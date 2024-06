Vacanță de coșmar pentru o familie de români care a mers în Grecia cu mașina: a rămas fără BMW, bani și documente. „A intrat peste noi în casă”

O familie de români, care a mers cu mașina în vacanță în peninsula Halkidiki, Grecia, a trecut prin clipe de coșmar. Le-a fost furată mașina din parcare, în care aveau documente, bunuri și bani. „A intrat peste noi în casă”, a povestit proprietara mașinii.

Proprietara mașinii a cerut ajutorul oamenilor, duminică, 23 iunie 2024, pe grupul de Facebook „Forum Grecia”. Mașina, marca BMW, i-a fost furată din Pefkochori, lângă Elephant Beach, în jurul orei 2.50 dimineața.

„Mașina furată din Pefkochori! Vă rog mult să mă ajutați să o găsesc!”, a scris disperată, românca, publicând și fotografie cu mașina.

Din primele informații, un individ cu fața acoperită ar fi găsit o ușă deschisă la vila unde aceștia erau cazați, a luat de pe masă cheia de la mașină și a furat mașina.

În autoturism se aflau mai multe bunuri, sumă importantă de bani, dar și documentele pe care le aveau. Totul s-a întâmplat în timpul nopții, atunci când proprietarii vilei și turiștii cazați dormeau.

„A intrat peste noi în casă și a luat cheile de pe masă”, a mai spus femeia.

„Îmi sună ca și cum a complotat cu proprietarii Vilei”, a spus un urmăritor al paginii „Forum Grecia”.

„Nu e vorba e așa ceva!!Proprietarii fac tot posibilul să o găsim! Au intrat și la vecini, și au luat telefoane, tablete, laptopuri”, susține românca.

Turist român: „Am fost să văd dacă sunt locuri pe plajă. Am lipsit 10 minute”

Tot în peninsula Halkidiki, un român s-a trezit cu mașina spartă. El a scris pe Facebook ce a pățit, în timpul în care a lăsat mașina nesupravegheată.

„Mare grija la ce lăsați în masini. Am fost furat de o sumă de bani de acest domn, care după priviri nu actionează singur. Cel mult 10 minute, am lipsit de la mașină. Nu știu ce dispozitiv au, dar mi-au deschis doar portbagajul. S-a întâmplat la plaja orange beach, doar am coborât să văd dacă sunt locuri și m-am întors”, susține românul, pe Facebook.

„Citesc, mă îngrozesc și mă întristez . Este pur și simplu strigător la cer că aceste specimene au ajuns să facă rău și pe aici .Am fost pe insulă de patru ori în ani diferiți,dar nu am pățit așa ceva. Îmi pare rău pentru experiența neplăcută!”, a scris o femeie.

„Update! A mai furat din altă mașină, în aceeași zi la diferență de jumătate de oră. Mașina are închidere centralizată normală… Mi-a descuiat doar portbagajul nu și ușile…a avut un dispozitiv ceva, am declarat și la poliție și nu sunt la prima abatere. Camera mea filmează doar la șoc, în video se aude cum descuie doar portbagajul, nu știu cum dar a reușit”, a mai spus românul.