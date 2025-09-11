Un român a șocat Belgia după ce și-a atacat fosta soție și i-a tăiat gâtul în plină stradă. Ce pedeapsă riscă

Un român din Knokke-Heis, Belgia, riscă 14 ani de închisoare pentru o tentativă de omor comisă asupra fostei sale soții, în luna martie a anului trecut.

Procesul, la finalul căruia Dori P., în vârstă de 35 de ani, urmează șă-și primească pedeapsa, redeschide „rănile vechi” lăsate în rândul opiniei publice de atacul brutal din Zeebrugge, potrivit publicației belgiene Lokaal Nieuws.

Și-a pus fosta soție la pământ și i-a tăiat gâtul

Pe 4 martie 2024, Dori P., în vârstă de 35 de ani, din Knokke-Heist, și-a atacat fosta soție la locul de muncă din Zeebrugge. Sub influența alcoolului și a drogurilor, românul a atacat-o pe femeie cu un cuțit.

Martorii au văzut cum a doborât-o în plină stradă și i-a tăiat gâtul, potrivit sursei citate. Femeia a supraviețuit la limită și a fost transportată la spital în stare gravă.

Tribunalul din Bruges l-a condamnat anterior pe Dori P la șapte ani de închisoare pentru tentativă de omor.

Românul a făcut apel în încercarea de a obține o pedeapsă mai blândă. Procuratura generală solicită însă o pedeapsă de 14 ani de închisoare.

Procurorul general De Smet a detaliat în instanță brutalitatea faptelor și a invocat riscul de recidivă.

Curtea de Apel din Gent urmează să pronunțe sentința pe 8 octombrie.



