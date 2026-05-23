search
Sâmbătă, 23 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Iancu Guda pleacă de la Antena 1, după aproape 7 ani: „Adevărul economic trebuie spus tare, puternic și hotărât. Să aprindem lumina”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Iancu Guda a anunțat că își încheie colaborarea cu Antena 1 pentru producția rubricii zilnice de educație financiară „IQ Financiar”, după aproape șapte ani de emisiuni difuzate în televiziune.

Economistul Iancu Guda pleacă de la Antena 1 FOTO: FB
Economistul Iancu Guda FOTO: FB

„Am încheiat de comun acord colaborarea cu Antena 1 pentru producția rubricii zilnice de educație practică IQ FINANCIAR”, a transmis Iancu Guda, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Economistul a precizat că decizia marchează finalul unei etape importante din cariera sa, dar și o schimbare de direcție profesională.

„Închei astfel etapa de producție TV, un proiect important al carierei mele, dar solicitant și care implică foarte multă energie și timp, pentru a putea muta focusul într-o zonă mult mai amplă”, a explicat Iancu Guda.   

El a anunțat că își va continua activitatea în zona de educație financiară și analize economice, dar într-un format preponderent digital.

Voi continua să contribui în spațiul public cu analize economice, intervenții LIVE și conținut educațional independent, în paralel cu dezvoltarea proiectelor antreprenoriale, platformelor digitale și inițiativelor de educație financiară pe care le dezvolt deja de mai mulți ani.”, a spus Guda.

Acesta a subliniat că proiectul TV a reprezentat o etapă intensă, desfășurată pe parcursul a aproape șapte ani. „Sunt onorat că am produs, timp de aproape 7 ani, pastila zilnică de educație financiară, cca. 2000 de emisiuni cu +10.000 de minute la TV (DIGI24 și Antena 1), cel mai lung maraton de educație financiară din istoria televiziunii românești”, a spus el. 

Iancu Guda a adăugat că, în paralel cu televiziunea, și-a dezvoltat prezența în mediul online.

„Am extins, în paralel, educația financiară și în online, iar paginile mele de social media au ajuns la aproape 10 milioane de vizualizări pe lună, cu +300.000 de urmăritori.”,  a adăugat el.

În mesajul său, economistul a insistat asupra ideii de independență profesională și financiară. „Am economisit și investit astfel încât să nu depind de nimeni, așa cum nu am depins niciodată”, a transmis el.

„Independența financiară și gândirea critică, alături de sănătate, cred că sunt cele mai importante ‘asset-uri’ azi, în vremurile pe care le traversăm. Iar adevarul economic trebuie spus tare, puternic, hotârat! România si românii au nevoie de asta! Să aprindem lumina”, a spus acesta. 

Acesta a precizat că producția TV a reprezentat doar o parte din activitatea sa profesională, menționând implicarea în domeniul financiar și în proiecte antreprenoriale. „În ultimii 7 ani am fost CEO-ul local pentru Coface… sunt implicat de peste 10 ani în conducerea celei mai mari societăți de administrare a investițiilor din România (BRD AM cu +10 miliarde RON active în management).”, a spus el.

Guda a vorbit și despre proiectele sale educaționale și antreprenoriale, precum și despre dezvoltarea platformelor digitale. „Am construit 4 proiecte antreprenoriale și sociale de succes, de la Money in Motion, Business in Motion, FINLEARN, FINLIGHT, ASSET”, a precizat acesta.

El a menționat și activitatea editorială și succesul cărților sale: „Am scris 3 cărți din care 2 au ajuns bestseller, vândute împreună în peste 100.000 de exemplare.”

Economistul a transmis că își va continua activitatea publică prin analize economice și conținut educațional independent. „NU mai am exclusivitate în spațiul TV, iar de acum înainte am bucuria să pot contribui cu analizele mele în regim LIVE sau analize scurte pentru știri. (...) Manipulările trebuie demascate, iar adevărul obiectiv al cifrelor trebuie să ajungă la cât mai mulți români”, a mai spus acesta.

