Membru al organizației Noua Dreaptă, condamnat la închisoare cu suspendare după ce a lipit stickere cu simboluri legionare pe o sinagogă

Un membru al organizației Noua Dreaptă a primit un an de închisoare cu suspendare, după ce a lipit stickere cu simboluri legionare pe o sinagogă aflată în București.

Bărbatul condamnat este Alexandru Balcu, membru al organizației Noua Dreaptă, considerată drept o organizație de tip neo-fascist.

Potrivit procurorilor, în 2024, acesta „a confecționat patru abțibilduri ce conțineanu portretul liderului, semnul grafic și sloganuri ale organizației de extremă-dreaptă Mișcarea Legionară”. El este acuzat că pe 29 august 2024, Balcu a lipit trei dintre stickere pe ușile de acces a unei Sinagogi din Sectorului 1 al Capitalei.

„Fiind întrebat cu privire la aspectele constatate, a afirmat că a lipit cele trei abțibilduri, pe care le-a confecționat manual, în mod special pe ușile Sinagogii (...), în semn de protest față de legile antiromâne și, totodată, anticonstituționale”, se arată în motivarea instanței.

El a fost prins de un jandarm care patrula în zonă și care „a observat momentul în care inculpatul s-a apropiat de ușile de acces în sinagogă și a lipit” stickerele respective. Imediat după, Balcu a fost condus la Secția 1 Poliție.

Decizia a fost luată în primă instanță și criticată de Adina Marincea, cercetătoare a Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”.

„Încă o condamnare cu suspendare (1 an) pe OUG 31/2002 pentru răspândirea în public de simboluri fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe. Pentru membrul Noua Dreaptă Alexandru Balcu, trimis în judecată în vara lui 2024 pentru că l-au prins jandarmii în timp ce lipea stickere cu Zelea Codreanu și Garda de Fier pe o Sinagogă din București

Același Alexandru Balcu, activist cu ștate vechi în extrema dreapta locală, semna apelul publicat pe website-ul Noua Dreaptă și circulat pe multiple canale neo-fasciste, la Protestul rasist și xenofob pe care intenționau să-l organizeze în București ca o chemare la luptă împotriva migranților”, a scris ea pe pagina sa de Facebook.

În postarea sa, Adina Marincea face referire la un protest care urma să fie organizat de membrii Noii Drepte și de Partidul S.O.S. România în Capitală și care viza imigranții, în special cei veniți din Asia.

Evenimentul a fost în primă faza aprobat de Primăria Capitalei, însă ulterior, primarul interimar, Stelian Bujduveanu, a anunțat că protestul a fost anulat.