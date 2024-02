Mărturia dispecerului de la 112 despre misiunea contracronometru care a dus la salvarea unui bebeluș

A reușit în 5 minute să salveze viața unui bebeluș care abia mai respira indicându-le telefonic pas cu pas părinților ce să facă. Dispecerului ISU Cluj Florin Oneț, de 38 de ani, i s-a părut însă că totul a durat o veșnicie. Ce sfaturi are pentru părinții cu copii mici.

Marți dimineață, ora 09.00. Subofițerul Florin Oneț se afla în tură când a primit un apel pe care nu-l va uita, spune el, niciodată. „Din spusele femeii, care era mătușa copilului, acesta se înecase cu lapte. «Respiră copilul?» am întrebat-o. «Respiră, dar greu», mi-a răspuns. În acel moment, mi-am dat seama că, dacă nu intervin atunci, mai târziu s-ar putea să fie… prea târziu”, a povestit bărbatul pentru „Adevărul”.

În timp ce ambulanța se afla pe drum, Florin i-a spus femeii exact ce are de făcut.

„Am rugat-o să pună telefonul pe difuzor, să ia copilul în brațe și să-l bată pe spate”. În timpul convorbirii însă, dispecerul și-a dat seama că situația se agravează. Cel mic nu reacționa în niciun fel. „I-am spus femeii să așeze copilul pe brațul tatălui său, cu fața în jos și puțin aplecat, și să-i aplice între omoplați câteva lovituri”. Mătușa celui mic a urmat indicațiile întocmai, iar la scurt timp bebelușul a început să respire profund și liniștit. „Am stat cu doamna în telefon în jur de patru, poate cinci minute. Mi s-a părut însă că a durat o veșnicie. A fost, cred, unul dintre cele mai intense momente, de o încărcătură emoțională teribilă”, a mărturisit dispecerul.

Florin Oneț este tatăl unui băiețel de numai cinci luni și se pregătește de botez. A dorit să transmită părinților, mai ales celor cu copii mici, câteva sfaturi. Ca de la părinte la părinte.

„Dacă avem un copil mic, un bebeluș să spunem, care se îneacă și nu putem în acel moment să sunăm după ajutor, va trebui să ne descurcăm singuri. Și trebuie să știm ce avem de făcut. Sunt manevre simple, pe care le poate pune în practică oricine și care ar putea salva vieți. Concret, dacă cel mic se îneacă, se așază pe antebraț, ușor aplecat și cu fața în jos. Apoi, cu podul palmei i se administrează între omoplați cinci lovituri mai puternice, dar fără să-i provocăm leziuni. Verificăm apoi dacă manevra a funcționat. Dacă nu, aceasta se reia. Dacă bebelușul începe să plângă, totul e bine, este în afara oricărui pericol. Înseamnă că are căile respiratorii libere”.

De cele mai multe ori, în urma acestei manevre copilul elimină lichidul sau obiectul care i-a blocat inițial căile respiratorii. Exact asta s-a întâmplat în cazul bebelușului salvat de Florin.

De decizia ta depinde viața unui om

Ce a fost în sufletul tânărului în acele minute de care atârna, practic, viața copilului? „Nu am avut timp să mă gândesc la mine. La ce simt, la emoțiile care mă încearcă. În acele momente, ești atât de focusat pe ceea ce trebuie să faci, încât nu te mai gândești la nimic altceva. Nu e timp să-ți fie teamă. Nu e timp de ezitări. Orice secundă de întârziere, o reacție de-a ta care nu vine la timp, o bâlbă, o indicație poate prea vagă… toate acestea pot face diferența între viață și moarte”, a mai spus salvatorul.

De obicei, persoana care sună și cere ajutor este foarte panicată.

„O mamă, de exemplu, cu un copil care nu mai respire… că s-a înecat cu lapte, cu o jucărie, că a pățit altceva... tu, ca dispecer, trebuie mai întâi s-o liniștești. Cum? În primul rând, tu trebuie să fii foarte calm. O întrebi ce s-a întâmplat, îi spui că Ambulanța este pe drum și îi explici ce are de făcut până vin salvatorii. O întrebi cu ce s-a înecat copilul, dacă are și alte probleme de sănătate, de cât timp se află în starea respective… dacă respiră… apoi, după ce ți-ai dat seama de situație, ai cântărit gravitatea ei… decizi ce este de făcut mai departe. De decizia ta poate depinde o viață. Este foarte dificil. Dar, la final, după ce totul s-a terminat cu bine, ești fericit. E greu de descris în cuvinte ce simți, ce trăiești în sufletul tău după astfel de intervenții, mai ales dacă este vorba despre copii”, explică el.

Florin știe ce spune, căci este la rândul lui părinte. Poate de aceea trăiește astfel de momente atât de intens și se implică atât de mult în ceea ce face. Iar tânărul subofițer nu se află la primul caz de acest gen.

„Au mai fost și alte cazuri cu final fericit și mă bucur foarte mult. Sunt cazuri destul de sensibile pentru mine, printre cele mai sensibile. Indiferent de cât de experimentat ai fi, de cât de călit ai fi sau de instruit… atunci, în acele momente, ești doar tu și victima căreia încerci să-i salvezi viața”.

Florin a salvat mulți oameni. Tot de la capătul celălalt al telefonului.

„Am ajutat aparținătorii să efectueze corect manevrele de resuscitare și totul s-a terminat mereu cu bine. Și pentru asta îi mulțumesc lui Dumnezeu. Dacă pot să ajut o persoană doar prin câteva cuvinte, sunt fericit. Când echipajul de pe ambulanță îmi spune în telefon „Florine, totul e bine”, atunci nimic nu mai contează. Îți dă așa… un sentiment aparte, simți că ai făcut ceva cu adevărat. Că lași în urma ta o nouă viață”.

Dispecerul preia în jur de 50 de apeluri pe zi

Florin Oneț a fost angajat SMURD la Huedin din 2006 până în 2018. „Și pe descarcerare și pe stingere. Apoi, m-am mutat la Cluj. A fost un post liber în dispecerat si mi-am zis să încerc și aici. M-au ajutat foarte mult și colegii. La Cluj sunt mult mai multe cazuri, este un flux mult mai mare de apeluri, dar am încercat să țin pasul, m-am obișnuit și mi-a și plăcut”, a mai povestit Florin Oneț.

Subofițerul ne-a mărturisit că în 12 ore de program poate avea o medie de până la 50 de apeluri. „Cele mai multe dintre ele vin din partea unor persoane a căror viață se află în pericol. Fie vorbim despre incendii, accidente rutiere, o tablă căzută de pe un acoperiș, un copil care s-a înecat cu ceva… Sunt zile și zile. Unele mai liniștite, altele, cum a fost cea de marți, mai agitate. Niciodată nu poți să știi ce urmează să se întâmple nu în ziua respectivă, ci în următorul minut”.