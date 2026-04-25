Topul celor mai ieftine plaje din Europa. Unele sunt aproape de România

Cele mai accesibile destinații pentru vară din Europa au fost incluse într-un clasament realizat de experții de la hoppa, care au analizat în principal costul cazării la hoteluri de trei stele. Grecia, Croația și Portugalia domină topul, în condițiile în care turiștii caută vacanțe însorite, dar prietenoase cu bugetul.

Specialiștii recomandă rezervări din timp, pentru a evita scumpirea biletelor de avion în plin sezon, notează Daily Mail.

1. Plaja Faliraki (Rodos, Grecia)

Cea mai accesibilă destinație din top, cu prețuri de aproximativ 42 de euro pe noapte. Zona este ideală pentru vacanțe la soare, cu temperaturi medii de peste 25°C și foarte puține zile ploioase vara.

2. Plaja Kašjuni (Split, Croația)

Cu tarife de la 66 de euro, plaja este apreciată pentru apa limpede și atmosfera liniștită, fiind potrivită pentru relaxare și snorkeling.

3. Plaja Bačvice (Split, Croația)

La același nivel de preț, Bačvice oferă o atmosferă mai animată, fiind cunoscută pentru viața de noapte și numărul mare de ore de soare.

4. Praia de Faro (Algarve, Portugalia)

Hotelurile pornesc de la aproximativ 69 de euro, iar plaja este apreciată pentru accesul rapid și condițiile meteo stabile.

5. Praia da Rocha (Algarve, Portugalia)

O altă opțiune din aceeași regiune, renumită pentru stâncile spectaculoase și plajele întinse.

6. Plaja Kolovare (Zadar, Croația)

Una dintre cele mai însorite destinații din top, cu aproape 13 ore de soare pe zi și prețuri similare, în jur de 69 de euro.

7. Plaja Agia Marina (Creta, Grecia)

Cu hoteluri de aproximativ 70 de euro, această plajă oferă nisip fin și numeroase facilități pentru turiști.

8. Plaja Platanias (Creta, Grecia)

O alternativă din aceeași zonă, cu prețuri apropiate și șezlonguri accesibile, de la aproximativ 8 euro pentru două persoane.

9. Plaja Myrtos (Kefalonia, Grecia)

Cunoscută pentru peisajele spectaculoase, cu stânci înalte și apă turcoaz, la un cost mediu de 72 de euro pe noapte.

10. Praia da Falésia (Algarve, Portugalia)

Plajă celebră pentru stâncile roșii și traseele de promenadă, cu tarife de aproximativ 74 de euro.

11. Plaja Tamariz (Cascais, Portugalia)

Ultima din top, dar ușor accesibilă, fiind situată lângă o stație de tren și oferind cazare la prețuri similare.

Clasamentul arată că există numeroase opțiuni pentru vacanțe accesibile în Europa, mai ales dacă planificarea este făcută din timp.