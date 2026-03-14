Sâmbătă, 14 Martie 2026
Adevărul
Când sunt Rusaliile în 2026 și câte zile libere avem. Sărbătoarea de la finalul primăverii, plină de semnificații

Rusaliile sunt una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății, celebrată la 50 de zile după Paște. În tradiția românească, ele sunt legate și de unele credințe străvechi. În România, Rusaliile aduc zile libere celor mai mulți salariați.

Reprezentare a Pogorârii Sfântului Duh. Foto: Basilica. ro
Reprezentare a Pogorârii Sfântului Duh. Foto: Basilica. ro

Rusaliile, una dintre cele mai importante sărbători religioase celebrate în România, au loc la finalul primăverii, la 50 de zile după Paște. Rusaliile din 2026 aduc o zi liberă în plus celor mai mulți români, dar se suprapun cu o zi liberă deja existentă pentru elevi și profesori.

Rusaliile pica pe 31 mai 2026. Cum se calculeaza data

Rusaliile, sărbătoarea cunoscută în tradiția creștină ca Pogorârea Sfântului Duh, sunt celebrate de credincioșii ortodocși duminică, 31 mai 2026. Data sărbătorii nu este fixă, ea fiind stabilită la 50 de zile după Paștele ortodox, care în acest an va fi celebrat pe 12 aprilie. Rusaliile catolice au loc în 24 mai.

În România, începând dim 2008, Rusaliile sunt sărbători legale, iar angajații beneficiază de două zile libere: duminică, 31 mai – prima zi de Rusalii, și luni, 1 iunie – a doua zi de Rusalii. Pentru românii care lucrează de luni până vineri, doar ziua de luni va fi liberă suplimentar, deoarece prima zi pică într-o duminică.

Zile libere cu ocazia Rusaliilor pentru angajati si elevi

A doua zi de Rusalii se suprapune cu Ziua Copilului, o zi care era oricum declarată liberă pentru elevi și profesori. Astfel, pentru multe familii, începutul lunii iunie din 2026 va aduce un mic weekend prelungit.

Pentru românii de confesiune catolică, Rusaliile sunt celebrate cu o săptămână mai devreme, pe 24 mai 2026. În România însă, zilele libere legale sunt stabilite după calendarul ortodox, astfel că angajații catolici vor beneficia de zilele libere de 31 mai și 1 iunie, la fel ca restul salariaților. În schimb, 24 mai nu este zi liberă legală, dar poate fi acordată liberă pentru credincioșii catolici prin acord cu angajatorul.

Rusaliile în credințele creștine

Rusaliile reprezintă sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt (Coborârea Spiritului Sfânt), fiind celebrate în a cincizecea zi după Sărbătoarea Paștelui, întotdeauna într-o zi de duminică. Ele amintesc de coborârea Duhului Sfânt asupra ucenicilor lui Iisus din Nazaret și asupra Sfintei Fecioare Maria, Maica Domnului, adunați în cenacol.

„În zilele acelea, când a sosit ziua Cincizecimii, Apostolii erau toți împreună în același loc. Și din cer, fără de veste, s-a făcut un vuiet, ca de suflare de vânt ce vine repede, și a umplut toată casa unde ședeau ei. Și li s-au arătat, împărțite, limbi ca de foc și au șezut pe fiecare dintre ei. Și s-au umplut toți de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, precum le dădea lor Duhul a grăi. Și erau în Ierusalim locuitori iudei, bărbați cucernici, din toate neamurile care sunt sub cer. Și, iscându-se vuietul acela, s-a adunat mulțimea și s-a tulburat, căci fiecare îi auzea pe ei vorbind în limba sa”, amintește Biblia.

O tânără care se laudă că va munci de sărbători i-a revoltat pe români: „După ce a oprit camera, plângea”

Rusaliile sunt una dintre cele mai vechi sărbători creștine, celebrată încă din vremea apostolilor, însă originile sale preced creștinismul.

Despre Rusalii au scris autori creștini timpurii și autori ai canoanelor unor sinoade din primele secole ale creștinismului. Inițial, pentru crșetini Cincizecimea marca atât Înălțarea Domnului, cât și Pogorârea Sfântului Duh, însă în jurul anului 400 cele două sărbători au fost separate: Înălțarea a fost fixată la 40 de zile după Paște, iar Rusaliile amintesc de ziua Pogorârii Sfântului Duh.

