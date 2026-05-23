Iancu Guda pleacă de la Antena 1, după aproape 7 ani: „Adevărul economic trebuie spus tare, puternic și hotărât. Să aprindem lumina”

Iancu Guda a anunțat că își încheie colaborarea cu Antena 1 pentru producția rubricii zilnice de educație financiară „IQ Financiar”, după aproape șapte ani de emisiuni difuzate în televiziune.

„Am încheiat de comun acord colaborarea cu Antena 1 pentru producția rubricii zilnice de educație practică IQ FINANCIAR”, a transmis Iancu Guda, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Economistul a precizat că decizia marchează finalul unei etape importante din cariera sa, dar și o schimbare de direcție profesională.

„Închei astfel etapa de producție TV, un proiect important al carierei mele, dar solicitant și care implică foarte multă energie și timp, pentru a putea muta focusul într-o zonă mult mai amplă”, a explicat Iancu Guda.

El a anunțat că își va continua activitatea în zona de educație financiară și analize economice, dar într-un format preponderent digital.

„Voi continua să contribui în spațiul public cu analize economice, intervenții LIVE și conținut educațional independent, în paralel cu dezvoltarea proiectelor antreprenoriale, platformelor digitale și inițiativelor de educație financiară pe care le dezvolt deja de mai mulți ani.”, a spus Guda.

Acesta a subliniat că proiectul TV a reprezentat o etapă intensă, desfășurată pe parcursul a aproape șapte ani. „Sunt onorat că am produs, timp de aproape 7 ani, pastila zilnică de educație financiară, cca. 2000 de emisiuni cu +10.000 de minute la TV (DIGI24 și Antena 1), cel mai lung maraton de educație financiară din istoria televiziunii românești”, a spus el.

Iancu Guda a adăugat că, în paralel cu televiziunea, și-a dezvoltat prezența în mediul online.

„Am extins, în paralel, educația financiară și în online, iar paginile mele de social media au ajuns la aproape 10 milioane de vizualizări pe lună, cu +300.000 de urmăritori.”, a adăugat el.

În mesajul său, economistul a insistat asupra ideii de independență profesională și financiară. „Am economisit și investit astfel încât să nu depind de nimeni, așa cum nu am depins niciodată”, a transmis el.

„Independența financiară și gândirea critică, alături de sănătate, cred că sunt cele mai importante ‘asset-uri’ azi, în vremurile pe care le traversăm. Iar adevarul economic trebuie spus tare, puternic, hotârat! România si românii au nevoie de asta! Să aprindem lumina”, a spus acesta.

Acesta a precizat că producția TV a reprezentat doar o parte din activitatea sa profesională, menționând implicarea în domeniul financiar și în proiecte antreprenoriale. „În ultimii 7 ani am fost CEO-ul local pentru Coface… sunt implicat de peste 10 ani în conducerea celei mai mari societăți de administrare a investițiilor din România (BRD AM cu +10 miliarde RON active în management).”, a spus el.

Guda a vorbit și despre proiectele sale educaționale și antreprenoriale, precum și despre dezvoltarea platformelor digitale. „Am construit 4 proiecte antreprenoriale și sociale de succes, de la Money in Motion, Business in Motion, FINLEARN, FINLIGHT, ASSET”, a precizat acesta.

El a menționat și activitatea editorială și succesul cărților sale: „Am scris 3 cărți din care 2 au ajuns bestseller, vândute împreună în peste 100.000 de exemplare.”

Economistul a transmis că își va continua activitatea publică prin analize economice și conținut educațional independent. „NU mai am exclusivitate în spațiul TV, iar de acum înainte am bucuria să pot contribui cu analizele mele în regim LIVE sau analize scurte pentru știri. (...) Manipulările trebuie demascate, iar adevărul obiectiv al cifrelor trebuie să ajungă la cât mai mulți români”, a mai spus acesta.

În final, Guda a transmis un mesaj de mulțumire și un apel la educație financiară. „Mulțumesc pentru că mă urmăriți și că aveți încredere în mine. Educația financiară face diferența! Hai România!”, a încheiat acesta.