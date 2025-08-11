search
Luni, 11 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Video Indieni bătuți și umiliți pe străzile din Irlanda, într-un val de atacuri rasiste împotriva imigranților

0
0
Publicat:

Mai mulți cetățeni indieni au fost agresați în ultimele săptămâni în Irlanda. Bărbați, femei și copii au fost loviți, batjocoriți și amenințați cu mesaje xenofobe, lăsând comunitatea în stare de șoc și teamă.

Val de atacuri rasiste împotriva imigranților în Irlanda FOTO: X
Val de atacuri rasiste împotriva imigranților în Irlanda FOTO: X

O serie de agresiuni violente împotriva cetățenilor indieni și a altor imigranți au șocat Irlanda în ultimele săptămâni, ridicând semne de întrebare asupra siguranței într-o țară considerată de mulți ani primitoare și sigură.

În suburbia Tallaght, din vestul Dublinului, un grup de adolescenți a agresat, bătut și dezbrăcat parțial un bărbat indian, care a fost apoi filmat în timp ce se clătina și sângera. Câteva zile mai târziu, o altă bandă a atacat un bărbat indian în Clondalkin, provocându-i fracturi, tăieturi și multiple vânătăi, potrivit The Guardian.

Seria incidentelor nu s-a oprit aici. În Ballymun, doi pasageri au atacat un șofer de taxi indian, lovindu-l în față cu o sticlă și strigând: „Întoarce-te în țara ta”. În regiunea Waterford, câțiva băieți ar fi lovit o fetiță indiană de șase ani în față și în zona genitală cu o bicicletă, spunându-i: „Întoarce-te în India”.

Toate aceste cazuri sunt investigate de poliție, însă până acum nu au fost formulate acuzații.

Proteste și reacții oficiale

Comunitatea indiană a organizat un protest tăcut în fața Ministerului Justiției, iar ambasada Indiei la Dublin le-a recomandat cetățenilor să ia măsuri de precauție și să evite zonele izolate.

Mass-media din India a relatat pe larg despre aceste atacuri, stârnind șoc printre cei care vedeau Irlanda drept o destinație sigură. „Un tip pe motocicletă s-a oprit și m-a lovit în față când eram blocat în trafic”, a povestit un șofer de taxi din Dublin, originar din statul Punjab, care a dorit să rămână anonim. „De ce se întâmplă asta?”.

Citește și: Violențele din Irlanda de Nord asupra românilor continuă. Localnicii irlandezi afișează semne care le arată naționalitatea pentru a nu fi atacați

Tensiuni pe fondul crizei locuințelor

Imigrația a schimbat profund Irlanda din anii 1990, o cincime din populație fiind acum născută în străinătate. În ultimii ani, lipsa locuințelor accesibile a alimentat resentimentele față de imigranți și solicitanții de azil, ducând la proteste, unele violente. Au apărut chiar videoclipuri cu atacuri asupra corturilor refugiaților din Africa și Orientul Mijlociu.

Din iunie, mai multe persoane originare din Asia de Sud, șoferi de taxi, lucrători în IT sau în domeniul medical, au fost victime ale unor atacuri brutale. „Suntem obișnuiți cu microagresiunile”, a declarat Fahmeda Naheed, poetă și activistă pentru drepturile omului din Pakistan, stabilită în Cork de 13 ani. Asistăm la tot mai multe agresiuni fizice. Acestea sunt mai violente și mai agresive decât în trecut. Ele au coincis cu criza locuințelor și comportamentul antisocial al tinerilor”.

Naheed a cerut îmbunătățirea activității poliției, sprijin pentru victime, educație împotriva rasismului și o legislație clară privind crimele motivate de ură.

Xenofobie amplificată online

Deși extrema dreaptă rămâne o forță politică marginală în Irlanda, videoclipurile cu mitinguri anti-imigranți se răspândesc rapid online. Într-un clip recent, un bărbat susține, în fața unui grup cu steaguri irlandeze, că imigranții „nu se vor integra niciodată” și că „Islamul nu ar trebui să fie permis într-o țară creștină”, stârnind aplauze.

Citește și: „Afară cu românii”: mesajul motivat de ură scris pe o casă din Belfast, investigat de Poliție

Amal Women Ireland, o organizație care sprijină femeile musulmane, a denunțat un atac „violent, motivat rasial” asupra unei membre, produs la o stație de autobuz din Dublin, pe 30 iunie.

Pe platforma Reddit a circulat și o scrisoare deschisă, atribuită unei asistente medicale indiene, care afirma că ea și mai mulți colegi se gândesc să părăsească Irlanda din cauza fricii și a abuzurilor. „Ce fel de loc devine acesta? Am venit în Irlanda pentru a salva vieți și acum ne este frică să mergem acasă după tura de lucru”, ar fi scris aceasta. The Guardian nu a putut verifica autenticitatea documentului, dar acesta a devenit viral, amplificând temerile legate de rasism și xenofobie.

