Detaliul care a salvat de la moarte o fetiță de 2 ani căzută de la etajul 4. „A pus-o pe pervaz că tot cerea acolo”

Un incident șocant a avut loc vineri seara în Chiajna, județul Ilfov, când o fetiță de doi ani a căzut de la etajul patru al unui bloc din complexul Militari Residence. Copila stătea pe pervazul ferestrei de la bucătărie, s-a dezechilibrat și s-a prăbușit aproximativ 15 metri, aterizând direct pe parbrizul unei mașini. Geamul s-a crăpat, dar nu s-a rupt complet, ceea ce i-a salvat viața.

Incidentul a fost surprins de o cameră de supraveghere, iar un trecător care a asistat la scenă a intervenit imediat, ridicând copilul în brațe și sunând la ajutor. Părinții fetiței au coborât câteva secunde mai târziu, fiind în stare de șoc. „Am auzit un țipăt, apoi o bubuitură puternică și multe țipete. Vecinii i-au sfătuit pe părinți să o ducă la spital cu mașina, pentru că ambulanța ar fi întârziat”, povestește un martor, pentru Observator.

„A pus-o pe pervaz că tot cerea acolo și într-o fracțiune de secundă a căzut. Suntem șocați, nu îmi revin. De aseară plâng încontinuu”, adaugă o vecină.

Medicii de la Spitalul Grigore Alexandrescu au internat fetița în Terapie Intensivă, diagnosticând un traumatism toraco-abdominal grav, dar stabil. Poliția a deschis o anchetă sub aspectul infracțiunii de vătămare corporală din culpă. „Polițiștii efectuează cercetări pentru a stabili cauzele și împrejurările în care s-a produs evenimentul”, transmite un purtător de cuvânt.

Cazul amintește de accidentele tragice de la înălțime. În ultimii șapte ani, peste 7.000 de copii din România au căzut de la etaj. În 2021, doi gemeni de doi ani au murit după ce au căzut de la etajul 10, în timp ce mama lor filma live pe Facebook. Femeia a fost condamnată la trei ani de închisoare pentru ucidere din culpă.