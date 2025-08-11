Video Indieni bătuți și umiliți pe străzile din Irlanda, într-un val de atacuri rasiste împotriva imigranților

Mai mulți cetățeni indieni au fost agresați în ultimele săptămâni în Irlanda. Bărbați, femei și copii au fost loviți, batjocoriți și amenințați cu mesaje xenofobe, lăsând comunitatea în stare de șoc și teamă.

O serie de agresiuni violente împotriva cetățenilor indieni și a altor imigranți au șocat Irlanda în ultimele săptămâni, ridicând semne de întrebare asupra siguranței într-o țară considerată de mulți ani primitoare și sigură.

În suburbia Tallaght, din vestul Dublinului, un grup de adolescenți a agresat, bătut și dezbrăcat parțial un bărbat indian, care a fost apoi filmat în timp ce se clătina și sângera. Câteva zile mai târziu, o altă bandă a atacat un bărbat indian în Clondalkin, provocându-i fracturi, tăieturi și multiple vânătăi, potrivit The Guardian.

Seria incidentelor nu s-a oprit aici. În Ballymun, doi pasageri au atacat un șofer de taxi indian, lovindu-l în față cu o sticlă și strigând: „Întoarce-te în țara ta”. În regiunea Waterford, câțiva băieți ar fi lovit o fetiță indiană de șase ani în față și în zona genitală cu o bicicletă, spunându-i: „Întoarce-te în India”.

Toate aceste cazuri sunt investigate de poliție, însă până acum nu au fost formulate acuzații.

Proteste și reacții oficiale

Comunitatea indiană a organizat un protest tăcut în fața Ministerului Justiției, iar ambasada Indiei la Dublin le-a recomandat cetățenilor să ia măsuri de precauție și să evite zonele izolate.

Mass-media din India a relatat pe larg despre aceste atacuri, stârnind șoc printre cei care vedeau Irlanda drept o destinație sigură. „Un tip pe motocicletă s-a oprit și m-a lovit în față când eram blocat în trafic”, a povestit un șofer de taxi din Dublin, originar din statul Punjab, care a dorit să rămână anonim. „De ce se întâmplă asta?”.

Tensiuni pe fondul crizei locuințelor

Imigrația a schimbat profund Irlanda din anii 1990, o cincime din populație fiind acum născută în străinătate. În ultimii ani, lipsa locuințelor accesibile a alimentat resentimentele față de imigranți și solicitanții de azil, ducând la proteste, unele violente. Au apărut chiar videoclipuri cu atacuri asupra corturilor refugiaților din Africa și Orientul Mijlociu.

Din iunie, mai multe persoane originare din Asia de Sud, șoferi de taxi, lucrători în IT sau în domeniul medical, au fost victime ale unor atacuri brutale. „Suntem obișnuiți cu microagresiunile”, a declarat Fahmeda Naheed, poetă și activistă pentru drepturile omului din Pakistan, stabilită în Cork de 13 ani. „Asistăm la tot mai multe agresiuni fizice. Acestea sunt mai violente și mai agresive decât în trecut. Ele au coincis cu criza locuințelor și comportamentul antisocial al tinerilor”.

Naheed a cerut îmbunătățirea activității poliției, sprijin pentru victime, educație împotriva rasismului și o legislație clară privind crimele motivate de ură.

Xenofobie amplificată online

Deși extrema dreaptă rămâne o forță politică marginală în Irlanda, videoclipurile cu mitinguri anti-imigranți se răspândesc rapid online. Într-un clip recent, un bărbat susține, în fața unui grup cu steaguri irlandeze, că imigranții „nu se vor integra niciodată” și că „Islamul nu ar trebui să fie permis într-o țară creștină”, stârnind aplauze.

Amal Women Ireland, o organizație care sprijină femeile musulmane, a denunțat un atac „violent, motivat rasial” asupra unei membre, produs la o stație de autobuz din Dublin, pe 30 iunie.

Pe platforma Reddit a circulat și o scrisoare deschisă, atribuită unei asistente medicale indiene, care afirma că ea și mai mulți colegi se gândesc să părăsească Irlanda din cauza fricii și a abuzurilor. „Ce fel de loc devine acesta? Am venit în Irlanda pentru a salva vieți și acum ne este frică să mergem acasă după tura de lucru”, ar fi scris aceasta. The Guardian nu a putut verifica autenticitatea documentului, dar acesta a devenit viral, amplificând temerile legate de rasism și xenofobie.

Politicieni îngrijorați

„Văd o latură a noastră care nu-mi place”, a scris pe rețelele sociale Jennifer Whitmore, reprezentantă a Social-Democraților. „Cred că teama unor oameni de a fi lăsați în urmă este exploatată de o mică minoritate de indivizi toxici al căror singur obiectiv este haosul, ura și divizarea societății”.