Pepenii putrezesc pe câmp în Dolj. Fermierii spun că recoltarea îi costă mai mult decât profitul obținut

Sute de pepeni au ajuns să se strice pe câmpurile din județul Dolj, după ce fermierii au constatat că nu mai este rentabil să își recolteze culturile. Deși producția este bogată, prețurile au scăzut atât de mult încât agricultorii spun că banii obținuți din vânzarea fructelor nu mai acoperă nici măcar costurile recoltării.

Sute de pepeni au ajuns să se strice pe câmpurile din județul Dolj. Foto: Shutterstock

Pe plantațiile din Dolj, pepenii au rămas abandonați sub soarele puternic. Fermierii spun că, în prezent, un kilogram de pepene se vinde en-gros cu mai puțin de 50 de bani, un preț pe care îl consideră mult prea mic în raport cu cheltuielile făcute pentru producție, potrivit Observator News.

Agricultorii susțin că ajung să plătească mai mult pentru oamenii care recoltează și manipulează marfa decât pot încasa ulterior din vânzarea pepenilor. În aceste condiții, pentru unii dintre ei, recoltarea întregii producții ar însemna o pierdere și mai mare.

Situația este complicată și de accesul tot mai dificil al producătorilor la piețe. Fermierii spun că intermediarii ajung să cumpere marfa la prețuri foarte mici și au un avantaj la comercializare, în timp ce producătorii rămân cu recolta pe câmp.

Astfel, o producție care ar fi trebuit să le aducă agricultorilor venituri ajunge să fie abandonată și să se piardă, în condițiile în care costurile de producție și de recoltare depășesc câștigurile pe care le-ar putea obține din vânzare.