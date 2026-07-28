Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a anunțat o nouă măsură menită să crească responsabilitatea în sistemul feroviar. Potrivit acestuia, fiecare dintre cele 1.265 de trenuri care circulă zilnic în România va avea desemnat un director responsabil, iar în cazul în care apar probleme repetate, acesta va putea fi sancționat.

Totodată, ministrul a anunțat simplificarea procedurii prin care călătorii din trenurile internaționale pot solicita despăgubiri pentru întârzieri mai mari de o oră.

Fiecare tren va avea un director responsabil

Radu Miruță a explicat că fiecărui tren îi va fi asociat un director din cadrul CFR, astfel încât responsabilitatea pentru buna funcționare a acestuia să fie clar stabilită.

„Am dispus ca fiecare tren din cele 1.265 care circulă într-o zi să aibă asignat un responsabil cu funcție de director. Directorii din regionalele CFR și directorii de la nivel central au în responsabilitate, cu număr asociat numelui și funcției, un tren. Astfel încât, când auzim că este o problemă cu trenul 1821, eu mă uit în tabel și văd care este numele directorului care are responsabilitate pentru buna funcționare a acestui tren”, a declarat ministrul.

Directorii cu probleme repetate vor fi sancționați

Ministrul a precizat că măsura urmărește să introducă un sistem clar de răspundere pentru conducerea companiei.

„Adițional, pentru situațiile pe care le vom urmări în continuare, directorii care au în responsabilitate trenuri și problemele se observă că sunt repetate vor fi sancționați. Nu mai merge în România să vrei doar să fii director și să nu ai responsabilitate în elementul principal care interacționează cu cel care te plătește”, a afirmat Radu Miruță.

Formular online pentru despăgubirile acordate pasagerilor

Ministrul interimar al Transporturilor a anunțat și o schimbare privind acordarea despăgubirilor pentru întârzierile trenurilor internaționale.

Potrivit acestuia, pasagerii ale căror trenuri întârzie mai mult de 60 de minute pot solicita rambursarea banilor prin completarea unui formular disponibil pe site-ul CFR Călători.

„Am încărcat pe site-ul CFR Călători un formular prin care orice persoană care are întârziere mai mult de 60 de minute cu trenurile internaționale din România completează și primește despăgubire. Acest lucru era posibil, dar imaginați-vă, în anul 2026, că varianta de a solicita despăgubiri era să mergi cu un dosar cu șină în Gara de Nord și să depui această solicitare, fapt pentru care aproape nimeni nu își complica suplimentar viața să ceară această despăgubire. De astăzi înainte este un formular, se completează datele de identificare necesare pentru rambursarea banilor și CFR Călători își va îndeplini obligația ca atunci când este de vină, să plătească”, a declarat Radu Miruță.

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Sancțiuni pentru angajați, modificări la aerul condiționat

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a prezentat marți primele măsuri adoptate la CFR Călători în urma chestionarului lansat la începutul mandatului său, în urmă cu aproximativ o lună. Acțiunile au vizat principalele probleme semnalate de călători: lipsa aerului condiționat, curățenia și întârzierile trenurilor.

Potrivit ministrului, au fost verificate 1.181 de sesizări, iar în urma controalelor au fost dispuse zeci de sancțiuni disciplinare.

Au fost dispuse 56 de cercetări disciplinare pentru angajații care nu și-au îndeplinit atribuțiile. Dintre acestea, 39 s-au încheiat cu sancțiuni constând în diminuarea salariului, iar 17 cu avertismente scrise.

Modificări pentru îmbunătățirea aerului condiționat

Ministrul a precizat că una dintre principalele nemulțumiri ale călătorilor, funcționarea instalațiilor de climatizare, este deja în curs de remediere.

Potrivit acestuia, a început modificarea softului care controlează instalațiile de aer condiționat, iar schimbarea a fost implementată deja la 130 de vagoane.

În paralel, CFR Călători extinde tubulatura instalațiilor pentru ca aerul rece să fie distribuit mai eficient în interiorul vagoanelor.

Totodată, în perioadele de caniculă, trenurile vor circula, acolo unde este posibil, cu mai puține vagoane, pentru ca sistemele de climatizare să funcționeze la parametri mai buni.

În ceea ce privește curățenia din trenuri, ministrul a anunțat că firmele responsabile au fost depunctate în urma neregulilor constatate pe teren.