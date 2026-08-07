Când poate fi limitat consumul de energie și cine va fi afectat. Populația este exceptată

Guvernul a adoptat o hotărâre prin care creează cadrul legal pentru ca Transelectrica să poată lua, până la 31 august 2026, măsuri suplimentare pentru menținerea în siguranță a Sistemului Electroenergetic Național, în cazul apariției unui deficit de energie electrică.

Măsurile ar putea fi dispuse de Dispecerul Energetic Național doar dacă evoluția sistemului o impune și vor fi aplicate gradual, în funcție de necesarul real de echilibrare. Prima opțiune este creșterea rezervelor tehnologice ale unor unități de producție care pot funcționa cu combustibil alternativ, pentru ca acestea să poată fi utilizate.

Ulterior, dacă situația o cere, Transelectrica poate dispune pornirea grupurilor aflate în rezervă tehnică. Alte măsuri prevăzute de hotărârea Guvernului sunt reducerea sau anularea capacității disponibile de interconexiune pentru export, precum și reducerea sau anularea schimburilor de energie notificate pentru export.

Abia ca măsură de ultimă instanță poate fi limitat consumul de energie electrică, în intervalul 19:00-23:00. Restricțiile sunt prevăzute în Normativul de limitare a consumului de energie electrică și îi vizează pe marii consumatori economici, nu populația.

Guvernul precizează că hotărârea nu înseamnă că va fi redus automat consumul de energie și nici că Transelectrica este obligată să aplice limitări. O astfel de măsură va putea fi dispusă numai dacă evaluările tehnice arată că este necesară pentru menținerea funcționării în siguranță a sistemului și dacă celelalte măsuri disponibile nu sunt suficiente.

În cazul în care Transelectrica va decide aplicarea Normativului de limitare, integral sau doar pentru anumite tranșe, consumatorii finali vizați vor fi anunțați individual, în scris, cu cel puțin 24 de ore înainte. Notificarea va preciza momentul începerii măsurii, perioada pentru care se aplică și tranșa sau tranșele de consum care vor fi activate.

Consumatorii casnici nu vor fi afectați

Consumatorii casnici și rezidențiali sunt exceptați de la Normativul de limitare a consumului și de la Normativul de deconectări manuale.

De asemenea, sunt exceptate categoriile de consumatori pentru care întreruperea alimentării cu energie ar putea pune în pericol viața, sănătatea sau siguranța oamenilor ori ar putea provoca efecte grave asupra unor procese tehnologice critice.

Printre acestea se numără spitalele și alte unități medicale, serviciile de urgență, anumite instalații industriale critice, sistemele de alimentare cu apă și alte infrastructuri esențiale, în condițiile stabilite de reglementările în vigoare.

Prin urmare, hotărârea Guvernului introduce un mecanism de intervenție pentru situații de deficit de energie, fără ca adoptarea ei să însemne că populația va rămâne fără electricitate. Limitarea consumului este prevăzută doar ca ultimă măsură, după epuizarea celorlalte soluții disponibile pentru echilibrarea sistemului.

Debitele Dunării sunt staționare

Debitul Dunării la intrarea în țară are astăzi de 1.400 mc/s (un nou minim istoric) și se va menține la această valoare pe parcursul întregii săptămâni, debitele intrând într-o perioadă de staționare până miercuri, 12 august. Începând cu data de 13 august, debitul Dunării va crește și va ajunge la 1450 mc/s cu 50 mc/s mai mult decât în perioada precedentă, anunță Apele Române.

„La Cernavodă, nivelul Dunării a scăzut cu încă 2 cm față de ziua precedentă. În prezent, nivelul este de -218 cm (același nivel ca în data de 3 august). Acest lucru înseamnă că au fost câștigate cel puțin 4 zile. De asemenea, potrivit prognozei reactualizate a Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, acesta este estimat să ajungă la -230 cm în data de 13 august și se va menține staționar. Acest lucru înseamnă că în 6 zile va scădea cu 10 cm pe zi, ceea ce înseamnă în medie cu 1-2 cm/zi. Dacă ne raportăm la intervalul anterior de prognoză (3 august), când debitul Dunării indica în data de 9 august un nivel de -233 cm, reconfirmăm faptul că autoritățile au reușit să câștige prin eforturile de până acum (dislocarea stâncii efectuate de Forțele Armate Române și operațiunile de dragaj realizate de AFDJ) alte câteva zile importante pentru menținerea debitelor minime necesare funcționării CNE Cernavodă”, au mai anunțat autoritățile.

