Video Româncă șocată de prețuri în St. Moritz, cea mai scumpă stațiune din Elveția. Cât a plătit pentru o felie de pizza

O tânără româncă a mers împreună cu iubitul și câțiva prieteni în St. Moritz, cea mai luxoasă stațiune montană din Elveția, și a rămas surprinsă de prețurile din oraș. Ea a povestit experiența pe TikTok, dezvăluind cât a plătit pentru parcarea mașinii și pentru o felie de pizza.

Sursa video: TikTok/ @mihaela.szm

„Cât costă o pizza în St. Moritz, unul dintre cele mai scumpe orașe din lume? Am fost o zi întreagă în orașul bogaților și mi-a cam ajuns. Pentru trei ore și jumătate de parcare am plătit 50 de lei și a meritat pentru că orașul e frumos, dar clar nu e ceea ce vedem pe Instagram”, a spus Mihaela în videoclipul distribuit pe rețelele sociale.

St. Moritz este renumit pentru că atrage turiști din întreaga lume, inclusiv oameni extrem de bogați, afaceriști, vedete și membri ai familiilor regale. Stațiunea este cunoscută pentru peisajele spectaculoase, aerul curat și facilitățile de lux, ceea ce explică costurile ridicate pentru vizitatori.

Suveniruri și prețuri surprinzătoare

Grupul de prieteni și-a început ziua cu o plimbare prin oraș. Mihaela a povestit că și-a dorit să își ia un suvenir, însă prețurile au oprit-o imediat. „Am vrut să îmi cumpăr o ciocolată ca suvenir pentru că sunt renumiți pentru ea, dar o ciocolată de 100 de grame costa 150 de lei, așa că mi-am luat un magnet”, a explicat tânăra.

Românca a dezvăluit și prețurile pentru pizza. În St. Moritz nu există multe restaurante, majoritatea turiștilor mâncând direct la hotel. Totuși, grupul a găsit o pizzerie și a comandat câteva felii. „Când am vrut să mâncăm, am realizat că nu prea sunt restaurante. Până la urmă, am găsit o pizzerie și ne-am luat o felie de pizza chiar bunicică. Pizza margherita costa 5 franci elvețieni, adică aproximativ 26 de lei, iar pizza cu pui 7 franci, adică aproximativ 36 de lei”, a povestit Mihaela pe TikTok.



St. Moritz - stațiunea luxului elvețian

St. Moritz, aflată în estul Elveției, în cantonul Graubünden, este una dintre cele mai exclusiviste stațiuni montane din lume. Situată la peste 1.800 de metri altitudine, stațiunea atrage miliardari, vedete și turiști cu bugete generoase. Aici se găsesc hoteluri de cinci stele, magazine ale brandurilor de lux și restaurante rafinate, iar vizita poate fi o experiență costisitoare chiar și pentru activități obișnuite, precum o masă rapidă sau parcarea mașinii.

Originea succesului stațiunii datează de la finalul secolului XIX, când Johannes Badrutt, proprietarul unui hotel, a făcut un pariu cu câțiva turiști britanici: dacă vin iarna și nu le place vremea sau experiența, le plătește drumul înapoi. Britanicii au acceptat, au descoperit soarele, zăpada și aerul curat, iar St. Moritz a devenit rapid o destinație de lux, continuând să atragă aristocrați, industriași și celebrități din întreaga lume.