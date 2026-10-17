 Incendiu la CET Iași, după ce un transformator electric a luat foc. Mobilizare de amploare a pompierilor | adevarul.ro
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Incendiu la CET Iași, după ce un transformator electric a luat foc. Mobilizare de amploare a pompierilor

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Un incendiu a izbucnit sâmbtă, 17 octombrie, la un transformator electric din incinta CET Iași. Pompierii au mobilizat șapte mijloace de intervenție, iar operațiunea de stingere este în desfășurare.

Mai multe echipaje de pompieri, mobilizate
Mai multe echipaje de pompieri, mobilizate Foto: arhivă adevărul

UPDATE Alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă

Incendiul se manifestă la etajul 1 al unei hale industriale din incinta CET Iași, pe o suprafață de aproximativ 1.000 de metri pătrați, din suprafața totală a halei, de circa 5.000 de metri pătrați.

Alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă, iar pompierii din cadrul Detașamentelor 1 și 2 Iași intervin pentru localizarea și stingerea incendiului, precum și pentru limitarea propagării flăcărilor.

Până în acest moment, nu au fost înregistrate victime. Intervenția este în continuare în desfășurare.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) „Mihail Sturdza” al județului Iași, pompierii militari intervin pentru stingerea incendiului izbucnit la instalația electrică.

La fața locului au fost mobilizate echipaje din cadrul Detașamentelor 1 și 2 de Pompieri Iași.

Detașamentul 2 intervine cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială pentru salvări și intervenții la înălțime și un echipaj de prim ajutor calificat. De asemenea, Detașamentul 1 a trimis o autospecială de stingere cu apă și spumă și o autospecială pentru transport personal și victime multiple.

În total, la locul evenimentului au fost mobilizate șapte mijloace de intervenție, împreună cu echipajele aferente.

Pompierii le recomandă cetățenilor să evite zona

Intervenția este în desfășurare, iar autoritățile le recomandă cetățenilor să evite perimetrul în care acționează echipajele de intervenție, să păstreze o distanță de siguranță față de instalațiile electrice și să respecte indicațiile pompierilor.

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