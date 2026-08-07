 Eugen Tomac: Peste 1.500 de primării ar trebui comasate. „Prioritatea zero a României este reforma administrației publice” | adevarul.ro
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Video Eugen Tomac: Peste 1.500 de primării ar trebui comasate. „Prioritatea zero a României este reforma administrației publice”

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Eugen Tomac, consilier onorific al președintelui Nicușor Dan, susține că reforma administrației publice locale trebuie să devină „prioritatea zero” a României. Europarlamentarul afirmă că peste 1.500 de primării nu se mai pot autofinanța și ar trebui comasate, iar statul trebuie să creeze rapid un mecanism care să încurajeze astfel de fuziuni.

Eugen Tomac: Peste 1.500 de primării ar trebui comasate. FOTO: Mediafax
Eugen Tomac: Peste 1.500 de primării ar trebui comasate. FOTO: Mediafax

Declarațiile au fost făcute vineri, într-un interviu acordat Radio Sky, în care Tomac a vorbit despre reformele pe care România le-ar fi amânat în ultimii ani și despre necesitatea restructurării administrației publice.

„Prioritatea zero a României astăzi este legată de reforme. Este reforma administrației publice locale. În România, datele pe care le avem astăzi, peste 1.500 de primării trebuie comasate, pentru că nu se mai pot autofinanța”, a declarat Eugen Tomac.

Tomac cere comasarea voluntară a primăriilor

Consilierul onorific al președintelui consideră că statul trebuie să creeze cât mai repede cadrul legislativ prin care primăriile care nu își mai pot susține cheltuielile să fie încurajate să se unească.

„Statul are obligația, în termenul cel mai scurt, să creeze cadrul necesar pentru a impulsiona voluntar această comasare și eu am ferma convingere că acest lucru se poate întâmpla chiar și într-un moment atât de complicat precum cel prin care trecem”, a spus Tomac.

În opinia sa, reforma nu ar trebui să se limiteze la primării. Europarlamentarul susține că România trebuie să aibă curajul să discute și despre reorganizarea județelor.

„Mai mult decât atât, cred că trebuie să avem curajul să discutăm și despre o reorganizare a județelor, pentru că nu mai putem funcționa”, a afirmat Eugen Tomac.

Tomac susține că România a rămas în urmă în ceea ce privește reforma administrativă și descrie actuala structură a statului drept una „extrem de stufoasă și ineficientă”.

„Suntem singurul stat din Europa care, după ce a intrat în Uniunea Europeană, nu a realizat această reformă administrativă. Avem în continuare un stat extrem de stufos și ineficient și eu cred că inclusiv pe acest subiect trebuie să fim pregătiți să discutăm”, a declarat europarlamentarul.

El consideră că reorganizarea administrativă nu ar necesita modificarea Constituției.

„Nu avem nevoie de modificarea Constituției pentru a reorganiza administrativ România”, a spus Tomac.

Critici pentru reformele amânate

Eugen Tomac a criticat și modul în care guvernele succesive au gestionat reformele asumate de România, inclusiv cele din Planul Național de Redresare și Reziliență.

„Am avut aproape cinci ani la dispoziție pentru a lua o serie de decizii benefice pentru statul român. Din rațiuni politicianiste, aș spune eu, aceste decizii au fost amânate până peste posibil și iată-ne acum în această criză politică prelungită, cu decizii-cheie pe care trebuie să le luăm în favoarea României”, a afirmat acesta.

AUR îi cere lui Nicușor Dan să-l demită pe Eugen Tomac din funcția de consilier prezidențial după negocierile de culise

Consilierul prezidențial a subliniat că angajamentele asumate în relația cu Comisia Europeană aparțin statului român, indiferent de partidul aflat la guvernare.

„Atunci când statul român, prin Guvernul său, indiferent că a fost PSD, că a fost PNL-PSD, că a fost Guvern minoritar de dreapta, și-a asumat niște angajamente, angajamentele respective sunt în numele statului român”, a declarat Tomac.

Printre reformele restante, acesta a enumerat energia, sănătatea și salarizarea unitară.

Noua lege a salarizării, în atenția Administrației Prezidențiale

Tomac a vorbit și despre noua lege a salarizării, afirmând că Administrația Prezidențială este interesată de găsirea unui consens politic pentru adoptarea reformei asumate prin PNRR.

„Avem nevoie de o nouă lege a salarizării care să creeze un sistem echitabil. Din păcate, pentru că s-a ratat foarte mult timp și nu a existat o consultare serioasă, pragmatică și cu toate părțile implicate din timp, acum suntem în acest al doisprezecelea ceas în care se încearcă o formulă de compromis și sper să se găsească această soluție necesară”, a spus consilierul prezidențial.

Potrivit lui Tomac, Administrația Prezidențială își dorește ca reforma să fie deblocată, însă decizia finală va aparține partidelor politice și Parlamentului.

„Cel puțin Administrația Prezidențială este extrem de interesată ca inclusiv acest angajament din PNRR privind salarizarea să găsească consensul necesar din partea partidelor pentru a trece”, a afirmat el.

Tomac: „Digitalizarea este viitorul”

Digitalizarea administrației este o altă reformă pe care Eugen Tomac o consideră esențială. El spune că România trebuie să accelereze procesul, chiar dacă instituțiile statului sunt expuse atacurilor informatice.

„Una dintre marile restanțe pe care le avem ca țară, și asta afectează pe fiecare român în parte până la urmă, este digitalizarea, despre care discutăm foarte puțin și care în mod clar ne-ar schimba tuturor viața”, a declarat Tomac.

Europarlamentarul susține că atacurile cibernetice nu trebuie să devină un argument pentru încetinirea procesului de digitalizare, ci pentru consolidarea sistemelor informatice.

„Trebuie să avem capacități de protecție mult mai serioase și mult mai puternice. Asta nu înseamnă că, dacă avem acest caz și altele, nu trebuie să ne concentrăm mai departe pe procesul de digitalizare. Digitalizarea este viitorul”, a afirmat acesta.

Tomac a criticat inclusiv situațiile în care cetățenii sunt obligați să prezinte documente pe care statul le are deja în propriile baze de date, susținând că interoperabilitatea instituțiilor trebuie îmbunătățită.

„Nu mi se pare firesc ca dumneavoastră sau orice cetățean român, atunci când apelează la o instituție a statului român, întotdeauna să vină și cu certificatul de naștere (...) atât timp cât statul are aceste informații”, a declarat Eugen Tomac.

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