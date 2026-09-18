Nicușor Dan cere anchetă după închiderea clasei de limba română din Ucraina. Promisiunea lui Zelenski

Ministerul Afacerilor Externe verifică situația de la școala din Orlivka, regiunea Odesa, unde o clasă I cu predare în limba română și-a încetat activitatea la doar patru zile după începerea cursurilor. Nicușor Dan a anunțat că ancheta este derulată împreună cu Ambasada Ucrainei la București.

Nicușor Dan anunță anchetă în cazul clasei de română închise în Ucraina. Foto: Administrația prezidențială

Președintele României a făcut declarația vineri, la finalul Summitului „Carpathian 8”, unde a discutat cu Volodimir Zelenski și despre situația învățământului în limba română din Ucraina.

„Cât despre situația de la Orlivka, aceasta face în prezent obiectul unei anchete desfășurate de Ministerul nostru al Afacerilor Externe, în colaborare cu Ambasada Ucrainei la București, urmând să vă furnizăm toate detaliile de îndată ce investigația va fi finalizată”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a susținut că în ultima perioadă au existat progrese în relația dintre România și Ucraina în ceea ce privește drepturile minorității române și a precizat că școlile cu predare în limba română ar urma să își păstreze structura actuală.

„Așadar, se profilează o reformă educațională în Ucraina - despre care președintele Zelenski va oferi mai multe detalii -, însă am convenit ca școlile românești să își păstreze structura actuală, beneficiind totodată de sprijin din partea statului român pentru a funcționa în condiții optime”, a spus șeful statului.

Zelenski recunoaște existența unor cazuri izolate

Volodimir Zelenski a afirmat, la rândul său, că au existat situații în care școli cu predare în limba română au fost închise, însă le-a descris drept cazuri izolate. Președintele ucrainean a susținut că astfel de decizii au fost oprite și a dat asigurări că instituțiile de învățământ românești nu vor fi închise.

„Au existat, într-adevăr, anumite situații izolate, însă le-am stopat imediat, stabilind că pe durata stării de război nu se poate închide nicio instituție”, a declarat Zelenski.

Liderul de la Kiev a explicat că anumite decizii pot fi luate la nivel local și că autoritățile centrale nu pot controla în totalitate fiecare astfel de situație. El a cerut ca eventualele probleme să fie transmise autorităților ucrainene prin canalele diplomatice.

„Prin urmare, dacă există aspecte problematice sau dețineți informații în acest sens, v-am fi recunoscători să le împărtășiți imediat cu noi”, a mai spus Zelenski.

Ce s-a întâmplat la Orlivka

Cazul verificat de autoritățile române privește satul Cartal, cunoscut și sub denumirea Orlivka, din regiunea Odesa. La începutul anului școlar a fost formată o clasă I cu predare în limba română, după ce părinții a opt copii au solicitat ca aceștia să studieze în limba maternă.

Cursurile au început pe 1 septembrie, însă clasa a funcționat doar patru zile.

Potrivit informațiilor prezentate de comunitatea locală și relatate de BucPress, părinții celor opt elevi ar fi fost chemați la școală și li s-ar fi cerut să solicite transferul copiilor într-o clasă cu predare în limba ucraineană. Ulterior, cursurile în limba română au fost oprite.

Organizația neguvernamentală „Agenția de dezvoltare locală Orlivka-Kartal” a solicitat autorităților ucrainene să verifice situația și informațiile privind presupusele presiuni asupra părinților.

ONG-ul cere, de asemenea, analizarea urgentă a posibilității de reluare a cursurilor în limba română și subliniază că alegerea limbii de studiu ar trebui să aparțină părinților.

Nicușor Dan a mai anunțat că România a reluat comisia bilaterală privind minoritățile, după o pauză de câțiva ani, iar printre obiectivele acesteia se află evaluarea situației școlilor în care se predă în limba maternă.