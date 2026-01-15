search
Joi, 15 Ianuarie 2026
Adevărul
Majoritatea rușilor văd UE ca pe un inamic mai mare decât SUA, iar europenii se tem de un mare război, arată un sondaj internațional

Majoritatea cetăţenilor din Rusia consideră acum Uniunea Europeană un „inamic” mai înverşunat împotriva Rusiei decât Statele Unite ale Americii, arată un sondaj internaţional publicat joi, 15 ianuarie, de centrul de reflecţie Consiliul European pentru Relaţii Externe (ECFR) în colaborare cu Universitatea Oxford. În acelaşi timp, majoritatea europenilor îşi exprimă temeri legate de posibilitatea izbucnirii unui mare război european.

Europenii se tem de un mare război. FOTO: Shutterstock
Europenii se tem de un mare război. FOTO: Shutterstock

Sondajul arată o schimbare semnificativă a percepţiilor globale asupra actorilor internaţionali. Potrivit rezultatelor, aliaţii tradiţionali ai SUA, în special din Europa, se simt din ce în ce mai distanţi faţă de Washington, iar mulţi europeni nu mai privesc Statele Unite ca pe un aliat de încredere.

„Acest sondaj arată că lumea crede că Occidentul a murit”, a declarat Mark Leonard, cofondator şi director al ECFR, citat de agenţia EFE și Agerpres.

Pe fondul acestor schimbări, majoritatea cetăţenilor din Uniunea Europeană şi-au exprimat îngrijorarea faţă de perspectivele unui mare conflict european, îngrijorare alimentată de tensiunile geopolitice actuale.

În plus, un procent semnificativ dintre europeni se declară preocupaţi de riscul folosirii armelor nucleare sau de o posibilă invazie rusă în ţara lor.

Sondajul arată, de asemenea, că oamenii din întreaga lume se aşteaptă ca influenţa Chinei să crească în următorul deceniu, în special în domenii precum tehnologiile de energie regenerabilă – o opinie împărtăşită de majoritatea respondenţilor din Africa de Sud, Brazilia și Turcia, cu procente de 83%, 72% şi, respectiv, 63%.

În contrast, respondenţii din UE, China şi Ucraina nu cred că Statele Unite vor câştiga mai multă influenţă globală în următorii zece ani, iar doar un procent redus dintre europeni consideră SUA un aliat de încredere. Totodată, aproape jumătate dintre cetăţenii UE nu cred că Uniunea Europeană este capabilă să concureze pe picior de egalitate cu Statele Unite şi China.

Percepţiile despre Europa s-au schimbat în mod deosebit în Rusia, unde 51% dintre respondenţi văd acum UE ca pe un adversar, faţă de 42% în anul precedent. În acelaşi timp, mai puţini ruşi consideră SUA un adversar acum, față de anul trecut.

Comentând rezultatele sondajului, istoricul Timothy Garton Ash subliniază faptul că europenii încep să „conştientizeze realitatea dură a unei lumi post-occidentale”, în care nu se mai pot baza în totalitate nici pe Statele Unite şi nici pe China, ridicând întrebarea dacă se pot baza pe forţele proprii.

Sondajul, publicat de centrul de reflecţie Consiliul European pentru Relaţii Externe (ECFR) în colaborare cu Universitatea Oxford, a fost realizat în noiembrie 2025 pe un eşantion de 25.949 de persoane din 21 de ţări.

