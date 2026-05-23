„De tot râsul”. Profesorii contestă „victoria” reducerii cu două ore a normei de predare pentru cei cu vechime și grade

Creșterea normei de predare, parte a măsurilor adoptate pe nepusă masă în vara 2025, încă îi nemulțumește enorm pe profesori. Lauda parlamentarilor care au anunțat că, din toamnă, o parte dintre dascăli ar putea solicita reducerea cu două ore a stârnit revoltă.

Mai mulți parlamentari au anunțat în această săptămână că a fost adoptat în Comisia de Învățământ din Senat un amendament care le va permite profesorilor cu cel puțin 25 de ani vechime și gradul didactic I să solicite reducerea normei de predare cu două ore. Contrar așteptărilor, reacțiile dascălilor au fost în cea mai mare măsură critice, aceștia considerând că politicienii, membri ai partidelor care formau guvernul în vara 2025, când norma de predare s-a mărit cu 2-4 ore, le aruncă de fapt praf în ochi.

„Unde ați fost anul trecut, când norma s-a mărit cu patru ore pentru profesorii cu vechime, nu cu două?”, se revoltă dascălii.

„Victoria” încă nu a devenit lege

Senatul este cameră decizională pentru proiectul de lege care propune modificarea adoptată în comisie. De reducerea normei de predare cu două ore ar urma să beneficieze atât cadrele didactice cu gradul didactic I și vechime în învățământ de peste 25 de ani, cât și cadrele didactice care au dovedit performanță educațională (conform criteriilor ce vor fi stabilite printr-o metodologie ulterioară a Ministerului Educației).

După aprobarea în comisie a Proiectului de lege L219/2026 care modifică Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, propunerea trebuie să treacă și de votul din plenul Senatului, să fie promulgată de președintele României și să fie ulterior modificată în Monitorul Oficial. De-abia din acel moment va deveni lege, iar cei vizați vor putea înainta cereri de reducere a normei de predare cu 2 ore către Consiliul de Administrație al școlii.

Profesorii sunt nemulțumiți în primul rând că măsura a fost anunțată drept victorie, când în fapt nu înseamnă nici măcar revenirea la situația din vara 2025.

Profesorii cu vechime în învățământ și gradul didactic I beneficiau de această facilitate și anterior măsurii de mărire a normei de predare pentru toți profesorii. Din anul școlar 2025-2026, norma de predare s-a mărit de la 18 la 20 ore pentru toți profesorii, fără ca profesorii cu vechime. degrevați de cele două ore, să mai fie menționați în vreun fel, astfel că, în fapt, acestora norma le-a fost mărită cu 4 ore.

Este de altfel și motivul principal pentru care profesorii le arată politicienilor acum obrazul.

„Noi ne-am luptat, efectiv”

Senatorul PSD Dan Cașcaval, vicepreședintele comisiei de Învățământ, a transmis că a câștigat „ca niciun dascăl să nu mai însemne «o gaură în buget»”, iar asta în ciuda faptului că propunerea, votată în final în unanimitate, a întâmpinat inițial rezistență la admiterea pe ordinea de zi a ședinței. Parlamentarul redă cu lux de amănunte cele întâmplate în comisie, menționând că „probabil, (n.red. – colegii parlamentari) vor face un merit din votul lor forţat de mine, forţat de colegii mei de partid, forţat de ceilalţi membri din comisie. O iniţiativă pe care au făcut orice ca să o arunce dincolo de termenul practic de aplicare”. Parlamentarul transmite la final că „meritul aprobării acestui act normativ aparţine DOAR grupului PSD şi mie (în orice ordine doriţi). Noi ne-am luptat, efectiv”.

Ministerul Educației, clarificări după creșterea normei didactice: 98,6% dintre profesorii titulari rămân la aceleași școli

Liderul Sindicatului din Învățământului Preuniversitar Argeș „Muntenia”, Adrian Voica, îl întreabă în schimb pe parlamentar unde erau apărătorii dascălilor în momentul adoptării măsurilor de austeritate care i-a viziat prima dată pe dascăli.

