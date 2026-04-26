Minivacanțele de care se vor bucura românii în următoarele săptămâni. Câte zile vor fi libere de 1 Mai și Rusalii

Românii vor avea mai multe zile libere la începutul verii 2026, cu ocazia Rusalii. Minivacanțele încep însă cu 1 Mai, care pică într-o zi de vineri.

Codul Muncii stabilește, prin articolul 139, zilele libere legale în România, acordate pentru sărbători naționale, culturale și religioase. Angajatorii trebuie să le respecte, iar dacă activitatea nu poate fi întreruptă, salariații primesc fie timp liber compensatoriu, fie spor la salariu.

Prima minivacanță începe de 1 Mai, care pică vineri, astfel că românii vor avea o zi liberă în plus, legată de weekend.

A doua minivacanță este la finalul lunii mai. Prima zi de Rusalii, pe 31 mai, cade duminică, zi care este oricum liberă, însă a doua zi de Rusalii, luni, 1 iunie, coincide cu Ziua Copilului.

Astfel, salariații vor avea parte de un weekend prelungit.

Rusaliile marchează Pogorârea Sfântului Duh și reprezintă una dintre cele mai importante sărbători creștine, fiind incluse între cele 12 praznice împărătești.

De asemenea, elevii și cadrele didactice din învățământul preuniversitar vor avea liber pe 5 iunie, de Ziua Învățătorului. Măsura a fost stabilită prin includerea acestei date în Contractul Colectiv de Muncă (CCM) unic la nivel de sector de activitate - Învățământ Preuniversitar.

Ce zile libere legale mai sunt în 2026