Cuvântul „Rusalii” derivă din latinescul Rosalia (Rozalia), care la rândul său provine din termenul grecesc rousália și se regăsește și în cel slavon, Rusalija. În Vechiul Testament, Rusaliile erau menționate ca o sărbătoare agricolă de bucurie a evreilor, în care se ofereau ofrande din roadele pământului. Peste această sărbătoare s-a suprapus celebrarea Coborârii Duhului Sfânt.

Denumirea și obiceiurile Rusaliilor au fost împrumutate și de către romanii antici. Odată cu creștinarea Imperiului Roman, sărbătoarea a căpătat semnificație creștină, suprapunându-se peste sensurile și obiceiurile păgâne, care s-au pierdut treptat în timp.

Ce sunt rusaliile, divinitățile din mitologia românească

În mitologia românească, rusaliile, numite și iele, sunt ființe mitice feminine care apar noaptea, înainte de cântatul cocoșilor, în perioada dintre Paște și Rusalii.

Sunt considerate spirite rebele ale morților care, după ce au părăsit mormintele la Joimari și au petrecut Paștele cu cei vii, refuză să se mai întoarcă în lăcașurile lor subpământene. La fel ca sânzienele, celelalte spirite celebrate în timpul verii, rusaliile apar în cete, punându-i la încercare pe oameni.

„Locuința lor s-ar afla prin codrii neumblați și neatinși de topor sau de picior de om, prin văzduh, pe câmpii, pe ostroave pustii, pe ape mari. Ele pot fi văzute pe timp de noapte, plutind și fâlfâind prin aer, pe la fântâni, prin pomi, pe sub streșinile caselor. Umblă însoțite de lăutari (fluierași, cimpoieri), sună din clopoței, bat din tobe și trâmbițe, joacă (hora, brâul etc.), întind mese pe iarbă verde, beau, petrec”, scrie etnologul Ion Ghinoiu, în Dicționarul de mitologie română.

Ele au fost asociate cu zânele pădurii, numite și „Alea Frumoase” în zona Hunedoarei, care împodobesc munții cu flori și au grijă ca natura să rămână netulburată de oameni. Au origini vechi și au fost identificate de etnologi cu zeități din mitologia tracilor și greco-romană, precum Bendis, Artemis sau Diana.

„Prezența lor nu era decât nocturnă, iar cei pedepsiți erau totdeauna bărbații: lor li se schimba chipul, li se strămuta uitătura”, relata etnologul Lucia Apolzan.

Potrivit mitologiei populare, dacă cineva vede sau aude rusaliile, nu trebuie nici să se miște, nici să le vorbească.

„Pe unde joacă, pământul rămâne ars și bătătorit, iarba înnegrește sau încetează să mai crească. Rusaliile îi pedepsesc pe oamenii făcători de rele, pe cei care nu le respectă zilele, pe cei care dorm noaptea sub pomi sau care ies noaptea la fântână după apă, ridicându-i pe sus în vârtejuri sau schimonosindu-i”, informa autorul Dicționarului de mitologie română.

Acestora li se opun, în mitologia românească, călușarii – cetele de dansatori ai Călușului, un ritual străvechi asociat cu protecția împotriva spiritelor rele și cu fertilitatea naturii.