„Domnule senator, discursul sună spectaculos, dar memoria politică nu poate fi selectivă.

Când a fost asumată Legea 141/2025, care a adus măsuri contestate de profesori și presiune suplimentară asupra sistemului de educație, PSD unde era? Atunci nu mai exista „gaura din buget”? Atunci nu mai era nevoie de fermitate și de apărarea dascălilor?

E ușor să vorbești astăzi despre demnitatea profesorilor, după ce ani întregi educația a fost tratată în logica austerității și a compromisului politic. Profesorii nu au nevoie de eroi de moment și de discursuri dramatice în comisii. Au nevoie de consecvență, respect și politici asumate atunci când costurile politice sunt mari, nu doar când aplauzele sunt convenabile.

Educația nu poate fi apărată doar prin postări emoționale și delimitări târzii. Profesorii țin minte foarte bine cine a votat, cine a tăcut și cine a girat măsuri care au afectat școala românească”, a transmis Voica.

Reacții în aceeași notă au avut zeci de profesori din grupurile de pe rețelele de socializare atunci când și alți parlamentari – unul dintre aceștia a fost Monica Anisie, fost ministru al Educației - au anunțat adoptarea amendamentului. Mai mult, profesorii s-au revoltat și împotriva colegilor care au salutat victoria anunțată de politicieni.

„Au găsit cu ce să ne mai scoată ochii, ce mare impact bugetar reprezintă această măsură aflată în proiect! Până se aprobă, dispare. De tot râsul”, au comentat profesorii.

„Ce victorie, naivilor?!? Nu vă este rușine? Cât mimetism, câtă slugărnicie! Nu le puteți închina cumva și niște ode?”, s-au revoltat profesorii și împotriva colegilor.

„Cel mai greu a fost să găsești acele ore”

În școli, profesorii care ar putea să ceară, dacă proiectul devine lege, reducerea cu două ore au devenit imuni la astfel de vești bune. Explică, în schimb, ce a însemnat acest an în care au predat uneori nu cu 2-4 ore mai mult, ci, spun, chiar cu mai multe. Le-a fost foarte greu, de exemplu, profesorilor din liceele tehnologice, care an de an concentrează orele de predare într-o perioadă mai scurtă decât se întâmplă în liceele teoretice în care elevii nu au și ore de practică.

Profesorii ar putea primi cu 50% mai mult la plata cu ora, din toamnă. Ministrul Educației caută soluții

„Și mai greu decât să predai în plus, pentru că unii dintre noi am avut și plata cu ora, prin urmare eram obișnuiți cu munca, a fost ca directorii să reușească să asigure acele 2-4 ore necesare completării catedrei. Sunt profesori care din acest motiv predau acum nu în două, ci în trei școli, or în fiecare dintre ele directorul se așteaptă să desfășori și alte activități, în afara catedrei. Și e greu să-i spui că tu ai norma de bază în altă școală. Și faci și acolo. Pentru mulți a fost nu greu, a fost cumplit”, a dezvăluit un profesor.

La fel de tare ca mărirea normei de predare îi doare pe profesori și mărirea numărului de elevi la clasă, adoptată în același pachet făcut cadou peste noapte, profesorilor, vara trecută. Măsura este resimțită foarte mult în clasele în care există și elevi cu cerințe educaționale speciale. Este resimțită de asemenea în școlile în care, odată cu această creștere, s-au produs comasări de clase, trecându-se la învățământ simultan.

O altă problemă pe care o semnalează profesorii este aceea că, mărindu-se norma, s-a micșorat numărul de ore disponibile la plata cu ora. Astăzi, dacă mai sunt, nu le mai vrea aproape nimeni, pentru că la nici 30 lei/oră, cât este cuantumul în vigoare tot din toamna trecută, devin de departe o povară, nu un plus semnificativ la salariu.

Peste toate, educatorele și învățătorii se întreabă dacă ei vor putea beneficia vreodată de o astfel de măsură de reducere cu două ore a normei de predare.