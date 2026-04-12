Salariul de 5.000 de lei pentru femeia de serviciu a stârnit controverse: „Dai cu mopul până cazi jos”

Un anunț de angajare pentru un post de femeie de serviciu, cu un salariu de 5.000 de lei, a provocat reacții aprinse pe rețelele de socializare. Unii români s-au arătat revoltați că o astfel de muncă ar putea fi plătită mai bine decât unele joburi pentru care sunt necesare studii.

Un anunț de angajare publicat de o firmă de curățenie a împărțit românii în mai multe tabere. Angajatorii susțin că oferă un salariu de 5.000 de lei pentru postul de femeie de serviciu, fără experiență, cu normă întreagă, pentru curățenie în blocuri.

Salariul afișat de societatea comercială, fără a se preciza dacă este brut sau net, i-a surprins pe mulți români. Mesajul unui tânăr, care s-a plâns pe rețelele de socializare că personalul de curățenie poate ajunge la 5.000 de lei, în timp ce mulți tineri cu studii câștigă mai puțin, a stârnit un val de reacții.

„5.000 lei net ca femeie de serviciu la bloc? Tocmai ce am văzut un anunț. Și tinerii abia găsesc cu 3.500 după mulți ani de școală și sute de aplicări și interviuri”, a reclamat acesta, pe platforma Reddit.

Românii, supărați că femeia de serviciu câștigă mai mult

Alți români cred că anunțul este fals și are menirea doar să atragă CV-uri ori că banii oferiți angajaților sunt „la negru”.

„Ce CV-uri atragi pentru o femeie de serviciu? Cele în care nu ai nimic de spus și nici liceul terminat, maximum 8–10 clase”, se întreabă ironic alt internaut.

Unii români contestă anunțul de angajare pentru că se adresează doar femeilor.

„E paradoxul joburilor: toți studiază să ajungă șefi, dar nu mai există subalterni”, comentează altcineva.

Alți români povestesc că au cunoscut angajați din personalul de curățenie în blocuri care câștigă mai mult, iar cei care muncesc pe aceleași posturi în Occident au salarii mult mai bune.

„Soția mea e farmacist, are cinci ani de facultate. Nu cred că găsește un job unde să primească 5.000 net”, se plânge alt român.

Un internaut arată că sunt locuri de muncă unde angajații au mai multe responsabilități și sunt plătiți cu salariul minim pe economie.

„Tragem de copii să meargă la școală, să învețe bine, să facă o facultate, să aibă un job bun, și după îi judecăm că nu vor să se angajeze ca măturători”, susține altcineva.

Un român spune că „s-a crucit” când a auzit că femeia de serviciu de la blocul său câștigă 6.000 de lei pe lună.

„Ce bine că studiez șase ani ca apoi să muncesc trei ani pentru un salariu mai mic de atât”, notează, ironic, acesta.

Altcineva povestește că angajatul care face curat în blocul său câștigă aproape 5.000 de lei, iar uneori își cheamă în ajutor și membrii familiei.

„Băiatul de serviciu e plătit bine, dar, sincer, nu am ce comenta. A încercat cineva o dată să zică că trebuie scăzut salariul lui și s-a răsculat lumea din bloc”, adaugă acesta.

Femeile de serviciu, căutate pe piața muncii

Alți români susțin însă că munca fizică este încă privită de sus, deși vremurile s-au schimbat, iar salariul este influențat de dificultățile angajatorilor de a găsi oameni dispuși să lucreze pentru ei și de cererea de pe piață.

„Unii încă trăiesc pe vremea Renașterii și cred că joburile manuale se plătesc și ar trebui să se plătească mai prost decât cele de la birou. Treziți-vă, fraților, au trecut de mult vremurile alea și, mai nou, săracii au facultate și se duc la birou. A trecut vremea burgheziei, iar piața e liberă”, notează un internaut.

Altcineva adaugă că angajații sunt plătiți din profiturile firmelor, iar dacă acestea ar fi mici, și salariile oferite ar fi pe măsură.

„Piața mai influențează prețurile și de asta avem tot felul de biologi, profesori, oameni de știință, personal de la bancă, call center, traducători ș.a.m.d. care au salarii mai mici decât măturătorii de stradă. De electricieni e mereu nevoie, dar de traducători nu la fel de mare, deși amândoi probabil că s-au zbătut să învețe”, comentează alt român.

Acesta crede că, în trecut, oamenii care munceau intelectual aveau, în general, salarii mai bune decât muncitorii, pentru că numărul celor care aveau studii superioare era mai mic.

„Acum sunt mulți școliți și joburile «cu mintea» nu mai sunt toate plătite bine. Ai nevoie de mai multe cunoștințe să lucrezi la call center decât să mături strada și, totuși, cei din urmă câștigă mai mult. Cei care se duc la birou și câștigă bine sunt tot mai rari. Doar că oamenii nu par să înțeleagă asta și își doresc ca bieții măturători de stradă să câștige și mai puțin decât o fac ei”, adaugă el.