Putin i-a propus lui Trump să mute în Rusia uraniul din Iran. Ce a răspuns președintele SUA
digi24.ro
image
Un nou indicator rutier a apărut pe șosele din Europa și dă mari bătăi de cap șoferilor. Ce reprezintă, de fapt
stirileprotv.ro
image
Mirajul Dubai. S-a spart bula imobiliară odată cu războiul din Iran? Ce spun investitorii și specialiștii după ce piața a pierdut 250 miliarde de dolari în câteva zile
gandul.ro
image
Donald Trump anunță că trimite nave de război ca să deschidă Strâmtoarea Ormuz
mediafax.ro
image
De ce s-a lăsat fiul cel mare al lui Dan Şucu de fotbal: “Mamă, tată, nu cred că o să strălucesc vreodată!”
fanatik.ro
image
Ce a stat în spatele deciziei lui Donald Trump de a lovi Iranul și lupta SUA pentru a limita consecințele
libertatea.ro
image
Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia. Asasinii lui Putin, demascați pentru că au folosit Google Translate
digi24.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
Gică Hagi, pe primul loc în lume: 120 de milioane de euro!
digisport.ro
image
Distrugătoarele Marinei SUA lansează interceptori de ultimă genrație pentru a doborî rachete iraniene care se apropie de spațiul NATO, dar costurile sunt uriașe
stiripesurse.ro
image
Antimoniul, metalul critic pentru apărare, descoperit în abundență în Europa de Est: Laboratoarele din România confirmă zăcământul
antena3.ro
image
A 8-a scumpire a carburanţilor în 14 zile. România vrea să plafoneze preţurile: cine ia decizia finală
observatornews.ro
image
Dan Alexa a înscris în poarta vedetei, la party-ul de Revelion! Detaliile care schimbă totul în divorțul momentului
cancan.ro
image
Guvernul anunță oficial cu cât cresc pensiile în 2027, 2028 și 2029? Cât va fi pensia medie?
newsweek.ro
image
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
prosport.ro
image
Ce este TVA şi unde ajung banii. Taxa pe valoare adăugată, pe înţelesul tuturor
playtech.ro
image
Ce face Ionuț Iftimoaie, la 10 ani de la retragerea din sport. A dispărut din lumina reflectoarelor după Survivor România
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Două cuvinte! Ce i-a strigat Chivu arbitrului, după ce a luat cartonaș roșu în Inter - Atalanta
digisport.ro
image
Disperare în Emiratele Arabe Unite. Zeci de persoane arestate pentru postarea pe rețelele sociale a imaginilor cu bombardamentele și instalațiile militare
stiripesurse.ro
image
Durere fără margini în Constanța. O fetiță de 5 ani și-a pierdut viața după ce casa în care se afla a fost cuprinsă de foc. Mama și fratele ei sunt în stare gravă
kanald.ro
image
Motivul pentru care colegii din trupa Holograf nu își vor lua rămas-bun de la Mugurel Vrabete la Sala Palatului! Gestul emoționant pe care l-a făcut soția lui Romeo Dediu la priveghi | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Au mai rămas 14 zile până la marea schimbare în România. Pregătiți ceasurile, se întâmplă în noaptea de 28 spre 29 martie
romaniatv.net
image
Decizie pentru pensionari! Cum se pot pierde toate drepturile
mediaflux.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Holograf a dezvăluit cauza morții lui Mugurel Vrabete. Motivul pentru care basistul trupei a încetat din viață: „Vine o zi… Și astăzi a venit o zi dureroasă”
actualitate.net
image
Comoara Iranului: cel mai mare diamant roz din lume și tezaurul de miliarde din Teheran
click.ro
image
4 zodii își schimbă destinul după Luna Nouă în Pești de pe 19 martie. Viața lor intră într-o nouă etapă, au loc finaluri karmice și noi începuturi
click.ro
image
Praf, nervi și ambiție! Iulia Albu recunoaște cât de greu e să locuiești în șantier: „Stresul te ține și slabă, și în viață”
click.ro
Prințesa Farahnaz Pahlavi a Iranului foto Instagram colaj jpg
Prințesa dispărută a Iranului și-a făcut în sfârșit apariția. Cum arată azi singura fiică în viață a Împărătesei Farah, gonită din țară de ayatollahi
okmagazine.ro
Echipa Visuri la cheie JPG
Dragoș Bucur: „Am fost și sunt un om dependent de «acasă», de locul în care se află familia”
clickpentrufemei.ro
Tezaurul de la Torzhok este format din 409 monede imperiale rusești care au fost ascunse într-o cană de lut sub podeaua unei case (© Institutul de Arheologie al Academiei Ruse de Științe)
Tezaur de monede de aur din perioada Revoluției Ruse, descoperit în timpul construcției unei case
historia.ro
Prăjitură turnată cu mere de post. Un desert simplu și economic, ideal în post
image
Comoara Iranului: cel mai mare diamant roz din lume și tezaurul de miliarde din Teheran

OK! Magazine

image
Nu trebuia să se afle că e însărcinată, înainte de anunțul oficial! Cine a păstrat secretul Prințesei Kate, de fapt. Surpriză!

Click! Pentru femei

image
Oscarurile de duminică, în pericol? Organizatorii se tem de răzbunarea iranienilor. Ce măsuri iau?

Click! Sănătate

image
Poţi găsi pisica diferită în 10 secunde?