Cum a rămas un șofer român fără permis timp de două luni pentru o parcare greșită în Grecia

Un șofer român aflat în concediu în Halkidiki, Grecia, a rămas fără permis de conducere pentru 60 de zile după ce a ocupat un loc de parcare rezervat persoanelor cu dizabilități. Deși și-a recunoscut greșeala și a plătit amenda de 150 de euro, acesta spune că autoritățile elene au refuzat să-i înapoieze documentul.

Românul a relatat întreaga întâmplare într-o postare publicată pe un forum dedicat vacanțelor în Grecia. Potrivit acestuia, poliția elenă i-a aplicat o amendă de 150 de euro, pe care a achitat-o pe loc și despre care spune că și-a asumat-o, recunoscând că a greșit. Cu toate acestea, sancțiunile nu s-au oprit aici.

„Am venit în vacanță în Halkidiki și am trecut printr-o situație destul de neplăcută în Nea Moudania. Din greșeală am parcat pe un loc destinat persoanelor cu dizabilități. Am plătit amenda de 150 €, ceea ce este normal și ne asumăm greșeala. Însă poliția ne-a reținut și permisul de conducere pentru 60 de zile și nu a vrut să ni-l înapoieze după plata amenzii”, a relatat românul pe Forum Halkidiki.

Acesta spune că a aflat, ulterior, că legislația din Grecia prevede, pe lângă amendă, și reținerea permisului de conducere pentru o perioadă de 60 de zile în cazul ocupării nejustificate a locurilor de parcare rezervate persoanelor cu dizabilități.

„Din câte am aflat, în Grecia aceasta este sancțiunea prevăzută pentru ocuparea unui loc de parcare destinat persoanelor cu dizabilități. A mai trecut cineva printr-o astfel de situație? Există vreo posibilitate de a recupera permisul mai repede sau de a face o contestație? Și încă o întrebare: dacă permisul este reținut în Grecia, mai putem conduce legal în România în această perioadă sau suspendarea se aplică peste tot? Orice sfat sau experiență este binevenită”, a scris acesta.

Postarea a strâns numeroase reacții din partea românilor care locuiesc în Grecia sau care s-au confruntat cu situații similare. Mulți au confirmat că sancțiunea este prevăzută de legislația elenă și au explicat că recuperarea permisului înainte de expirarea termenului este posibilă doar în anumite situații.

„Am mai citit undeva despre o situație asemănătoare, nu știu exact sigur, dar știu că asta e sancțiunea lor și nu prea sunt șanse mari să recuperezi permisul. Cât despre condusul în România, întrebi Poliția Rutieră sau un avocat specializat în drept rutier”, a comentat un internaut.

„Ai noștri s-au învățat să parcheze la ușa magazinelor”

Un alt român stabilit în Grecia a transmis un sfat asemănător.

„Așa este. Dacă mergi la poliția unde ți-a fost luat permisul, faci o contestație sau o declarație că pleci în România, ai șanse să primești permisul după ce achiți amenda de 150 de euro. Au mai fost cazuri aici, în Grecia, sezonul acesta și au avut noroc”, a susținut acesta.

„Dacă nu v-a fost adusă la cunoștință interdicția dreptului de a conduce pe teritoriul României, aveți posibilitatea de a solicita un duplicat al permisului de conducere la orice SPCRPCIV din țară, cu o simplă declarație privind cele întâmplate. În niciun caz să nu îl declarați furat”, a spus o persoană.

Nu toți cei care au comentat au fost însă înțelegători cu șoferul român.

„Concediul ți-l strici singur! Ai noștri s-au învățat să parcheze la ușa magazinelor, nu contează că este loc pentru persoane cu dizabilități! Foarte bine fac grecii, așa ar trebui să fie peste tot în lume, permisul suspendat pe minimum 60 de zile!”, a scris altcineva.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe (MAE), autoritățile elene aplică sancțiuni severe pentru ocuparea locurilor de parcare destinate persoanelor cu dizabilități. Astfel, contravenția se sancționează cu o amendă de 150 de euro, reținerea permisului de conducere și a plăcuțelor de înmatriculare pentru 60 de zile, precum și ridicarea imediată a vehiculului.

MAE atrage atenția că turiștii români trebuie să respecte cu strictețe regulile de circulație din Grecia, întrucât sancțiunile sunt aplicate inclusiv în stațiunile turistice și pe insule.

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Consulatul României: controalele au fost intensificate

Și Consulatul General al României la Salonic avertizează că autoritățile elene au intensificat controalele rutiere, acestea vizând în principal conducerea fără centură de siguranță sau cască de protecție, folosirea telefonului mobil la volan, parcarea neregulamentară, circulația pe benzile dedicate transportului public, viteza excesivă, conducerea sub influența alcoolului și vehiculele neasigurate.

Reprezentanții Consulatului oferă și exemplul folosirii telefonului mobil în timpul conducerii. Un șofer surprins utilizând telefonul fără a provoca un accident riscă o amendă de 350 de euro și suspendarea permisului pentru 30 de zile.

„La prima recidivă, sancțiunea crește la 1.000 de euro și suspendarea permisului pentru 180 de zile, iar la a doua recidivă amenda ajunge la 2.000 de euro, cu suspendarea permisului pentru un an. Dacă utilizarea telefonului mobil conduce la producerea unui accident, amenda poate ajunge la 4.000 de euro, iar permisul poate fi suspendat pentru o perioadă de până la opt ani”, a transmis Consulatul General al României la Salonic, într-o postare.

Ce trebuie să faci dacă permisul îți este reținut în străinătate

Potrivit informațiilor publicate de Oficiul de Știri, primul pas este păstrarea tuturor documentelor primite de la autoritățile locale și evitarea presupunerii că regulile sunt identice cu cele din România.

În momentul reținerii permisului, polițistul trebuie să înmâneze șoferului procesul-verbal al contravenției și dovada reținerii permisului. În multe state din Uniunea Europeană, însă, această dovadă nu conferă dreptul de a continua deplasarea cu autoturismul, astfel că șoferul trebuie să lase mașina unei persoane care deține un permis valabil sau să găsească o altă soluție de transport. Conducerea autoturismului după reținerea permisului poate atrage răspunderea penală, în funcție de legislația statului respectiv.

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Cum ajunge permisul în România

După reținere, permisul nu rămâne definitiv la autoritățile străine. Documentul este transmis Ambasadei sau Consulatului României, apoi ajunge prin poșta diplomatică la Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), iar ulterior este trimis Serviciului Rutier din județul în care titularul își are domiciliul.

Întreaga procedură poate dura între 30 și 90 de zile, în funcție de timpul necesar transportului diplomatic și procesării documentelor.

Poți conduce în România?

Potrivit aceleiași surse, după întoarcerea în țară, șoferul trebuie să se prezinte la Brigada Rutieră București sau la Serviciul Rutier din județul de domiciliu pentru a solicita, dacă sunt îndeplinite condițiile legale, eliberarea unei dovezi cu drept de circulație pe teritoriul României, fără a aștepta sosirea permisului fizic.

Pentru deschiderea procedurii sunt necesare cererea-tip, cartea de identitate, procesul-verbal primit de la poliția străină și traducerea autorizată în limba română a acestuia. Lipsa traducerii poate duce la respingerea solicitării.