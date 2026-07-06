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Platformă nouă pentru reclamații la CFR. Radu Miruță: „Problema este că oamenii nu călătoresc pe hârtie”

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Ministrul interimar al Transporturilor și Armatei, Radu Miruță, anunță lansarea unui formular online prin care călătorii pot semnala problemele întâmpinate în timpul călătoriilor cu trenul. Decizia vine după ce ministrul spune că a încercat personal să contacteze call center-ul CFR, însă nimeni nu i-a răspuns timp de 15 minute.

Radu Miruță a lansat o platformă pentru reclamanții CFR. FOTO: CFR Călători
Radu Miruță a lansat o platformă pentru reclamanții CFR. FOTO: CFR Călători

Radu Miruță afirmă că, în ultimele săptămâni, a primit numeroase mesaje de la români care s-au plâns de condițiile din trenuri, reclamând aer condiționat nefuncțional, întârzieri, lipsa informațiilor și condiții de călătorie necorespunzătoare.

Pentru a verifica modul în care funcționează sistemul din perspectiva unui călător obișnuit, ministrul spune că a apelat call center-ul CFR.

„Ca să văd cum funcționează sistemul și din perspectiva unui călător obișnuit, am sunat și eu la call center-ul CFR să întreb câte sesizări au fost primite. Timp de 15 minute nu mi-a răspuns nimeni, după care am închis”, a scris Radu Miruță, într-o postare publicată pe Facebook.

Ulterior, acesta i-a convocat pe directorul CFR Călători și pe directorul CFR Infrastructură pentru a cere explicații.

„Problema este că oamenii nu călătoresc pe hârtie”

Ministrul susține că situația prezentată în rapoartele oficiale diferă de experiența reală a pasagerilor.

„I-am chemat apoi pe directorul CFR Călători și pe directorul CFR Infrastructură. Tipic: pe hârtie stăm aproape bine. Problema este că oamenii nu călătoresc pe hârtie”, a transmis Miruță.

Acesta spune că dorește să obțină o imagine cât mai fidelă a problemelor din transportul feroviar și avertizează că vor fi aplicate măsurile prevăzute de lege acolo unde vor fi constatate nereguli.

„Vreau să vedem realitatea exact așa cum este și să aplicăm legea acolo unde găsim nereguli, inclusiv sancțiuni dacă sunt cazuri în care se plătește mentenanță care, în practică, nu se face”, a precizat ministrul.

Formular online pentru sesizările călătorilor

Radu Miruță a anunțat că, începând de luni, 6 iulie, este disponibil un formular online prin care orice persoană care a întâmpinat probleme în timpul unei călătorii cu trenul poate transmite rapid o sesizare.

Potrivit ministrului, timp de cel puțin două săptămâni vor fi colectate informații din întreaga țară, urmând ca, pe baza acestora, să fie identificate cele mai mari probleme și măsurile necesare pentru remedierea lor.

„Vreau să avem o imagine bazată pe faptele călătorilor, nu pe rapoartele șefilor”, a subliniat Radu Miruță.

Ministrul îi încurajează pe toți cei care folosesc transportul feroviar și întâmpină dificultăți să completeze formularul de sesizare, pentru ca autoritățile să poată evalua situația din teren și să intervină acolo unde este nevoie.

Formularul poate fi găsit AICI.

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