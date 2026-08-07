 Satele din Grecia unde oamenii trăiesc mai mult și mai bine. Cinci comunități de poveste, cu peisaje spectaculoase și un stil de viață autentic, vor recunoaștere ONU | adevarul.ro
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Video Satele din Grecia unde oamenii trăiesc mai mult și mai bine. Cinci comunități de poveste, cu peisaje spectaculoase și un stil de viață autentic, vor recunoaștere ONU

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În Grecia, cinci sate cu peisaje spectaculoase și tradiții bine păstrate candidează pentru o distincție ONU. Localitățile promovează un stil de viață liniștit, bazat pe comunitate, natură și obiceiuri transmise din generație în generație.

Sate cu peisaje spectaculoase și tradiții bine păstrate
Un frumos sat din Grecia Foto: arhivă, adevărul

Cele cinci localități grecești propuse pentru această distincție se alătură unei rețele internaționale care cuprinde deja peste 300 de destinații recunoscute pentru modul în care protejează patrimoniul cultural, sprijină comunitățile locale și promovează un stil de viață apropiat de natură.

Printre criteriile importante pentru obținerea acestei recunoașteri se numără păstrarea unui mod de viață autentic, existența unor valori comunitare puternice, protejarea ocupațiilor tradiționale și conservarea identității culturale.

Galissas, satul de pe insula Syros unde tradițiile pescărești încă sunt vii

Pe coasta vestică a insulei Syros, satul Galissas este cunoscut pentru plaja sa cu nisip auriu, arborii de tamarisc și dealul dominat de capela Agia Pakou, potrivit ekathimerini.

Deși a devenit o destinație apreciată de turiști, localitatea a reușit să păstreze elemente importante din identitatea sa: tradițiile pescărești ale insulei și gastronomia locală.

Administrația care a depus candidatura susține că Galissas reunește „frumusețe naturală, istorie, plajă, tradiții locale, viață rurală, gastronomie, accesibilitate și locuitori care se preocupă sincer de comunitatea lor”.

Ermioni, orașul de coastă cu atmosferă de insulă

Situat în regiunea Argolida, Ermioni este o localitate de coastă care oferă senzația unei insule grecești, datorită străduțelor pavate, caselor elegante, dealurilor verzi și golfurilor pitorești.

Localitatea este apreciată pentru istoria sa bogată și pentru faptul că a reușit să păstreze un stil de viață liniștit, bazat pe un model de turism sustenabil, cu un impact redus asupra mediului.

Candidatura Ermioni face parte dintr-o strategie mai amplă a municipalității Ermionida, care urmărește dezvoltarea turismului și consolidarea economiei locale prin promovarea patrimoniului cultural și a tradițiilor productive.

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Kefalovrysi, satul de munte construit în jurul unui izvor vechi de 120 de ani

În vestul Peloponezului, în regiunea Messinia, se află satul montan Kefalovrysi, al cărui nume vine de la izvorul de piatră vechi de 120 de ani aflat în piața centrală a localității.

Candidatura sa are la bază un model de revitalizare rurală în care localnicii au un rol important.

Satul, cunoscut până în 1927 sub numele de Ripesi, încearcă să-și păstreze identitatea istorică prin implicarea comunității și prin colaborarea dintre Primăria Trifylia și întreprinderea socială cooperatistă Mali Mali Ripesi.

Numele acesteia înseamnă „Munte Munte”. 

Elati, satul de munte preferat de iubitorii de iarnă

Aflat la aproximativ 950 de metri altitudine, într-o pădure de brazi de pe muntele Koziakas, în sudul lanțului Pind, Elati, din regiunea Trikala, este una dintre cele mai cunoscute destinații montane ale Greciei.

Popularitatea localității este legată de apropierea de Centrul de Schi Pertouli și de numeroasele trasee de drumeție din împrejurimi.

Cu toate acestea, satul și-a păstrat atmosfera tradițională. Economia locală se bazează în continuare pe mici afaceri de familie și pe creșterea animalelor, iar comunitatea încearcă să păstreze echilibrul dintre turism și viața rurală.

Patrika, satul medieval de pe insula Chios unde se produce mastic

Ultima comunitate înscrisă în competiție este Patrika, un sat medieval de pe insula Chios, locuit în principal de cultivatori de mastic – rășina tradițională specifică insulei.

Așezarea fortificată a trecut prin perioade dificile, fiind afectată de distrugeri și abandon, însă a reușit să păstreze o mare parte din arhitectura medievală și tradițiile vechi.

Satul prinde viață mai ales în luna august. În restul anului, ritmul este unul liniștit, cu o singură cafenea-restaurant și doar câteva unități de cazare pentru turiști.

„Această distincție aparține oamenilor din satul nostru, care au păstrat vie identitatea, tradițiile și istoria sa”, a declarat Dimitris Lardas, președintele comunității Patrika.

Ce condiții trebuie să îndeplinească satele pentru recunoașterea ONU

Pentru a fi incluse în programul „Best Tourism Villages”, comunitățile trebuie să aibă cel mult 15.000 de locuitori și să demonstreze că protejează patrimoniul local și promovează un turism responsabil.

Ingredientul de aur al dietei mediteraneene, folosit de greci de mii de ani. Protejează inima, susține digestia și ajută metabolismul

Inițiativa urmărește să evidențieze sate care păstrează legătura dintre oameni, natură și tradiții, oferind în același timp oportunități economice comunităților rurale.

Rețeaua Organizației Mondiale a Turismului numără în prezent 319 destinații din întreaga lume, printre acestea aflându-se și satul Anogeia din Creta, una dintre localitățile grecești deja recunoscute pentru autenticitatea sa

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