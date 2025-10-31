search
Vineri, 31 Octombrie 2025
Decizia Jandarmeriei după amenda aplicată organizatorului marșului de la Colectiv: se fac verificări

Jandarmeria Română a transmis un comunicat oficial după ce Marian Rădună, organizatorul marșului de comemorare a victimelor tragediei din Clubul Colectiv, a fost amendat cu 3.000 de lei pentru depășirea orei de desfășurare a evenimentului.

Instituția precizează că respectă și protejează dreptul cetățenilor de a participa la adunările publice, mai ales la cele comemorative. „Efectuăm constant activități de pregătire ale colegilor din operativ pentru a găsi permanent posibilități de îmbunătățire a relaționării în astfel de situații, scopul fiind respectarea legii și protejarea oamenilor”, se arată în comunicat.

Jandarmeria menționează că, din punct de vedere legal, există elemente care pot constitui temei pentru sancțiuni contravenționale, deoarece orele de desfășurare prevăzute în protocolul pentru manifestarea publică nu au fost respectate. Totuși, instituția recunoaște că „agentul constatator nu a înțeles pe deplin spiritul legii și particularitățile contextului – un eveniment de comemorare a victimelor din Clubul Colectiv, cu un profund caracter emoțional și simbolic”.

Ca urmare, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române a dispus verificări urgente pentru a analiza dacă amenda a fost proporțională, justificată și conformă atât literei, cât și spiritului legii.

Jandarmeria subliniază că a fost și rămâne alături de cei afectați de tragedia Colectiv: „De-a lungul anilor, instituția a sprijinit și a asigurat ordinea publică la toate manifestările de comemorare dedicate acestui eveniment. Transmitem sincere condoleanțe familiilor care și-au pierdut persoanele dragi și compasiune celor care poartă în continuare urmele acestei tragedii”.

Instituția garantează că, în urma verificărilor, vor fi luate toate măsurile legale necesare, „în spiritul respectării legii, al echității și al respectului față de cetățeni”.

Redăm mai jos comunicatul integral: 

Având în vedere situația creată la evenimentul desfășurat seara trecută în memoria victimelor de la Colectiv, Jandarmeria Română are obligația morală de a face următoarele precizări:

Jandarmeria Română respectă și protejează dreptul cetățenilor de a participa la adunările publice, mai ales când este vorba de adunări comemorative, așa cum a fost cazul evenimentului de ieri

În acest sens, efectuăm constant activități de pregătire ale colegilor din operativ pentru a găsi permanent posibilități de îmbunătățire a relaționării în astfel de situații, scopul fiind respectarea legii și protejarea oamenilor.

Din punct de vedere legal, există în mod formal elementele care pot constitui temeiul aplicării unei sancțiuni contravenționale, întrucât nu au fost respectate orele de desfășurare prevăzute în protocolul pentru manifestarea publică.

Într-adevăr, legea trebuie aplicată întotdeauna ad litteram, dar există și noțiunea de spirit al legii, care presupune înțelegerea scopului pentru care norma juridică a fost instituită – acela de a menține ordinea publică, dar și de a proteja drepturile și demnitatea cetățenilor.

În acest caz, se poate aprecia că agentul constatator nu a înțeles pe deplin spiritul legii și particularitățile contextului – un eveniment de comemorare a victimelor din clubul Colectiv, cu un profund caracter emoțional și simbolic.

În consecință, la nivelul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române s-au dispus de urgență verificări privind modul de aplicare a sancțiunii contravenționale, urmând a se analiza dacă măsura a fost proporțională, justificată și conformă atât literei, cât și spiritului legii.

Reamintim faptul că Jandarmeria Română a fost și rămâne alături de toți cei afectați de tragedia din clubul Colectiv. În seara producerii tragediei, jandarmii au fost prezenți la fața locului, oferind sprijin autorităților și victimelor. De-a lungul anilor, instituția a sprijinit și a asigurat ordinea publică la toate manifestările de comemorare dedicate acestui eveniment.

Transmitem sincere condoleanțe familiilor care și-au pierdut persoanele dragi și compasiune celor care poartă în continuare urmele acestei tragedii.

Jandarmeria Română garantează că, în urma verificărilor aflate în desfășurare, vor fi dispuse toate măsurile legale care se impun, în spiritul respectării legii, al echității și al respectului față de cetățeni.

Organizatorul a publicat pe Facebook momentul în care a fost amendat. La acea oră, în fața fostului club Colectiv se mai aflau aproximativ 25 de persoane care aprindeau lumânări și păstrau un moment de reculegere. Oamenii legii au aplicat amenda motivând că activitatea a depășit ora de încheiere stabilită și pentru că Marian Rădună, în calitate de organizator, nu a luat măsuri pentru încheierea adunării publice. Sancțiunea aplicată este de 3.000 de lei, redusă la 500 de lei dacă e plătită în 15 zile, 

Potrivit lui Marian Rădună, evenimentul a fost notificat oficial și s-a desfășurat pe baza a două protocoale distincte: unul pentru marș și altul pentru comemorarea de la fostul club Colectiv. 

