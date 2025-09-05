Record ANAF. Un clujean a ascuns venituri nedeclarate de peste 170 de milioane de lei

Un clujean a fost prins de ANAF cu venituri nedeclarate de 172 milioane lei, cel mai mare caz descoperit vreodată la persoane fizice. În total, trei persoane din Cluj au ascuns 337 milioane lei.

ANAF a înregistrat un record în trimestrul al doilea în ce privește controlul persoanelor fizice cu averi mari, după ce a verificat și descoperit, în județul Cluj-Napoca, persoane cu venituri și de peste 100 de milioane de lei pentru care nu au fost plătite taxele aferente, potrivit Profit.ro.

Cel mai șocant caz este cel al unui clujean la care ANAF a identificat, în urma controlului, venituri de 172 milioane lei.

Doar la trei persoane din Cluj, ANAF a găsit venituri totale nedeclarate de 337 milioane lei și le-a stabilit acum de plată 93 de milioane de lei.

Pentru comparație, în primul trimestru al anului, cel mai mare caz găsit a fost cel al unui bucureștean din sectorul 4, cu venituri nedeclarate de 7,5 milioane de lei.

Cazul nu este singurul descoperit în Cluj

Cel de-al doilea caz ca dimenisiune din trimestrul al doilea este tot din Cluj, cu 130,7 miloane lei venituri nedeclarate, în timp ce al treilea, tot din Cluj, este de 34,4 milioane lei venituri nedeclarate.

Cele trei cazuri de la Cluj au urcat la un nivel record rezultatele direcției care se ocupă de controlul veniturilor persoanelor fizice.

Numărul controalelor a fost în trimestrul al doilea de 167, față de 132 în primul trimestru din acest an, iar numărul deciziilor de impunere de 41, comparativ cu 53.

Veniturile constatate suplimentar la controale, însă, s-au situat la 398 milioane lei (337 miloane lei fiind doar cele trei cazuri de la Cluj), față de 81,5 milioane lei în primele trei luni din an. Per total, ANAF stabilit creanțe fiscale de 167,3 milioane lei.

ANAF a stabilit celor trei clujeni 93 milioane lei de plată, din care 39,3 milioane lei sunt accesorii (dobânzi și penalități).