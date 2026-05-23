Explicația procurorului general al R. Moldova despre cei 75.000 de euro găsiți în spatele bidoanelor sale de vin: „Părinții mei au muncit și au strâns banii”

Procurorul general al Republicii Moldova, Alexandru Machidon, a reacționat sâmbătă, 23 mai, după controversa legată de cei 75.000 de euro găsiți în casa părinților, declarând că banii nu erau ascunși și că provin din munca acestora: „Aceste mijloace financiare nu erau un secret”.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, banii au fost descoperiți „într-o pungă de plastic plasată într-un vas de plastic utilizat în mod obișnuit în satele moldovenești pentru conservarea legumelor, aflat pe un raft în spatele bidoanelor de vin din beciul anexei”, potrivit Ziarul de Gardă.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Machidon a ales să răspundă criticilor și suspiciunilor apărute. „Am văzut întrebările din societate cu privire la banii găsiți în casa părinților. Voi răspunde azi nu ca procuror, dar ca om. Ca procuror am învățat să nu mă bazez pe percepții, ci să caut probe. Altfel, fără probe nu obții nimic în justiție. Aș fi tăcut, în mod normal, pentru că dreptatea nu este pe rețele, dar am ales să scriu, pentru că înțeleg emoția de neîncredere a societății”, a scris Alexandru Machidon.

El susține că reacțiile publice sunt influențate de lipsa de încredere acumulată în sistemul de justiție. „Societatea noastră e în drept să nu creadă, să aibă dubii, să privească mereu cu suspiciune, mai ales un procuror care găsește bani. Ani la rând oamenii au văzut corupție nepedepsită și averi nejustificate sau justificate cu argumente fanteziste”, a continuat Machidon, potrivit Ziarul de Gardă.

Referindu-se direct la proveniența banilor, procurorul general susține că aceștia provin din economiile părinților săi, acumulate în timp. „În acest context, faptul că un procuror a găsit 75 de mii de euro în casa părinților pare de necrezut. Chiar dacă adevărul este că părinții mei au muncit, au strâns bani și i-au păstrat astfel, chiar dacă i-am găsit după decesul lor, este greu să răzbați cu adevărul după ce atâția ani am fost obișnuiți cu minciuni”, a explicat el.

Machidon insistă că sumele erau cunoscute în familie și nu au fost ascunse. „Aceste mijloace financiare nu erau un secret, și eu, și sora mea știam despre existența lor și despre locul aflării de mulți ani, pentru că erau economiile părinților noștri acumulate până la 53 și, respectiv, 56 de ani, când au decedat”, a menționat procurorul general.

El a detaliat și activitățile economice ale părinților săi, pe care le invocă drept sursă a economiilor. „Tatăl meu a avut mai multe activități, precum exportul de mere în Federația Rusă, importul automobilelor din Germania și Polonia, lucru oficial în Israel, iar împreună cu mama au fondat și gestionat o întreprindere individuală care a activat din 1995 până în ziua decesului lor”, a precizat Machidon.

În privința verificărilor oficiale, el susține că autoritățile au analizat proveniența banilor în cadrul evaluării integrității. „În cadrul evaluării au fost prezentate explicațiile și informațiile disponibile, iar autoritățile competente au examinat inclusiv proveniența resurselor, modul de declarare și contextul dobândirii acestora”, a transmis el.

În finalul postării, Machidon a vorbit și despre percepția publică și impactul controverselor asupra imaginii instituției pe care o conduce. „Înțeleg că oamenii cer cât mai multe detalii pentru a înțelege, dar oricâte detalii intime de familie aș oferi, oricât aș repeta că acesta e adevărul, nimic nu-i va putea convinge pe cei care au decis deja”, a spus noul procuror general din Republica Moldova, Alexandru Machidon.