Politicieni îngrijorați

„Văd o latură a noastră care nu-mi place”, a scris pe rețelele sociale Jennifer Whitmore, reprezentantă a Social-Democraților. „Cred că teama unor oameni de a fi lăsați în urmă este exploatată de o mică minoritate de indivizi toxici al căror singur obiectiv este haosul, ura și divizarea societății”.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
O rețea care slăbește sistemul de sănătate din interior. Manageri plătiți cu mii de euro în spitale de stat cu mame-patroni la privat
digi24.ro
image
Începe comasarea școlilor care au sub 500 de elevi. Profesorii vor primi până la patru ore în plus pe săptămână
stirileprotv.ro
image
Ți se rupe inima! Nina ILIESCU refuză să meargă la spital, deși se simte foarte rău: Motivul cutremurător
gandul.ro
image
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte român prohodit în propria biserică, pe care a reconstruit-o din cenușă
mediafax.ro
image
Anamaria Prodan i-a trimis un mail sfâșietor lui Laurențiu Reghecampf, care a plecat să antreneze în Sudan! „Te rugăm…” Exclusiv
fanatik.ro
image
Agențiile antidrog și antidoping, două instituții-cheie politizate și ineficiente. Cine sunt sinecuriștii susținuți de PSD și de PNL care le conduc
libertatea.ro
image
Cele mai mari 10 succese ale Ucrainei în războiul împotriva Rusiei
digi24.ro
image
Așa arată noua casă de 600.000 de euro cumpărată de Simona Halep într-un complex exclusivist!
gsp.ro
image
1.000.000€ la semnătură pentru Ianis Hagi! Echipa care e gata să-l transfere
digisport.ro
image
Cum a intrat România în capcana datoriilor către străini: Împrumuturi risipite pe afaceri falimentare, proiecte gigantice și lipsă totală de strategie
stiripesurse.ro
image
O femeie a fost plătită de firma la care lucra timp de 20 de ani fără să facă nimic. Nemulțumită, a dat compania în judecată
antena3.ro
image
CALCUL: Câţi bani acumulează în fondul de pensie privată un român care investeşte 160 de lei pe lună
observatornews.ro
image
Mihaela Rădulescu, umilită de familia lui Felix. Părinții bărbatului ar fi refuzat să meargă la căpătâiul fiului lor
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
prosport.ro
image
Mirabela Grădinaru a apărut în public în pantaloni sport şi tricou, cetăţenii au sărit imediat! Gestul călduros care i-a uimit pe toţi
playtech.ro
image
Anamaria Prodan i-a trimis un mail sfâșietor lui Laurențiu Reghecampf, care a plecat să antreneze în Sudan! „Te rugăm…” Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gigi Becali s-a convins de Octavian Popescu și i-a decis soarta după meciul cu Unirea Slobozia
digisport.ro
image
DOCUMENT| Toate măsurile din Pachetul 2: Ilie Bolojan taie chirurgical și rărește șefimea din teritoriu. Cresc impozitele și taxele
stiripesurse.ro
image
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
kanald.ro
image
Cristian Cioacă s-a întors la Penitenciarul Mioveni. Imagini cu fostul poliţişt: a fost „om de bază” acolo și...
playtech.ro
image
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
wowbiz.ro
image
Meteorologii anunță vortex polar încă din toamnă. Orașele din România unde ninge din octombrie.
romaniatv.net
image
Stagiul de cotizare la pensie. Cum se calculează pentru cei care au lucrat mai puțin
mediaflux.ro
image
Ispita de la „Insula Iubirii” i-a eclipsat pe fotbaliști la amicalul de gală al Europei: „Ești cea mai frumoasă din lume, Maria!”
gsp.ro
image
Imaginea de la căpătâiul lui Ion Iliescu care va rămâne în istorie. De ce i-au ținut coliva Constantinescu, Văcăroiu, Năstase și Stolojan VIDEO
actualitate.net
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Trei zodii renasc după Luna plină din august 2025. Își realizează un vis, primesc bani la locul de muncă și plănuiesc o vacanță de lux
click.ro
image
Un simbol al litoralului românesc din perioada comunistă a renăscut. Cât costă să-ți iei apartament în hotelul lui Olăroiu
click.ro
image
Porumbul, medicament natural pentru numeroase afecțiuni. Util de la bob până la cenușa coceanului
click.ro
Șeica Moza bint Nasser Instagram 2025 jpg
Șeica fără vârstă! Moza bint Nasser, femeia care a redefinit imaginea Qatarului, a împlinit 65 de ani
okmagazine.ro
Terina cu pui si dovlecei Sursa foto shutterstock 1781117753 jpg
Terină de pui cu dovlecei. Secretele pentru care se termină rapid
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Fiul adoptiv al lui Horia Brenciu a dat lovitura! Sportul la care a devenit dublu campion: „Bravo, dragostea lu’ tata!”
image
Trei zodii renasc după Luna plină din august 2025. Își realizează un vis, primesc bani la locul de muncă și plănuiesc o vacanță de lux

OK! Magazine

image
Regele Charles, extrem de mofturos la mâncare. Care este ”regula celor 6 ouă”, cu care le dă angajaților de furcă

Click! Pentru femei

image
A avut sau nu o „experiență gay”? Brad Pitt a dezvăluit marele său regret

Click! Sănătate

image
Poți ghici animalul ascuns printre banane?