Trei pagini de Facebook create pe 18 și 19 ianuarie 2025 au deja sute de mii de urmăritori, reclame pro-Călin Georgescu și conținut identic. Alte două, create în 2023, au aceleași postări și poze, una dintre ele având numele „Alături de Părintele Necula” și peste 280.000 de fani.

Conform site-ului evz.ro, paginile de Facebook create în ianuarie îi trimit pe cei care intră pe multe dintre postări pe două site-uri obscure, 7ziare.ro și abc-news.ro, site-uri legate de agenția de marketing AdNow, care, conform mai multor investigații internaționale, are legături directe cu Rusia și a fost implicată într-o campanie de dezinformare în mediul online din România finanțată cu cel puțin 2 milioane de euro de Rusia.

Una dintre paginile false create, "Vise Românești", a început să ruleze o reclamă pro-Georgescu din prima zi de funcționare, 18 ianuarie a.c., cu textul: „Eu îl susțin, tu?”. Pagina are 108.000 de urmăritori după nici o lună, postările fiind create cu AI și de boți, toate mesajele îndemnându-i pe utilizatori să dea click și să intre pe site-uri cu titluri clickbait, domenii ce nu au trecute vreun telefon sau vreo adresă poștală. Iată un exemplu de postare creată artificial: „Anunțul care schimbă tot, Vezi în comentarii”.

O altă pagină cu același tipar, "Iubesc România", creată pe 19 ianuarie a.c., a început să ruleze o reclamă pro Călin Georgescu și George Simion pe 21 ianuarie, cu text asemănător cu pagina Vise Românești: „Eu îi susțin, tu? Dacă și tu îi susții, apasă aici”. Pagina are 105.000 urmăritori.

Un detaliu ce demonstrează că cele douǎ pagini au fost create cu AI: au exact aceleași postări și aceleași fotografii.

Un exemplu de postare clickbait identică pe ambele pagini de Facebook: „Călin Georgescu nu mai poate fi oprit. Vezi mai jos Dezvăluirea inedită a momentului: Fără probleme...”. La ambele postări este exact aceeași poză cu Călin Georgescu.

Și pagina "Familia Tradițională", creată pe 19 ianuarie 2025, deja are 33.000 urmăritori, postări generate tot de AI sau boți.

→ Imaginea 1/4: pagina falsa Suflet Romanesc continut identic Parintele Necula foto Facebook jpg

Un alt exemplu de două pagini false de Facebook pro-Călin Georgescu, cu exact același conținut. "Suflet Românesc", creatǎ în 2023, care are 102.000 fani și administratori din România și Marea Britanie, are exact aceleași postări și poze ca pagina "Alături de Părintele Necula", ce are 280.000 de urmăritori.

Un exemplu de postare identică de joi, 13 februarie, a.c. pe paginile "Suflet Românesc" și "Alături de Părintele Necula": „Cristian Tudor Popescu, despre plecarea lui Călin Georgescu din România: „A transmis mesajul că...” vezi in coment”. Și, bineînțeles, postările identice au aceeași poză cu Cristian Tudor Popescu.

Pe pagina "Alături de Părintele Necula" pot fi regăsite numeroase postări identice cu cele de pe paginile "Vise Românești" și "Iubesc România", precum una legată de Călin Georgescu: „Călin Georgescu nu mai poate fi oprit. Vezi mai jos Dezvăluirea inedită a momentului: Fără probleme...”. O dovadă clară de postare generată de AI și multiplicată pe mai multe pagini false de Facebook ce îl promovează pe Călin Georgescu.

Cei care dau click pe postările generate cu AI sunt direcționați pe site-uri obscure pline cu articole conspiraționite și de cancan sau reclame la produse naturiste, având și trimiteri la alte site-uri obscure.

Legătura dintre paginile false și agenția cu angajați ruși

Agenția de marketing AdNow, cea care e implicată în mai multe dintre paginile false de Facebook create în luna ianuarie, are conexiuni directe cu Rusia, având legături în 2024 cu o campanie de dezinformare în mediul online din România finanțată cu cel puțin 2 milioane de euro de Rusia.

Și, așa cum a dezvăluit o anchetă Europa Liberă Bulgaria, România nu a fost singura victimă a acestei campanii. Potrivit unei investigații efectuate de experţi bulgari în securitate cibernetică, BG Elves, Rusia a finanțat și derulat o campanie de propagandă și ingerință la scare mare în Bulgaria și România prin intermediul agenției AdNow, în care a investit 69 de milioane de euro, cu scopul de a răspândi influenţa rusă şi de a promova discursuri ale extremei drepte atât în Bulgaria, cât şi România.

AdNow este operată din 2021 prin intermediul companiei „Renodo Media” cu sediul în Bulgaria, la Plovdiv, înregistrată în același an. Platforma are aproape 400 de angajați, în mare parte cetățeni ruși.

Interesant e faptul că, până acum doi ani, AdNow a avut o filială la Londra, Adnow LLP, dizolvată în martie 2023. Iar acea filială britanică avea ca asociați un cetățean rus – Stanislas Fesenko (cu adresa de corespondență la Budapesta, în Ungaria) și un britanic – Ewan Tolladay. Atunci când a fost dizolvată, Adnow LLP avea credite și datori de 2,6 milioane lire sterline. Ultima adresă a Adnow LLP a fost următoarea: 41 Devonshire Street Ground Floor London W1G 7AJ. Culmea e că la exact aceeași adresă figurează, conform autorităților britanice, nu mai puțin de 1.358 companii, multe dintre ele cu administratori ruși și chinezi.

Un alt detaliu interesant: Ewan Tolladay este și directorul firmei Mottogeek Ltd, firmă ce este încă activă și care până în 2014 l-a avut director pe un rus, pe numele său Maksim Mukhortov, a cărui adresă de corespondență era în Novosibirsk, în Rusia. Iar grupul bulgar BG Eves susținea într-o postare din decembrie 2024 că deține documente ce dovedesc fluxurile de bani chiar de la Novosibirsk către Bulgaria și România, pentru campanii de dezinformare.