Marți, 21 Octombrie 2025
Adevărul
Criză majoră în sectorul feroviar. Sindicaliștii fac apel la Guvern pentru intervenție de urgență: „Este nevoie de voință politică reală”

Publicat:

Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane (FNFMCV) trage un semnal de alarmă privind situația critică din transportul feroviar din România și cere intervenția de urgență a Guvernului. Într-un apel adresat premierului Ilie Bolojan, reprezentanții sindicatului vorbesc despre o „criză fără precedent” generată de lipsa acută de finanțare a sistemului.

Sindicaliștii atrag atenția că nu doar angajații sunt afectați. FOTO: Shutterstock
Potrivit FNFMCV, infrastructura feroviară se află într-un declin accentuat, iar lipsa fondurilor pune în pericol siguranța circulației. Sindicaliștii atenționează că România riscă să ajungă în fața unei „posibile catastrofe feroviare”, dacă autoritățile nu intervin rapid.

Situația financiară este deosebit de gravă și pentru angajații din domeniu. Federația semnalează că o parte dintre salariați nu și-au primit banii, iar personalul care activează direct pe teren – cel care se ocupă de întreținerea infrastructurii – nu a fost remunerat pentru serviciile efectuate.

„Salariații au ajuns la limita suportabilității: nu și-au primit drepturile salariale cuvenite pentru munca depusă”, se arată în document. Lipsa plăților și condițiile grele de lucru riscă să ducă la demisii în masă, fapt care ar paraliza transportul feroviar.

Sindicaliștii atrag atenția că nu doar angajații sunt afectați, ci întregul sistem de transport pe calea ferată. Lipsa investițiilor în întreținere și modernizare, dar și întârzierile în alocarea bugetelor, pun în pericol siguranța pasagerilor și a mărfurilor transportate.

Apel către Guvern

Federația solicită Guvernului „voință politică reală” pentru relansarea transportului feroviar, un sector considerat esențial pentru economia națională. În scrisoarea adresată premierului, sindicaliștii cer adoptarea de măsuri urgente pentru alocarea fondurilor necesare funcționării sistemului feroviar, plata salariilor restante, asigurarea condițiilor minime de siguranță și modernizarea infrastructurii și a materialului rulant.

„Solicităm adoptarea, în regim de urgență, a măsurilor necesare pentru redresarea financiară și modernizarea căii ferate, așa cum se întâmplă într-o țară care își dorește dezvoltarea și progresul”, transmite FNFMCV.

Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane este organizație sindicală reprezentativă la nivelul sectorului feroviar.

Societate

