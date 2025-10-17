O femeie a reușit să obțină un credit de 45.000 de lei falsificând semnătura girantului

O femeie de 53 de ani, suspectată că a obținut un credit de 45.000 de lei falsificând semnătura girantului, este cercetată într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals și abuz în serviciu.

„Din cercetări s-a stabilit că o femeie de 53 de ani, din Ciofrângeni, ar fi obţinut un credit de la o instituţie financiară nebancară din Piteşti, prin contrafacerea subscrierii unei alte persoane, respectiv contrafacerea semnăturii privind acordul acestei persoane ca girant pentru un împrumut solicitat de femeia în cauză, prin această modalitate fiind obţinut un împrumut de 45.000 de lei", a anunţat, vineri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş, potrivit Agerpres.

Verificările în acest caz au fost demarate ca urmare a plângerii formulate de persoane a cărei semnătură a fost contrafăcută, după ce a fost somată la plata sumei împrumutate de femeia de 53 de ani, care nu şi-a achitat ratele.

După finalizarea cercetărilor efectuate de poliţiştii de investigaţii criminale din cadrul Secţiei 4 Poliţie Piteşti, dosarul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti, cu propunerea de trimitere în judecată a suspectei.

Amintim că, în 2010, șase angajaţi ai Protecţiei Copilului Galaţi au rămas datori vânduţi la bănci după ce au girat o colegă care a fugit cu 300.000 de lei. Poliţia şi Parchetul sunt cu mâinile legate pentru că escroaca a avut grijă ca toate actele să fie încheiate cu respectarea legii.

În urmă cu câțiva ani, un profesor universitar de la Constanţa a reclamat că i-a fost falsificată semnătura pentru cartea unui deţinut.