Planul de Pregătire pentru Riscuri

Anterior adoptării hotărârii de astăzi, Guvernul României a aprobat, în ședința din data de 6 august 2026, Planul de Pregătire pentru Riscuri în domeniul energiei electrice, document-cadru care stabilește măsurile de prevenire, pregătire și gestionare a situațiilor de risc din sectorul energiei electrice, responsabilitățile instituțiilor implicate și succesiunea măsurilor care pot fi aplicate gradual pentru menținerea funcționării în siguranță a Sistemului Electroenergetic Național.

Nivelul râurilor Europei a scăzut la minime istorice. Căldura de peste patruzeci de grade paralizează transporturile, energia și agricultura pe continent

Planul de Pregătire pentru Riscuri și posibilitatea aplicării efective a măsurilor de limitare a consumului, Ministerul Energiei și C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. prevede:

1. Într-o primă etapă, sunt aplicate măsurile tehnice și măsurile bazate pe mecanismele pieței, pentru menținerea echilibrului Sistemului.

Transelectrica utilizează resursele de producție disponibile, rezervele, schimburile transfrontaliere, solicitarea de ajutor de la operatorii sistemelor energetice vecine și celelalte măsuri operaționale.

2. În etapa următoare, sunt solicitate reduceri voluntare ale consumului de energie electrică.

În situația în care analizele Transelectrica arată că evoluția consumului și a disponibilității producției anticipează un dezechilibru, sunt solicitate măsuri voluntare de reducere a consumului. Consumatorii care își pot reprograma în siguranță o parte din consum pot sprijini echilibrarea sistemului, în special în intervalul de seară 19:00–23:00.

Operatorii economici care au posibilitatea tehnică de a-și reprograma anumite activități pot contribui la echilibrarea sistemului, în special în intervalele de vârf de consum. Reducerea voluntară nu trebuie să afecteze sănătatea populației, securitatea instalațiilor, protecția angajaților, procesele tehnologice critice sau serviciile publice esențiale.

3. Limitarea obligatorie a consumului reprezintă o măsură de ultimă instanță, aplicabilă numai dacă măsurile tehnice și mecanismele de piață nu sunt suficiente pentru menținerea funcționării sigure a SEN.

În situația în care Transelectrica constată, în urma analizelor tehnice, că măsurile aplicate anterior sunt insuficiente pentru menținerea echilibrului Sistemului Electroenergetic Național, poate dispune aplicarea unei măsuri obligatorii de limitare a consumului, în condițiile actelor normative și procedurilor aplicabile.

Consumatorii industriali incluși în Normativul de limitări ale consumului, aprobat de ANRE, sunt informați individual, cu minimum 24 de ore înainte de aplicarea efectivă a măsurii.

Notificarea va preciza:

momentul începerii aplicării măsurii;

perioada estimată de aplicare;

tranșa sau tranșele activate;

nivelul reducerii de putere solicitate.

Este important de reținut că aplicarea efectivă, integrală sau parțială, se dispune de Transelectrica, prin Dispecerul Energetic Național, numai dacă se mențin condițiile tehnice care justifică măsura și numai pentru volumul de putere necesar echilibrării sistemului.

A început scufundarea controlată a primei barje în Dunăre, pe Brațul Bala. Operațiunea durează până la patru ore

Limitarea nu trebuie să conducă la funcționarea sub puterea minimă tehnologică necesară menținerii în siguranță a instalațiilor și proceselor industriale.

În cazul în care măsura se prelungește, Transelectrica poate aplica principiul rotirii tranșelor, astfel încât impactul să nu fie concentrat permanent asupra acelorași consumatori.

4. Deconectările manuale – măsură excepțională de urgență.

În situații excepționale, în care starea Sistemului Electroenergetic Național se deteriorează rapid și nu există timpul necesar pentru aplicarea etapelor administrative anterior menționate sau când măsurile de limitare a consumului nu sunt suficiente, Transelectrica poate aplica măsuri de deconectare manuală, conform Normativului de deconectări manuale aprobat.

Această măsură are caracter excepțional și urmărește evitarea unei avarii majore și protejarea funcționării Sistemului Electroenergetic Național. Aplicarea sa intervine numai în condițiile strict prevăzute de procedurile operaționale și de reglementările în vigoare.

După dispariția cauzei care a condus la aplicarea măsurii de limitare a consumului, respectiv după revenirea Sistemului Electroenergetic Național la o stare de funcționare sigură, restricțiile sunt ridicate.

Această precizare nu exclude posibilitatea unor întreruperi accidentale sau tehnice, care pot apărea în rețelele electrice ca urmare a unor incidente locale. Acestea reprezintă însă situații distincte și nu trebuie confundate cu mecanismul planificat de gestionare, în situații speciale, a unui deficit de putere în Sistemul Electroenergetic Național, cum este limitarea în tranșe a consumului unor consumatori industriali.