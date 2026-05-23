search
Sâmbătă, 23 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Horoscop săptămâna 23-29 mai. Care sunt cele patru zodii care își schimbă destinul complet

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Potrivit Horoscopului pentru săptămâna 23-29 mai 2026, patru zodii au karma de partea lor, își schimbă destinul cu 180 de grade și sunt protejate de Dumnezeu. 

Patru zodii au karma de partea lor, își schimbă destinul cu 180 de grade
Horoscop săptămâna 23-29 mai. Foto: Shutterstock

Berbec 

Perioada aduce o schimbare de ritm subtilă, dar importantă.După o vreme în care multe situații au mers pe grabă, impuls și reacții rapide, începeți să simțiți nevoia de stabilitate, claritate și rezultate concrete. Aranjamentele planetare nu vă mai împing să acționați fără să analizați, ci vă determină să priviți lucrurile matur. 

Profesional, aveți ambiție și determinare, dar într-o formă mai calculată. Veți simți că nu aveți răbdare cu proiectele care stagnează sau cu oamenii care vă încetinesc evoluția. Intuiția vă ajută să înțelegeți unde merită sau nu să investiți timp și energie. 

Pot apărea discuții importante legate de colaborări, schimbări de poziție, responsabilități noi sau oportunități care vă pot aduce mai multă stabilitate. Comunicarea devine un atu major, reușiți să vă exprimați ideile convingător și să atrageți atenția asupra lor. 

Taur 

În plan personal deveniți selectivi și atenți la oamenii pe care îi păstrați aproape. Nu mai aveți răbdare pentru relațiile obositoare, ramatice sau lipsite de sinceritate. În schimb, căutați stabilitate emoțională, loialitate și liniște. 

Pentru cei aflați într-o relație, perioada favorizează apropierea și consolidarea legăturii de cuplu. Pot exista conversații serioase despre viitor, locuință,bani sau planuri comune. Veți simți nevoia să construiți ceva sigur și durabil alături de persoana iubită. Dacă au existat tensiuni sau neînțelegeri în trecut, acum există șanse mari să găsiți o cale de echilibru și împăcare. 

Dacă sunteți singuri, deveniți magnetici și siguri pe voi. Atrageți persoane care vă apreciază maturitatea, calmul și stabilitatea. Totuși, nu vă grăbiți să intrați într-o relație doar din dorința de a nu fi singuri! Veți analiza mai atent intențiile celor din jur și veți prefera conexiunile autentice. La fel și  stabilitatea materială și felul în care vă administrați resursele. 

Gemeni 

Odată cu intrarea Soarelui în semnul vostru, începeți să simțiți că reveniți treptat în centrul atenției. Aveți mai multă claritate mentală, chef de comunicare și dorința de a ieși din stagnare. Este o perioadă în care ideile apar rapid, iar oportunitățile pot veni prin oameni, conversații sau situații neașteptate. 

Horoscop 18 mai. Taurii evită deciziile riscante, iar Capricornii primesc vești bune pe plan financiar

Vin idei noi, contacte utile și șanse bune pentru negocieri sau proiecte creative. Mintea funcționează rapid, iar capacitatea de adaptare vă ajută să profitați de oportunități pe care alții nici nu le observă. Totuși, există riscul să începeți prea multe lucruri simultan și să vă pierdeți concentrarea. Dacă reușiți să vă organizați mai bine, puteți face progrese importante. 

Deveniți mai sociabili și mai deschiși emoțional, simțiți nevoia de conexiuni autentice și de oameni care vă stimulează intelectual. Relațiile apropiate pot trece printr-o perioadă mai dinamică, cu multe discuții și clarificări. Energia mentală este ridicată, dar asta poate duce la agitație, oboseală psihică și dificultăți de relaxare. 

Rac 

Veți simți nevoia să vă retrageți din agitație și să analizați atent ce vă oferă cu adevărat liniște și siguranță. Intuiția devine foarte puternică, iar multe răspunsuri vor veni mai degrabă din ceea ce simțiți decât din ceea ce vi se spune. 

