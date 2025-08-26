Patru români morți într-un accident cumplit în Germania. Două tinere cupluri au decedat pe loc în maşina făcută zob

Patru români, două cupluri căsătorite, și-au pierdut viața într-un cumplit accident rutier petrecut pe o șosea din Germania, în apropiere de Kassel.

Patru cetățeni români - două cupluri căsătorite - au murit într-un accident rutier produs pe o șosea din Germania, între localitățile Reinhardshagen-Veckerhagen și Grebenstein, în nordul landului Hessa, districtul Kassel. Mașina în care se aflau a derapat, s-a izbit violent de mai mulți copaci și s-a răsturnat, impactul fiind fatal pentru toți pasagerii.

Potrivit The Sun, autoturismul, un Audi cu numere britanice și volan pe partea dreaptă, a părăsit carosabilul într-o curbă periculoasă situată pe un sector de drum în pantă. Vehiculul a derapat, a sărit aproape 30 de metri, s-a izbit de mai mulți copaci și s-a răsturnat pe o parte.

Forța impactului a fost atât de mare, încât nimeni din mașină nu a avut șanse de supraviețuire. În autoturism se aflau patru români: șoferul de 32 de ani, un pasager de 31 de ani și două femei de 29, respectiv 32 de ani, fiind vorba despre două cupluri căsătorite. Toți au murit pe loc.

Echipajele de intervenție au sosit rapid la fața locului, însă nu au mai putut face nimic pentru victime. Mașina era blocată între copaci și răsturnată pe o parte, iar pentru a putea ajunge la trupurile celor patru, pompierii au fost nevoiți să taie plafonul autoturismului.

„Inițial am crezut că doar doi oameni au murit, însă apoi i-am descoperit și pe ceilalţi”, au povestit salvatorii.

Experiența a fost atât de traumatizantă, încât pompierii implicați în operațiune vor beneficia de consiliere psihologică, mulți dintre ei confruntându-se pentru prima dată cu o tragedie de asemenea amploare.

Cercetările preliminare arată că șoferul nu cunoștea traseul și a pierdut controlul mașinii în curbă. Faptul că vehiculul era înmatriculat în Marea Britanie și avea volan pe partea dreaptă ar fi contribuit suplimentar la pierderea direcției de mers.

Potrivit aceleiaşi surse, va fi desemnat un expert care va reconstitui dinamica exactă a accidentului pentru a stabili cauza şi împrejurările în care a avut loc teribilulş accident.

Poliția germană a mai menționat că, deși zona este cunoscută pentru curbele periculoase și riscul ridicat de apariție a animalelor sălbatice, până acum nu au mai fost înregistrate accidente mortale pe acest sector de drum.