Muncitori români, bătuți de angajator și rudele sale în Elveția, după ce au mers să-și ia salariile restante

Trei muncitori români angajați la o firmă de construcții din Elveția au fost atacați violent de rudele angajatorului atunci când s-au dus să-și primească salariile restante.

Românii lucrau pentru firma de construcții a celui de-al doilea frate ca vârstă dintre cei cinci inculpați, un kosovar de 45 de ani. La începutul lunii decembrie 2023, aceștia s-au înțeles cu angajatorul să se întâlnească la stația de service Fuchsberg Nord, pe autostrada A3 din Freienbach, pentru a preda mașina firmei și a-și primi salariile.

Însă, în loc de bani, au fost atacați. Conform rechizitoriului, puțin după ora 19.00, doi frați, un fiu și un nepot ai angajatorului au coborât din mai multe mașini și i-au lovit pe români folosind bâte, țevi de fier, obiecte similare și chiar o lanternă. Victimele au încercat să fugă, dar au fost prinse și agresate. Unul dintre români a suferit tăieturi încercând să îi smulgă un cuțit atacatorului, iar ceilalți au fost răniți la cap și au avut julituri și vânătăi.

Pedepse și expulzări

Procurorul a cerut pedepse cu închisoarea de cel puțin un an pentru toți cei cinci inculpați. Pentru angajatorul kosovar, deja condamnat de patru ori, și pentru fratele său de 42 de ani, cu șase condamnări anterioare, pedepsele urmau să fie executate efectiv.

„Acuzațiile s-au bazat pe declarațiile victimelor, pe datele telefonice care dovedeau prezența inculpaților la locul faptei, pe urme ADN și pe înregistrări video”, se arată în documentele anchetei. Procurorul a mai cerut interdicția de a rămâne în Elveția timp de opt ani pentru patru dintre inculpați, potrivit ziarului local Bote der Urschweiz.

Toți inculpații au refuzat să dea declarații în fața instanței. Avocații lor au solicitat achitarea pe principiul „în caz de dubiu, în favoarea inculpatului”, argumentând că pe înregistrările video nu pot fi recunoscuți și că prezența telefoanelor mobile nu dovedește automat prezența fizică a proprietarilor.

Deciziile instanței

Tribunalul penal i-a condamnat pe toți inculpații pentru atac și agresiune, iar angajatorul și fratele său pentru folosirea intenționată a unor documente de identitate și plăcuțe false de înmatriculare.

Kosovarul, stabilit de 32 de ani în Elveția și proprietar al firmei din 2020, a primit 12 luni de închisoare și 20 de zile-amendă a câte 128 de euro, plus expulzare pentru șapte ani. Fratele său a primit aceeași pedeapsă. Fratele cel mai mare (47 de ani) a fost condamnat la 12 luni de închisoare cu suspendare, cu termen de încercare de doi ani, și a scăpat de expulzare din cauza cancerului.

Fiul de 20 de ani al șefului firmei a primit un an de închisoare cu suspendare, cu termen de încercare de trei ani, iar nepotul de 25 de ani aceeași pedeapsă. În cazul ambilor, expulzarea nu s-a aplicat, fiind născuți în Elveția.

Toți inculpații trebuie să achite costurile de judecată, estimate între 19.801 și 24.617 euro fiecare. Hotărârile nu sunt încă definitive.