În cuplu vin momente de apropiere și discuții importante despre probleme serioase. Unele tensiuni vechi pot fi rezolvate dacă renunțați la orgoliu și spuneți deschis ce vă deranjează. Deveniți romantici și sensibili, aveți nevoie de afecțiune, atenție și gesturi sincere. Relațiile stabile se pot aprofunda, iar conexiunile fragile pot scoate la suprafață nesiguranțe sau frustrări ascunse. 

La job vi se cere organizare și răbdare. Este posibil să apară responsabilități suplimentare sau situații care vă obligă să luați decizii importante. Chiar dacă veți simți că ritmul este obositor, aveți șansa să demonstrați cât de serioși și implicați sunteți. Financiar, începeți să analizați cheltuielile și prioritățile. 

Leu 

Această săptămână nu vine cu trompete sau cu nevoia de a cuceri ceva. Vine cu o invitație la acel tip de liniște care nu înseamnă retragere, ci adâncime și profunzime. Începeți să simțiți mai clar că puterea adevărată nu vine spre voi din afară. Lumea continuă să vă caute pentru energia și lumina voastră, pentru sfaturi, prezență și atitudinea regală nativă. Însă deja ați ajuns la vârsta la care știți să deosebiți admirația de înțelegere, și nu le mai confundați. 

Vitalitatea este variabilă. Sunt zile în care vă simțiți în vervă, și zile în care tot ce vreți este să vă opriți. Corpul nu vă trădează ci vă dă semne atunci când e obosit, așa că ascultați-l! De fapt, ceea ce aveți nevoie nu este atât odihnă fizică, cât odihna emoțională.  

La job ceva s-a schimbat în felul în care priviți succesul. Nu mai vreți doar să fiți apreciați, vreți să simțiți că ceea ce faceți contează pentru voi înșivă. Iar dacă locul în care munciți vă cere să vă consumați energia doar pentru validare sau pentru a menține o imagine, începeți să vă puneți întrebări. Uneori, cel mai curajos lucru nu este să lupți mai tare, ci să recunoști sincer că o anumită direcție nu te mai reprezintă. 

