni și ar putea lansa lovituri asupra Israelului. Dacă acest lucru s-ar întâmpla, ar fi prima implicare directă a Houthi în actualul conflict regional.

Rebelii din Yemen au mai atacat Israelul în timpul războiului de 12 zile din vara trecută, însă în conflictul actual nu au intervenit până acum.

În acest context tensionat, premierul israelian Benjamin Netanyahu a convocat o reuniune de urgență cu oficiali politici și din domeniul securității naționale pentru a analiza evoluția situației, a declarat pentru CNN un oficial israelian.

Contextul escaladării conflictului

Tensiunile dintre Israel și Hezbollah au crescut din nou după ce, în 2024, cele două părți semnaseră un armistițiu mediat de Statele Unite. După acord, Hezbollah nu a mai lansat atacuri directe asupra Israelului, însă armata israeliană a continuat loviturile asupra unor obiective pe care le considera parte din eforturile grupării de a-și reconstrui capacitățile militare.

În același timp, Israelul a menținut trupe în cinci puncte din sudul Libanului.

Situația s-a deteriorat însă după operațiunea militară lansată pe 28 februarie 2026 de Statele Unite și Israel împotriva Iranului. În urma acesteia, Hezbollah a atacat Israelul, susținând că acționează pentru a răzbuna moartea ayatollahului Ali Khamenei, ceea ce a atras Libanul în conflictul regional.

Hezbollah s-a pregătit luni de zile pentru un nou război

Potrivit agenției Reuters, șase surse apropiate pregătirilor Hezbollah au declarat că gruparea șiită a petrecut luni de zile refăcându-și arsenalul de rachete și drone. Reînarmarea ar fi fost realizată cu sprijinul Teheranului și cu ajutorul propriilor facilități de producție de armament.

Sursele spun că liderii Hezbollah au ajuns la concluzia că o nouă confruntare cu Israelul este inevitabilă și că, de această dată, gruparea s-ar putea confrunta chiar cu o amenințare existențială.

Între timp, bilanțul victimelor continuă să crească. Potrivit Ministerului Sănătății din Liban, peste 630 de persoane au fost ucise în țară de la izbucnirea războiului.