Joi, 28 August 2025
Adevărul
Mărturia cutremurătoare a unui tată după accidentul mortal din Germania în care 4 tineri români și-au pierdut viața: „Să mi-l aducă acasă, atâta vreau”

Patru tineri români și-au pierdut viața într-un accident grav produs în nordul Germaniei. Impactul a fost atât de violent încât telefonul unuia dintre tineri a apelat singur numărul de urgență 112, alertând autoritățile locale. 

Patru români au murit într-un accident cumplit în Germania FOTO: Feuerwehr Reinhardshagen
Patru români au murit într-un accident cumplit în Germania FOTO: Feuerwehr Reinhardshagen

Un accident teribil a curmat viața a patru români pe o șosea din Germania, iar unul dintre telefoanele victimelor a sunat automat la 112 imediat după impact. Poliția locală explică faptul că apelul s-a declanșat automat din cauza șocului extrem, transmitând un mesaj de urgență autorităților.

Cine erau victimele 

Șoferul mașinii implicate în accident își achiziționase recent autoturismul și lucra ca livrator în Germania. După ce plecase din România la doar 18 ani și muncise câțiva ani în Anglia, el și logodnica sa plănuiau să se căsătorească anul viitor, de Paște.

Familiile tinerilor nu dispun de resurse pentru repatrierea trupurilor, însă rudele au intervenit cu ajutor financiar, lansând chiar o campanie de strângere de fonduri.

Nu ne-a venit să credem. A sunat poliția germană și mi-au spus că fratele meu a făcut accident și că ar exista probabilitatea să fi adormit la volan sau să fi apărut un animal sălbatic în fața lui. În Germania, la morgă, cu cât stă mai mult acolo, cu atât costurile cresc. Încă nu ni s-a spus o sumă exactă, dar s-a estimat undeva la 5-6.000 de euro, plus taxe”, povestește fratele uneia dintre victime pentru Antena 3 CNN. Acesta a adăugat că fratele său urma să se căsătorească cu logodnica lui.

Tatăl șoferului este devastat și spune că singura lui dorință este să își aducă acasă fiul decedat: „Să mi-l aducă acasă, atâta vreau, nu vreau altceva, să-mi văd băiatul acasă. Să-l îngrop, să mă duc la el acolo să-i aprind o lumânare”.

Cum s-a produs accidentul

Tragedia a avut loc pe drumul L3229, între localitățile Reinhardshagen-Veckerhagen și Grebenstein, în nordul landului Hessa, districtul Kassel. Mașina, un Audi negru cu numere britanice și volan pe dreapta, a ieșit de pe șosea într-o curbă periculoasă, s-a izbit de mai mulți copaci și s-a răsturnat de câteva ori, rămânând pe o parte. În autoturism se aflau două cupluri tinere.

Echipele de poliție, medici și pompieri au ajuns rapid la fața locului, dar, din păcate, nu au mai putut salva pe nimeni. Cei patru români au murit din cauza rănilor suferite. Autoturismul era blocat între copaci și răsturnat, iar pompierii au fost nevoiți să taie plafonul mașinii pentru a ajunge la trupurile victimelor.

Operațiunea a fost atât de traumatizantă pentru pompieri, încât aceștia vor beneficia de consiliere psihologică. Mulți dintre ei s-au confruntat pentru prima dată cu o tragedie de o asemenea amploare.

Societate