CONTINUĂ SĂ CITEȘTI PE CLICK.RO

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei
digi24.ro
image
Trump: ”Se va termina în curând”. Ultima decizie a președintelui SUA dă de înțeles că ar urma noi atacuri asupra Iranului
stirileprotv.ro
image
Ilie Bolojan, primit cu ostilitate la Iași. Oamenii i-au strigat: „Nu vă dați demisia?”
gandul.ro
image
Alertă pe banii europeni! Bolojan cere mobilizare totală
mediafax.ro
image
Video șocant! Denis Alibec a înjurat copiii de la Barca Academy după Chindia – Farul 3-3. Reacția atacantului: „Vorbeam cu cei de la Târgoviște, nu cu cei mici”
fanatik.ro
image
Cât vei primi la pensie dacă ai azi un salariu de 5.000 de lei? Calculul care îi sperie pe români
libertatea.ro
image
Toți oamenii ayatollahului: aliații Iranului învață să se descurce singuri
digi24.ro
image
Fosta acționarului de la Dinamo, imagini spectaculoase la Festivalul de la Cannes: „6 ani împreună au fost foarte grei”
gsp.ro
image
FOTO Neverosimil: au pronunțat trei nume și au scăpat de controlul polițiștilor
digisport.ro
image
Noaptea Muzeelor a adus săli pline și expoziții spectaculoase la Palatul Cesianu-Racoviță
click.ro
image
O comoară de aur de acum 3.000 de ani a fost găsită în Prahova, de un bărbat cu detector de metale
antena3.ro
image
O familie care deţine un imperiu cu afaceri de 100 mld. euro: România este în top pentru noi. Schimbările sunt uimitoare, s-a construit mult în infrastructură. Suntem în România să rămânem!
zf.ro
image
Măsuri draconice de securitate în Bucureşti. Fanii lui Max Korzh se bucură: "Trebuie cineva să ne controleze"
observatornews.ro
image
125 de lei în plus la pensie pentru toți pensionarii români din această categorie, de la 1 iulie 2026
cancan.ro
image
700 lei în plus la pensie pentru un pensionar cu grupe de muncă. Cum a învins Casa de pensii în instanță?
newsweek.ro
image
FOTO. Ce imagini! Fiica lui Marius Șumudică a încins internetul cu o ținută provocatoare
prosport.ro
image
Cum schimbi cel mai avantajos lei în euro în 2026. Trucurile folosite de români pentru curs mai bun
playtech.ro
image
Daniel Pancu, acord de principiu cu Dan Șucu pentru a o prelua pe Rapid. Când ar urma să fie prezentat antrenorul, care renunță la o sumă mare de bani. Update exclusiv
fanatik.ro
image
Noi dezvăluiri despre cuplul Macron: gelozie, suspiciuni de infidelitate și tensiuni la Palatul Élysée. ”S-a simțit dată la o parte. Și de către o femeie mult mai tânără”
ziare.com
image
"Telenovela" Radu Drăgușin s-a încheiat! ADIO, Tottenham
digisport.ro
image
Trump a cumpărat acțiuni la un restaurant de sushi, iar internetul a explodat: „A confundat companiile?”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Surpriză MARE, Nicuşor Dan a găsit premier. Nu este nici de la PSD, nici de la PNL!
romaniatv.net
image
Cum arată Andreea Marin fără strop de machiaj pe față și complet nearanjată: „La 51 de ani, mă simt mai femeie ca oricând”
mediaflux.ro
image
Fosta acționarului de la Dinamo, imagini spectaculoase la Festivalul de la Cannes: „6 ani împreună au fost foarte grei”
gsp.ro
image
Restaurantul lui Pescobar din Londra, închis pentru neplata chiriei. Afaceristul se lăuda cu încasări de 1 milion de euro
actualitate.net
image
Intervenții de urgență la Brașov: „Toate resursele operative disponibile sunt implicate în teren. Numărul victimelor a ajuns la 16”
actualitate.net
image
Daniel Iordăchioaie, experiență de coșmar după ce a acceptat un avans de 10.000 de dolari: „M-am băgat de frică. Groapa era adâncă de doi metri, iar pământul era deasupra mea”
click.ro
image
Detalii inedite din viața lui Stephen Hawking. Era privit cu îngrijorare de tatăl său în perioada studenției: „Stă prin casă fără prea multă iniţiativă”
click.ro
image
Ramona Olaru nu a uitat de unde a plecat! Ipostaza neașteptată în care s-a filmat la țară: „Mă întorc la origini”
click.ro
RHONDA FLEMING în rolul Cleopatrei foto profimedia 0137026979 jpg
„Regina prostituată” își ținea iubiții drogați într-un templu. Recordul ei personal – 100 de bărbați într-o singură noapte!
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Neagoe Basarab, domnitorul Țării Românești, 1512-1521. Frescă din Mănăstirea Curtea de Argeș
Cum a devenit Neagoe Basarab cel mai cult domnitor din istoria Țării Românești
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum arată noul living al Andreei Marin. Vedeta și-a redecorat casa și le-a arătat fanilor colțul ei de relaxare: „Am scăpat de un stres”
image
Daniel Iordăchioaie, experiență de coșmar după ce a acceptat un avans de 10.000 de dolari: „M-am băgat de frică. Groapa era adâncă de doi metri, iar pământul era deasupra mea”

OK! Magazine

image
Exclusiv! Alina-Maria de Roumanie, interviu special despre familia regală, copii și cum l-a cunoscut pe Principele Nicolae

Click! Pentru femei

image
Ce mamă egoistă! Jessica Simpson își ia bilet de avion la clasa I, iar copiii ei călătoresc la economic!

Click! Sănătate

image
Știam că am o tulpină de HPV cu risc crescut. Interviu cu o pacientă cu cancer de col uterin