Prima carte electronică de identitate rămâne gratuită. Guvernul a prelungit măsura printr-o hotărâre adoptată vineri

Guvernul a adoptat, vineri, 7 august, într-o ședință extraordinară, o hotărâre prin care se menține eliberarea gratuită a primei cărți electronice de identitate, pe întreaga perioadă de implementare a programului finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Potrivit Executivului, gratuitatea se aplică în limita fondurilor deja alocate și disponibile pentru această investiție.

„Prin adoptarea acestei Hotărâri, se menține eliberarea gratuită a primei cărți electronice de identitate din sumele alocate prin PNRR, pe întreaga perioadă de implementare a programului, în limita fondurilor deja alocate acestei investiții”, transmite Guvernul.

Emiterea gratuită a primei cărți electronice de identitate se va face exclusiv în limita fondurilor disponibile, cu respectarea regulilor de eligibilitate și a perioadei de implementare a investiției.

Guvernul precizează că măsura nu presupune alocarea unor fonduri suplimentare de la bugetul de stat.