În final, Guda a transmis un mesaj de mulțumire și un apel la educație financiară. „Mulțumesc pentru că mă urmăriți și că aveți încredere în mine. Educația financiară face diferența! Hai România!”, a încheiat acesta.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei
digi24.ro
image
Trump: ”Se va termina în curând”. Ultima decizie a președintelui SUA dă de înțeles că ar urma noi atacuri asupra Iranului
stirileprotv.ro
image
Ilie Bolojan, primit cu ostilitate la Iași. Oamenii i-au strigat: „Nu vă dați demisia?”
gandul.ro
image
Alertă pe banii europeni! Bolojan cere mobilizare totală
mediafax.ro
image
Video șocant! Denis Alibec a înjurat copiii de la Barca Academy după Chindia – Farul 3-3. Reacția atacantului: „Vorbeam cu cei de la Târgoviște, nu cu cei mici”
fanatik.ro
image
Cât vei primi la pensie dacă ai azi un salariu de 5.000 de lei? Calculul care îi sperie pe români
libertatea.ro
image
Toți oamenii ayatollahului: aliații Iranului învață să se descurce singuri
digi24.ro
image
Fosta acționarului de la Dinamo, imagini spectaculoase la Festivalul de la Cannes: „6 ani împreună au fost foarte grei”
gsp.ro
image
FOTO Neverosimil: au pronunțat trei nume și au scăpat de controlul polițiștilor
digisport.ro
image
Noaptea Muzeelor a adus săli pline și expoziții spectaculoase la Palatul Cesianu-Racoviță
click.ro
image
O comoară de aur de acum 3.000 de ani a fost găsită în Prahova, de un bărbat cu detector de metale
antena3.ro
image
O familie care deţine un imperiu cu afaceri de 100 mld. euro: România este în top pentru noi. Schimbările sunt uimitoare, s-a construit mult în infrastructură. Suntem în România să rămânem!
zf.ro
image
Măsuri draconice de securitate în Bucureşti. Fanii lui Max Korzh se bucură: "Trebuie cineva să ne controleze"
observatornews.ro
image
125 de lei în plus la pensie pentru toți pensionarii români din această categorie, de la 1 iulie 2026
cancan.ro
image
700 lei în plus la pensie pentru un pensionar cu grupe de muncă. Cum a învins Casa de pensii în instanță?
newsweek.ro
image
FOTO. Ce imagini! Fiica lui Marius Șumudică a încins internetul cu o ținută provocatoare
prosport.ro
image
Cum schimbi cel mai avantajos lei în euro în 2026. Trucurile folosite de români pentru curs mai bun
playtech.ro
image
Daniel Pancu, acord de principiu cu Dan Șucu pentru a o prelua pe Rapid. Când ar urma să fie prezentat antrenorul, care renunță la o sumă mare de bani. Update exclusiv
fanatik.ro
image
Noi dezvăluiri despre cuplul Macron: gelozie, suspiciuni de infidelitate și tensiuni la Palatul Élysée. ”S-a simțit dată la o parte. Și de către o femeie mult mai tânără”
ziare.com
image
"Telenovela" Radu Drăgușin s-a încheiat! ADIO, Tottenham
digisport.ro
image
Trump a cumpărat acțiuni la un restaurant de sushi, iar internetul a explodat: „A confundat companiile?”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Surpriză MARE, Nicuşor Dan a găsit premier. Nu este nici de la PSD, nici de la PNL!
romaniatv.net
image
Cum arată Andreea Marin fără strop de machiaj pe față și complet nearanjată: „La 51 de ani, mă simt mai femeie ca oricând”
mediaflux.ro
image
Fosta acționarului de la Dinamo, imagini spectaculoase la Festivalul de la Cannes: „6 ani împreună au fost foarte grei”
gsp.ro
image
Restaurantul lui Pescobar din Londra, închis pentru neplata chiriei. Afaceristul se lăuda cu încasări de 1 milion de euro
actualitate.net
image
Intervenții de urgență la Brașov: „Toate resursele operative disponibile sunt implicate în teren. Numărul victimelor a ajuns la 16”
actualitate.net
image
Daniel Iordăchioaie, experiență de coșmar după ce a acceptat un avans de 10.000 de dolari: „M-am băgat de frică. Groapa era adâncă de doi metri, iar pământul era deasupra mea”
click.ro
image
Detalii inedite din viața lui Stephen Hawking. Era privit cu îngrijorare de tatăl său în perioada studenției: „Stă prin casă fără prea multă iniţiativă”
click.ro
image
Ramona Olaru nu a uitat de unde a plecat! Ipostaza neașteptată în care s-a filmat la țară: „Mă întorc la origini”
click.ro
RHONDA FLEMING în rolul Cleopatrei foto profimedia 0137026979 jpg
„Regina prostituată” își ținea iubiții drogați într-un templu. Recordul ei personal – 100 de bărbați într-o singură noapte!
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Neagoe Basarab, domnitorul Țării Românești, 1512-1521. Frescă din Mănăstirea Curtea de Argeș
Cum a devenit Neagoe Basarab cel mai cult domnitor din istoria Țării Românești
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum arată noul living al Andreei Marin. Vedeta și-a redecorat casa și le-a arătat fanilor colțul ei de relaxare: „Am scăpat de un stres”
image
Daniel Iordăchioaie, experiență de coșmar după ce a acceptat un avans de 10.000 de dolari: „M-am băgat de frică. Groapa era adâncă de doi metri, iar pământul era deasupra mea”

OK! Magazine

image
Exclusiv! Alina-Maria de Roumanie, interviu special despre familia regală, copii și cum l-a cunoscut pe Principele Nicolae

Click! Pentru femei

image
Ce mamă egoistă! Jessica Simpson își ia bilet de avion la clasa I, iar copiii ei călătoresc la economic!

Click! Sănătate

image
Știam că am o tulpină de HPV cu risc crescut. Interviu cu o pacientă cu cancer de col uterin