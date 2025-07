O turistă româncă a decis să-și scurteze vacanța în Bali cu două săptămâni, dezamăgită de mizerie, lipsa de infrastructură și realitatea complet diferită de imaginea promovată pe rețelele sociale și în campaniile de marketing turistic.

Vacanța de vis planificată pentru o lună s-a transformat rapid într-un calvar. „Ne scurtăm vacanța cu 2 săptămâni în Bali, pentru că nu este nici pe departe ce ne așteptam. Trebuia să stăm o lună și ne gândeam că n-o să mai vrem să plecăm acasă, dar am stat 2 săptămâni și de-abia așteptăm să o întindem de aici”, scrie turista într-o postare publică.

Ceea ce ar fi trebuit să fie o experiență spirituală și relaxantă s-a dovedit a fi o lecție dură despre diferența dintre promovarea online și realitate.

Mizerie, haos, zgomot

„Nici nu știu cu ce să încep. Cu jegul omniprezent, pe fiecare cm pătrat, pe absolut toate străzile, prin majoritatea curților, prin restaurante, cu urâțenia străzilor cu cotețe și coșmelii puse unele peste altele, cu milioanele de scutere care huruie non-stop, zi-noapte”, povestește ea.

Lipsa trotuarelor și aglomerația continuă o fac imposibil de explorat la pas: „Efectiv trebuie să mergi uitându-te în spate-față-stânga-dreapta la fiecare pas.”

Plaje murdare și mâncare dubioasă

Femeia descrie plajele drept „de un jeg ordinar” și afirmă că nu a văzut niciodată „o asemenea mizerie absolut nicăieri”. Mâncarea, spune ea, este gătită în condiții insalubre, iar „Bali belly” (intoxicația alimentară frecventă în rândul turiștilor) este aproape inevitabilă.

„Am făcut și eu, dar am venit pregătită. Este singurul concediu în care am gătit”, mărturisește. Carnea din magazine i s-a părut „de o calitate execrabilă, pare importată de prin 1982”.

„Asta e Bali, fără exagerare”

Românca acuză că imaginea idealizată a Baliului este o invenție de marketing, susținută de filme ca Eat, Pray, Love și de postările de pe Instagram. „Toate pozele de pe Insta sunt fake, făcute pe lângă gunoaie, că na, nu o să râdă de tine prietenii că ai cheltuit 4 mii de euro și-ai ajuns într-un ghetou. Pentru că asta e Bali, un mare ghetou. Fără exagerare!”

Retreatul de yoga unde era cazată i s-a părut izolat și lipsit de facilități, iar drumul până la cel mai apropiat magazin a durat trei ore din cauza traficului. „Am pierdut jumătate de zi degeaba”.

Infrastructură precară și lipsa siguranței

Femeia avertizează că Bali nu respectă norme minime de siguranță și își exprimă șocul față de precaritatea infrastructurii locale. „Nu m-aș urca pe scuter cu oricine, nu m-aș arunca cu nicio coardă, nu m-aș urca în niciun avion de mici dimensiuni, nu aș face scufundări etc.”.

După ce a citit despre un feribot scufundat recent, cu zeci de victime, a renunțat la excursiile spre insulele vecine. „Nu există veste de salvare, colace etc., basme”, afirmă ea.

Călătoarea povestește că a fost nevoită să plătească 20 de euro direct unui angajat al aeroportului pentru a „sări” peste o coadă de sute de persoane. „Ne-a luat banii în dreptul camerelor și sub semnul No tips! Corupția este monumentală aici, îți cumperi permis cu 30 de euro, construiești ilegal, faci ce vrei. Congo, frate!”

Concluzie amară: „Marketing gol și o iluzie periculoasă”

În încheiere, românca avertizează alți turiști să fie precauți și să nu se lase păcăliți de imaginile idealizate: „Totul este de un fake ordinar, un marketing gol și o iluzie periculoasă. Dacă vă mănâncă totuși curiozitatea și veniți aici, măcar aveți grijă la ce faceți”.

Postarea sa a stârnit numeroase reacții în mediul online, unii empatizând cu experiența neplăcută, alții criticând tonul dur și generalizările. Cert este că povestea ei pune sub semnul întrebării reputația uneia dintre cele mai populare destinații turistice din lume.