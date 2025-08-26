Video Coșmarul muncitorilor români care au lucrat la construcția unui spital din Germania și așteaptă de doi ani să-și încaseze salariile

Mai mulți muncitori din România specializați în construcții care au lucrat pe șantierul spitalului central din Lörrach, Germania, nu și-au primit salariul de doi ani, potrivit unui reportaj realizat de Report Mainz.

Autoritățile publice germane trebuie să asigure condiții de muncă echitabile. În acest scop, pot controla întreprinderile chiar și după atribuirea unui contract. Un sondaj realizat de Report Mains arată însă că aproape nicio autoritate locală nu utilizează această posibilitate.

Muncitorul oaspete își așteaptă salariul de ani de zile

Reportajul, citat de SWR.de, prezintă cazul românului Florin Gheorghe, care a lucrat pe șantierul spitalului Lörrach în urmă cu doi ani. De atunci, el a luptat pentru salariul cuvenit, de 2.000 de euro, de care el și familia sa sunt dependenți. Nu degeaba a călătorit din România în Germania, spune Florin Gheorghe.

„Am lucrat pentru familia mea, pentru copilul meu", a declarat românul.

Noul spital districtual este una dintre proprietățile de prestigiu din Baden-Württemberg. Construcția este estimată la peste 430 de milioane de euro. Dar subcontractantul, care angaja muncitori în construcții, cum a fost cazul Florin Gheorghe, nu a plătit angajații, potrivit cercetărilor efectuate de "Report Mainz"

„Dacă mâine nu ne primim salariile, va trebui să părăsim locuința și vom fi pe stradă fără bani", i-a scris muncitorul român subcontractantului.

Împreună cu alți muncitori, Gheorghe a cerut sprijinul poliție, care l-a trimis la vamă, însă nici aici nu a primit ajutor. Bărbatul a ajuns să-și petreacă noapțile pe stradă, deoarece angajatorul n-a mai plătit nici cazarea.

„A fost un coșmar. După o zi în care ți-ai târât bagajele în spate, fără să mănânci, fără să te speli, fără să bei, să dormi într-o situație critică în aer liber, ca să zic așa, este jalnic", a povestit Gheorghe.

Românul a relatat că nu a primit niciun ban, deși în Baden-Württemberg se aplică Legea privind negocierea colectivă, care prevede că, în cazul contractelor atribuite de sectorul public, trebuie să se asigure și condiții de muncă echitabile, în conformitate cu contractele colective respective. Municipalitatea ar fi avut astfel posibilitatea de a analiza mai atent și ar fi putut controla subcontractantul chiar și după atribuirea unui contract. Putea solicita, de exemplu, fluturașii de salariu.

Se întâmplă adesea însă ca lucrătorii să nu-și primească banii cuveniți, deși sectorul public ar putea preveni acest lucru, spune Jürgen Höfflin de la Confederația Sindicatelor Germane (DGB) South Baden.

Municipalitatea ar fi putut verifica mai bine dacă contractul este plauzibil, se arată în reportaj, dar se pare că că acest lucru nu s-a întâmplat în timpul construirii spitalului Lörrach.

Aproape nicio municipalitate din Germania nu verifică companiile pe care le angajează, motivul fiind legat de lipsa de personal.

Situația a fost similară și atunci când a fost inspectată chiar de clinică.

„Nu este posibil să verifici și să interogezi toți lucrătorii dintr-un astfel de proiect de construcție, care durează peste patru ani", a recunoscut directorul clinicii, Udo Lavendel.

Florin Gheorge continuă să lupte pentru banii săi

Ar putea fi dificil pentru Florin Gheorge să-și primească salariul, arată reportajul pentru că nu are nici contract de muncă, nici foi de pontaj, ca dovadă utilă în instanță. Vrea să încerce oricum și, prin urmare, și-a luat un avocat.

Un reportaj publicat de Frankfurter Allgemeine Zeitung în 2022 a prezentat situația unor muncitori români care s-au întors din Germania nu doar cu bani mai puțini decât sperau, ci și cu boli și alte traume.