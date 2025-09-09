Mesaje false trimise în numele ANAF. Contribuabilii sunt avertizați să nu răspundă e-mailurilor suspecte

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) atrage atenția asupra reapariției unor mesaje false transmise în numele instituției, folosind adresa de e-mail info@anaf.io.

Potrivit ANAF, aceste mesaje nu sunt emise de instituție și au scopul de a induce în eroare destinatarii, conținând informații înșelătoare, solicitări nejustificate sau linkuri periculoase care pot afecta securitatea datelor personale și financiare.

Instituția subliniază că:

- ANAF interacţionează cu contribuabilii fie prin Spaţiul Privat Virtual (SPV), platforma oficială securizată, fie prin Poşta Română cu confirmare de primire.

- ANAF nu solicită informaţii personale sau financiare prin adrese de e-mail neoficiale.

Contribuabilii trebuie să ignore și să șteargă mesajele suspecte și să nu acceseze link-uri sau să descarce fișiere din astfel de e-mailuri.

Pentru informații fiscale generale, ANAF recomandă contactarea CALL CENTER-ului la 031.40.39.160.