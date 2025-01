Noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, duminică, 12 ianuarie

Duminica, 12 ianuarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 9 ianuarie, Loteria Romana a acordat 16.179 de castiguri in valoare totala de peste 1 milion de lei.

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 7,87 milioane de lei (peste 1,58 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 12,79 milioane de lei (peste 2,57 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 8,29 milioane de lei (peste 1,66 milioane de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 957.300 de lei (peste 192.400 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 27.600 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 120.200 de lei (peste 24.100 de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 24.500 de lei. La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 27.900 de lei.

Rezultatele tragerilor de duminică, 12 ianuarie 2025 sunt disponibile după ora 18.30.