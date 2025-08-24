Tragedie infiorătoare în Germania: un român și-a ucis soția și băiatul de doar 3 luni. Fiica sa a scăpat ca prin minune

O fetiță de un an și jumătate, singura supraviețuitoare a tragediei din Germania, s-a trezit din comă și se recuperează alături de bunicii săi, după ce tatăl său și bebelușul de trei luni au murit într-un accident provocat intenționat. Mama copiilor fusese ucisă de bărbat anterior.

Suferința pe care bărbatul a adus-o asupra familiei sale este de nesuportat. Pe 10 august, Alexandru V., în vârstă de 37 de ani, și-a înjunghiat logodnica, Daniela, de 34 de ani, potrivit ziarului german Bild.

Ulterior, românul și-a ucis și fiul, pe Aaron, de doar 3 luni, într-un accident rutier provocat intenționat. Doar fiica lor, Hannah, care avea doar 1 an și jumătate, a supraviețuit, dar a fost rănită grav.

Există speranțe mici ca micuța să fie salvată

Poliția va închide în curând dosarul acestui act de violență îngrozitor din Waldachtal-Salzstetten (Baden-Württemberg). Autorul este decedat, iar împotriva lui nu se mai pot face investigații.

Totuși, există speranță pentru fiica supraviețuitoare, Hannah, după accidentul grav: micuța s-a trezit din comă! Mai ales bunica sa joacă un rol important în acest proces.

„Există un strop de speranță în întuneric. Deși micuța încă dormea, medicii au putut observa reacții emoționale puternice imediat ce Hannah a auzit vocea bunicii și a simțit mângâierile ei”, a declarat Andrea Borg (65 ani), prietenă a familiei.

Spitalul universitar din Tübingen a cerut ca bunica să rămână alături de nepoata ei 24 de ore din 24.

De atunci, starea micuței s-a îmbunătățit treptat. Andrea Borg: „După-amiază, cele două au putut deja să facă o mică plimbare cu căruciorul.”

Prima încercare de trezire a micuței din comă a fost întreruptă de medici din cauza stării grave în care se afla

După crimă și accidentul de pe drumul județean, Hannah a fost pusă de medicul curant în comă indusă. Cinci zile mai târziu, prima încercare de a o trezi a fost abandonată. La 72 de ore după aceea, totul a decurs bine. De luni, Hannah poate comunica cu bunica sa nu doar prin atingere, ci și prin cuvinte.

Prietenă Andrea Borg: „Bunicii, unchii și mătușile lui Hannah sunt copleșiți de imensa compasiune și solidaritate. Le face atât de bine să nu fie singuri în această perioadă grea.”

Cum de desfășoară ancheta și ce se va întâmpla cu singura supraviețuitoare a masacrului

Fetița de doi ani, grav rănită în accidentul mortal de mașină de la Waldachtal-Salzstetten (districtul Freudenstadt) din 10 august, s-a trezit din comă. Ea nu mai este în pericol de viață și va locui cu bunicii, a declarat un purtător de cuvânt al poliției pentru SWR. Tatăl ei și-a condus mașina, potrivit anchetei poliției, pe contrasens, iar în urma acestui accident el și bebelușul său de trei luni au murit. Înainte de aceasta, bărbatul și-a ucis partenera de viață, potrivit swr.de.

Fetița a reacționat la afecțiunea bunicii sale în spital și s-a trezit. Ea se află încă la secția de terapie intensivă, dar se recuperează bine, a confirmat apropiata familiei. Andrea Borg a demarat o campanie de strângere de fonduri. Până în prezent, s-au strâns deja 16.000 de euro. Fiecare cent va merge către rudele îndoliate care au nevoie de sprijin, a precizat Borg.

De asemenea, o femeie din Altensteig (districtul Calw), prietenă a femeii ucise, organizează o colectă de fonduri.

Polițiștii au fost atât de îngroziți de crimă încât li s-a pus la dispoziție consiliere psihologică

Poliția este convinsă că bărbatul de 37 de ani este autorul, a declarat purtătorul de cuvânt. Ancheta în privința sa nu va continua. Motivele și desfășurarea exactă a faptei rămân însă neclare. Poliția nu deține încă un rezultat criminalistic care să clarifice inclusiv arma crimei. Există indicii că autorul ar fi suferit de probleme psihice, conform autorităților.

Chiar și pentru polițiști experimentați, fapta este de neînțeles și greu de suportat, a mai spus purtătorul de cuvânt. El s-a declarat mulțumit că a existat un serviciu psihologic de urgență la care și colegii implicați în caz se pot adresa.