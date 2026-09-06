O fetiță de nici doi ani a ajuns singură pe una dintre cele mai aglomerate artere din București și a mers printre mașini, fără ca părinții să își dea seama că a plecat din parc. Copila a fost observată în ultimul moment de un motociclist, care a intervenit înainte ca o mașină să o lovească.

sursa video: FB București 2.0

Incidentul grav a avut loc pe Șoseaua Mihai Bravu din Capitală, în jurul orei 10.00, când traficul din zonă era intens. Momentul în care fetița ajunge pe carosabil a fost surprins de camera montată pe casca motociclistului.

Copila a ieșit din zona parcului, aflat în apropierea blocului în care se afla împreună cu familia, și a mers singură câteva sute de metri. La un moment dat, a ajuns pe prima bandă a șoselei, în apropierea intersecției cu Bulevardul Ferdinand.

Motociclistul a văzut copilul la semafor

Iulian Olaru, fost concurent al emisiunii „Chefi la cuțite”, se afla pe un scuter când a observat fetița.

„Am plecat primul de la semafor și am văzut acel copil pe mijlocul străzii. Am făcut tot posibilul să îl salvez. În spatele meu era un autobuz și îi mulțumesc acelui șofer de autobuz că a reușit să îmi blocheze circulația bulevardului. Mi-am asumat că putea să mă ia și pe mine o mașină și pe acel copil, dar am reușit să îi dau zile acelui copil”, a povestit Iulian Olaru.

După ce a luat-o de pe carosabil, motociclistul a pornit în căutarea părinților pentru a afla de unde plecase copila.

Potrivit relatărilor făcute de salvator, părinții fetiței se aflau pe o bancă în parc și erau atenți la telefoanele mobile în momentul în care copilul a plecat.

Iulian Olaru a afirmat că părinții ar fi fost sub influența unor substanțe, însă această informație nu a fost confirmată de autorități.

Copilul a fost salvat de un motociclist Foto: sursa: FB

Mama fetiței, care mai are un copil în vârstă de patru ani, a fost ulterior dusă la audieri.

În urma incidentului, autoritățile au început verificări pentru a stabili exact cum a fost posibil ca fetița să ajungă singură pe un bulevard intens circulat.

Potrivit informațiilor prezentate de Observator, mamei i-a fost recomandat și un consult psihiatric. Cele două copile, în vârstă de aproximativ unu și patru ani, au fost preluate temporar de bunici.

Totodată, Direcția pentru Protecția Copilului verifică situația familiei.

Iulian Olaru spune că nu se consideră un erou și că este recunoscător că a reușit să ajungă la copil înainte să se producă o tragedie.

„Nu sunt un erou. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am putut salva acel copil. Nu mă consider un erou. Vreau să fiu o persoană care a reușit să salveze un copil”, a declarat motociclistul.