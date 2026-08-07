 Prima carte electronică de identitate rămâne gratuită. Guvernul a prelungit măsura printr-o hotărâre adoptată vineri | adevarul.ro
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Prima carte electronică de identitate rămâne gratuită. Guvernul a prelungit măsura printr-o hotărâre adoptată vineri

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Guvernul a adoptat, vineri, 7 august, într-o ședință extraordinară, o hotărâre prin care se menține eliberarea gratuită a primei cărți electronice de identitate, pe întreaga perioadă de implementare a programului finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Prima carte electronică de identitate rămâne gratuită. FOTO: Freepik
Prima carte electronică de identitate rămâne gratuită. FOTO: Freepik

Potrivit Executivului, gratuitatea se aplică în limita fondurilor deja alocate și disponibile pentru această investiție.

„Prin adoptarea acestei Hotărâri, se menține eliberarea gratuită a primei cărți electronice de identitate din sumele alocate prin PNRR, pe întreaga perioadă de implementare a programului, în limita fondurilor deja alocate acestei investiții”, transmite Guvernul.

Emiterea gratuită a primei cărți electronice de identitate se va face exclusiv în limita fondurilor disponibile, cu respectarea regulilor de eligibilitate și a perioadei de implementare a investiției.

Guvernul precizează că măsura nu presupune alocarea unor fonduri suplimentare de la bugetul de stat.

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