Un francez a câștigat 13 milioane de euro la Loto, dar este de negăsit. Ce se întâmplă dacă nu-și revendică premiul

Un câștigător din Franța este căutat de loteria națională după ce a câștigat 13 milioane de euro la extragerea Super Loto din 24 aprilie, însă nu și-a revendicat premiul.

Télévision française 1 scrie că persoana a câștigat premiul în departamentul Orne și are timp până luni, la ora 23:59, să se prezinte pentru a-și revendica premiul, potrivit Française des Jeux (FDJ), operatorul național al loteriei.

Persoana misterioasă a câștigat marele premiu după ce a ales combinația câștigătoare 12 - 16 - 2 - 20 - 26, cu numărul Chance 2.

„De trei săptămâni am lansat un apel prin intermediul presei pentru ca informația să fie distribuită. Au fost făcute și apeluri în timpul emisiunilor de tragere la sorți ale Loto”, a precizat FDJ, care a calificat situația drept „excepțională”.

„Dacă premiul nu este revendicat în termenul prevăzut, întreaga sumă va fi pusă din nou în joc, sub formă de câștiguri, în cadrul diferitelor jocuri de loterie”, a adăugat aceeași sursă.

Un caz asemănător a avut loc în aprilie, la Londra. Un bilet la loto cumpărat în sud-estul capitalei britanice a expirat, iar jackpotul de 10,6 milioane de lire sterline (aproximativ 12 milioane de euro) a rămas nerevendicat, în ciuda eforturilor organizatorilor loteriei de a identifica câștigătorul.

„Putem confirma că premiul nu a fost revendicat, iar câștigătorul a pierdut această sumă care i-ar fi putut schimba viața”, a declarat Andy Carter, consilier principal pentru câștigători la Allwyn, operatorul Loteriei Naționale Britanice.

Astfel, jackpotul va fi folosit pentru susținerea unor proiecte comunitare, inclusiv în zona Bexley, precum Exchange Erith, organizație dedicată artelor și meșteșugurilor, și You and Me Happy Family Children’s Disability Trust, care sprijină copiii cu dizabilități și familiile acestora.

Allwyn a precizat că astfel de situații sunt extrem de rare, mai ales în cazul premiilor de mare valoare.

„În general, premiile nerevendicate sunt cele mai mici. Este foarte neobișnuit ca un jackpot de această dimensiune să rămână nerevendicat”, a declarat un purtător de cuvânt.