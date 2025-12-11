O femeie a fost concediată pentru că ajungea cu 40 de minute mai devreme la serviciu. A ignorat avertismentele angajatorului

O tânără de 22 de ani din Alicante, Spania, a fost concediată după ce a continuat să vină la muncă cu 40 de minute înainte de ora oficială de începere, în ciuda avertismentelor repetate primite de-a lungul a doi ani.

Conform declarațiilor angajatorului, ea își înregistra prezența începând cu ora 6:45 sau 7:00 dimineața, deși nu avea sarcini repartizate la aceste ore. În plus, în unele zile, a încercat să se conecteze prin aplicația companiei înainte de a ajunge la birou.

Compania a mai acuzat-o de o altă încălcare a încrederii: vânzarea unei baterii auto a firmei fără permisiune. Aceste acțiuni au fost considerate de tribunal parte a unui tipar de neloialitate, potrivit metro.

Tribunalul Social din Alicante a dat dreptate angajatorului, subliniind că problema nu era punctualitatea excesivă, ci refuzul angajatei de a respecta regulile de la locul de muncă, fapt care constituie o abatere gravă conform Articolului 54 din Statutul Muncitorilor din Spania.

Tânăra poate face apel la Curtea Supremă din Valencia. Pentru moment, decizia de concediere rămâne valabilă.

Compania a argumentat că respectarea instrucțiunilor și coordonarea echipei sunt esențiale pentru buna funcționare a zonei logistice.

Pe parcursul procesului, angajata a susținut că venirea mai devreme era un răspuns la volumul mare de muncă, însă nu a prezentat dovezi care să susțină afirmația.