Un român susține că piața muncii funcționează pe principiul cererii și ofertei, iar în multe situații cererea de personal de curățenie e mult mai mare decât oferta și, automat, pot apărea astfel de cazuri.

„Problema nu e că o femeie de serviciu câștigă atât, asta e foarte bine, că are dreptul să trăiască măcar la limita confortului. Problema e când alte joburi plătesc mai puțin de atât, având în vedere costurile de trai. Oricărui om care lucrează ar trebui să-i fie asigurat un venit din care să poată trăi confortabil, cu tot ce îi trebuie. Munca nu e sclavie pentru o farfurie de mâncare”, afirmă altcineva.

Unii internauți cred că un salariu de 5.000 de lei este unul normal pentru opt ore de muncă.

„Este un salariu din care un om care muncește pe bune poate trăi în București. Nu bine, dar oricum. Niciun om nu ar trebui să nu se ajungă cu banii de la o lună la alta în caz că muncește”, afirmă altcineva.

Munca de femeie de serviciu, dificilă

Alți români consideră că salariul de 5.000 de lei nu trebuie judecat după numele postului, ci după cât de grea poate fi munca în realitate.

„Problema nu este doar o scară. Acel anunț este de la o firmă de subcontractări și trebuie să te plimbi, cât ai programul de lucru plin, pe la 100 de scări — vorba vine, nu știu câte te pune pe zi — să faci treabă încontinuu, deci, dacă stai să prinzi multe blocuri de patru etaje fără lift, e cam aiurea și epuizant fizic”, afirmă unul dintre aceștia.

Alt român susține că munca poate fi mult mai grea decât pare în anunț, iar angajatorul ar putea subestima timpul necesar pentru curățenia unei scări de bloc și ar putea încărca programul zilnic al angajatului.

„Dacă tu faci curat într-o scară în două ore — măturat, dat cu mopul, schimbat apa la fiecare etaj — ei vor aproxima la o oră și te pun să faci opt scări pe zi, eventual fără a calcula și timpul de a te deplasa de la o scară la alta”, adaugă acesta.

Un român se întreabă, ironic, cât ar trebui să câștige femeia care face curățenie prin scări de bloc.

„Cei care nu câștigă atât ar trebui să fie supărați că sunt plătiți prost, nu că un om pe care îl desconsideră poate face mai mulți bani pe o muncă mult mai grea decât a lor”, adaugă internautul.

Altcineva consideră că salariul oferit este decent pentru cineva necalificat și cu zero experiență.

„Diferența salarială dintre o persoană cu studii și alta fără, câteodată, este aproape inexistentă. Singura diferență constă în condițiile de lucru și program. Vrei un job confortabil și relaxant, de la birou sau de acasă, ori vrei să lucrezi într-un mediu toxic, program prelungit, ore pierdute, efort fizic, temperaturi înalte? Joburi sunt pentru toate categoriile, atât pentru cei cu studii, cât și fără, dar munca e grea!”, concluzionează acesta.

Unii români susțin că femeile de serviciu pot câștiga mai mulți bani dacă muncesc până la epuizare.

„Există blocuri cu o scară și 150 de garsoniere. Dai cu mopul până cazi jos. Sau, când te fugărește 12 ore pe zi de la un bloc la altul și urci și cobori spălând zeci de etaje, să vezi ce ușor iei cei 5.000 de lei”, scrie un internaut.

Unii cred că nu ar trebui să fie o problemă faptul că o persoană necalificată, care face o muncă foarte grea și nocivă pentru sănătate, câștigă suficient cât să poată trăi în București.

„Ce-i oprește pe tineri să muncească fix asta până la urmă? Tinerii vor să lucreze la căldurică. Păi atunci să meargă la covrigărie, că și acolo am văzut anunțuri de 5.000 de lei. Sau vor să lucreze la căldurică, dar să nu se murdărească pe mâini”, afirmă altcineva.

Unul dintre comentarii arată că acei 5.000 de lei ar putea fi, de fapt, suma brută, iar în mână ar rămâne mult mai puțin, în jur de 2.700–3.500 de lei, deci salariul real nu ar mai părea deloc spectaculos.

„Și cu mătura trebuie să știi să dai, asta vine cu experiența, iar experiența costă bani. Un tânăr abia scoate ochii din TikTok și termină o facultate cu greu (nu mă refer la cei buni, că ei oricum își găsesc job) și el visează la salarii mari. Asta e, pleci de jos, stai cu șase în casă și, după ceva ani, o să ai și salariu bunicel să-ți permiți mai multe”, adaugă alt român.