Vreme capricioasă în weekendul 8–9 august. Caniculă în sud și furtuni în mai multe regiuni

Valul de căldură începe să domolească puțin în acest weekend, însă sudul țării rămâne sub influența caniculei. În același timp, meteorologii anunță furtuni în mai multe regiuni și au emis două avertizări cod galben pentru ziua de sâmbătă.

Valul de căldură va afecta în continuare mai ales jumătatea de sud a țării, însă temperaturile vor fi ușor mai scăzute decât în ultimele zile. Dacă sâmbătă canicula se va resimți încă în sud și vest, însoțită pe alocuri de vijelii și averse torențiale, duminică vremea va deveni ceva mai suportabilă în majoritatea regiunilor. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), cele mai ridicate temperaturi se vor înregistra în Lunca Dunării, iar cele mai importante fenomene de instabilitate vor apărea în zonele montane și în centrul țării.

Sâmbătă, 8 august

Valul de căldură se restrânge către extremitatea sudică și vestică a țării, dar fără să dispară complet. Canicula și disconfortul termic ridicat se vor menține local în Oltenia, Muntenia, zona continentală a Dobrogei și izolat în Banat.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 de grade, în nordul Moldovei, și 36 de grade, izolat, în Lunca Dunării, în timp ce minimele vor varia între 10 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 24 de grade pe litoral, unde noaptea va rămâne tropicală.

Pentru intervalul 8 august, ora 10:00 - 21:00, ANM a emis un cod galben de caniculă pentru Banat, sudul Crișanei, vestul și sudul Olteniei, precum și sud-vestul și centrul Munteniei.

În aceste regiuni, temperaturile maxime vor ajunge la 35-36 de grade, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăși pragul critic de 80 de unități.

După-amiaza și seara, cerul va deveni temporar noros la munte, local în centrul, sudul și estul țării și izolat în rest. Vor fi averse, descărcări electrice și, pe alocuri, grindină. În special în zonele de deal și de munte, cantitățile de apă pot depăși 20-25 l/mp.

Un al doilea cod galben, de data aceasta de furtună, valabil între orele 12:00 și 21:00, vizează cea mai mare parte a Olteniei, nordul Munteniei, sudul Transilvaniei și local zonele montane.

Nivelul râurilor Europei a scăzut la minime istorice. Căldura de peste patruzeci de grade paralizează transporturile, energia și agricultura pe continent

Meteorologii anunță intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 50-70 km/h, iar izolat de peste 80 km/h, averse torențiale, descărcări electrice și grindină de mici dimensiuni. În intervale scurte de timp se pot acumula 15-20 l/mp, iar în special la munte cantitățile de apă pot depăși local 30-50 l/mp.

În jumătatea de sud a Moldovei, în Dobrogea și în estul Munteniei vor fi și intensificări locale ale vântului, cu viteze de 40-60 km/h.

București

Capitala rămâne sub influența valului de căldură. Temperatura maximă va fi de aproximativ 34 de grade, iar disconfortul termic va rămâne accentuat. Spre după-amiază și seară sunt prognozate averse de scurtă durată și descărcări electrice, iar vântul va avea rafale de 40-50 km/h.

Pe litoral

Pe litoral se anunță o zi potrivită pentru plajă, cu maxime de 27-30 de grade și temperaturi ale apei mării de aproximativ 24-26 de grade. Vântul va sufla moderat, cu unele intensificări temporare, iar cerul va fi variabil. Sunt posibile înnorări trecătoare, însă probabilitatea fenomenelor severe rămâne redusă.

La munte

Dimineața vremea va fi plăcută, însă după prânz instabilitatea atmosferică se va accentua. Sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și, izolat, grindină. În unele masive se pot acumula 30-50 l/mp, iar rafalele de vânt pot depăși 80 km/h.

Duminică, 9 august

Duminică, vremea rămâne călduroasă în cea mai mare parte a țării, însă valul de căldură continuă să piardă din intensitate. Disconfortul termic se va menține în sud și, pe alocuri, în vest, unde indicele ITU va atinge sau va depăși pragul critic.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 34 de grade, iar cele minime între 7 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 23 de grade pe litoral.

Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și averse în special la munte și izolat în regiunile sudice. Cantitățile de apă pot depăși pe alocuri 10-15 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în Dobrogea, estul Munteniei și sudul Moldovei, unde rafalele vor ajunge la 45-50 km/h.

Vremea în București

În Capitală, maxima va fi în jurul valorii de 33 de grade, iar minima se va situa între 16 și 19 grade. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare după-amiaza, când sunt posibile ploi de scurtă durată și descărcări electrice.

Pe litoral

Vremea va rămâne plăcută, cu temperaturi de 27-29 de grade și apă caldă, în jur de 24-25 de grade. Vântul va avea unele intensificări temporare, însă condițiile vor fi în continuare favorabile pentru petrecerea timpului pe plajă.

La munte

La munte se vor înregistra temperaturi de aproximativ 18-24 de grade, iar după-amiaza vor apărea din nou averse și descărcări electrice pe arii restrânse.

Fenomenele vor fi mai puțin extinse decât sâmbătă, însă turiștii trebuie să țină cont că vremea se poate schimba rapid în zonele înalte.