Un bărbat din Călărași, care joacă constant la loto de aproximativ trei decenii și jumătate, și-a ridicat vineri premiul de categoria I la Loto 6/49, în valoare de 5.226.582,80 de lei (aproximativ 980.000 de euro).

Bărbatul este din Călărași, are peste 60 de ani Foto: Profimedia

Câștigătorul extragerii din 12 noiembrie 2026, un bărbat de peste 60 de ani, s-a prezentat pe 20 noiembrie la sediul central al Loteriei Române pentru a-și revendica banii, dar a ales să își păstreze anonimatul. Bărbatul le-a povestit reprezentanților instituției că mizează întotdeauna pe variante simple și că o parte dintre numerele alese pe biletul norocos au o semnificație personală.

Deși a devenit milionar în lei, călărășeanul spune că nu renunță la acest obicei și că va continua să joace la jocurile sale preferate, Loto 6/49 și Joker. Totodată, el le-a transmis o încurajare celor care își încearcă norocul la rândul lor: „Tuturor jucătorilor le doresc să persevereze și să câștige! Eu am sperat și am câștigat”.

Biletul care i-a adus marele premiu a fost cumpărat de la agenția 40-020 din Călărași și a costat 32,50 de lei, sumă pentru care jucătorul a completat trei variante simple la Loto 6/49 și două variante la Noroc.