search
Joi, 15 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Un soldat rus, condamnat pe viață pentru executarea prizonierilor ucraineni: „L-a împușcat în ceafă cu mitraliera”

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Un soldat rus capturat în nord-estul Ucrainei, singurul supraviețuitor al unității sale, a fost condamnat la închisoare pe viață pentru crime de război, după ce a participat la executarea unor militari ucraineni luați prizonieri. Anunțul a fost făcut de Serviciul de Informații Militare al Ucrainei (GUR), care a coordonat operațiunea de capturare. Potrivit Kyiv Post, uciderea și torturarea prizonierilor ucraineni, inclusiv a civililor, reprezintă o practică frecventă în rândul armatei ruse.

Soldat rus capturat în Ucraina, condamnat pe viață FOTO: Telegram/ Hur
Soldat rus capturat în Ucraina, condamnat pe viață FOTO: Telegram/ Hur

GUR a transmis miercuri că soldatul rus a fost capturat în apropierea orașului Vovceansk și ulterior condamnat la închisoare pe viață pentru executarea unor prizonieri de război ucraineni. Este vorba despre Sergei Tujilov, în vârstă de 36 de ani, cu indicativul „Altai”, luat prizonier în septembrie 2024, în timpul unei operațiuni speciale desfășurate în zona uzinei Vovceansk Aggregate Plant.

Potrivit agenției de informații, Tujilov a servit ca pușcaș de asalt în Divizia 69 de pușcași motorizați a districtului militar Leningrad din Rusia. Înainte de a fi mobilizat, el ispășise deja două pedepse cu închisoarea în Rusia pentru infracțiuni grave, scrie Kyiv Post.

„L-a împușcat în ceafă cu mitraliera”

Un tribunal ucrainean a stabilit că, în iunie 2024, în timpul luptelor pentru uzina de agregate din Vovceansk, Tujilov și un complice au împușcat și ucis trei militari ucraineni care fuseseră luați prizonieri. „Tujilov însuși a împușcat unul dintre prizonieri, care era legat, în ceafă, cu mitraliera”, potrivit GUR.

Aceste fapte încalcă Convențiile de la Geneva și sunt considerate crime internaționale grave, notează Kyiv Post. Ancheta a mai arătat că Tujilov a ales locurile de execuție pentru ceilalți doi prizonieri și a asigurat perimetrul în timp ce crimele erau comise.

Serviciile secrete ucrainene au precizat că tragerea lui la răspundere a fost posibilă după o operațiune amplă de recucerire a uzinei, în care mai multe unități speciale au luptat în toate cele 30 de clădiri ale complexului, sub foc intens de artilerie rusă, bombe ghidate, drone kamikaze și aruncătoare de flăcări. Tujilov a fost singurul supraviețuitor al unității sale și a fost predat justiției ucrainene. „Fiecare crimă de război comisă împotriva poporului ucrainean va fi pedepsită în mod corespunzător”, a transmis GUR.

Citește și: Rusia „merge până la capăt” pentru a distruge sistemul energetic al Ucrainei. 70% din Kiev a rămas fără electricitate

„Curățați locuitorii, curățați-i”

Anul trecut, într-o convorbire interceptată de serviciile ucrainene, mai mulți militari ruși discutau despre executarea unui prizonier de război ucrainean, documentând fără să vrea o crimă de război. Potrivit GUR, comandantul unei unități din cadrul Brigăzii 60 de pușcași motorizați separată a Armatei a 5-a ruse a dat ordinul de a ucide un prizonier al Forțelor de Apărare Ucrainene.

„Din câte am înțeles, au luat cu ei și un Ukrop capturat”, spune un soldat rus în înregistrarea publicată pe 6 ianuarie, folosind un termen peiorativ pentru ucraineni. „Vorbește personal cu acest Ukrop și elimină-l”, adaugă el. GUR afirmă că această înregistrare reprezintă o dovadă suplimentară a încălcărilor sistematice ale dreptului internațional umanitar de către armata rusă.

Kyiv Post mai relatează că ofițerii ruși le dau frecvent instrucțiuni soldaților aflați în prima linie să împuște și să tortureze populația locală. Forțele ucrainene au găsit telefonul unui soldat rus care și-a filmat camaradul, Oleg Igorevici Rudakov („Rudik”), dând ordine de „curățare” a locuitorilor. „Oricine mă aude, acesta este un ordin: curățați locuitorii, curățați-i”, se aude acesta spunând într-o conversație interceptată.

„Vom veni după fiecare dintre ei”

În iunie anul trecut, GUR l-a eliminat pe Mihailo Hrițai, un colaborator de rang înalt și criminal de război din orașul Berdiansk, ocupat de ruși, din regiunea Zaporojie. Surse din cadrul agenției au declarat pentru Kyiv Post că Hrițai a fost împușcat pe 18 iunie, într-o operațiune specială, cu un pistol Makarov PM echipat cu amortizor.

Hrițai, originar din regiunea Poltava, fusese activ în viața politică a Ucrainei înainte de a se alătura administrației de ocupație ruse. Candidat de mai multe ori la parlament și fost asistent de deputat, el conducea recent organizația din Berdiansk a Partidului Socialist din Ucraina.

În administrația instalată de Rusia, Hrițai ocupa funcția de „viceprimar pentru infrastructură, locuințe și utilități, precum și pentru complexul de combustibili și energie” și era responsabil de organizarea represiunii împotriva locuitorilor și de înființarea camerelor de tortură pentru prizonierii de război ucraineni. De asemenea, a fost implicat în alocarea proprietăților municipale și de stat din Berdiansk. La 1 aprilie 2022, el a fost acuzat oficial în lipsă de înaltă trădare.

„Încă mai avem mulți complici ai inamicului în teritoriile ocupate temporar ale Ucrainei. Vom veni după fiecare dintre ei și le vom opri activitățile criminale – cu sau fără amortizor, în liniște sau zgomotos, dar întotdeauna eficient”, a declarat o sursă din cadrul GUR pentru Kyiv Post.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga regiune în haos. „Iranul nu este Siria”
digi24.ro
image
Vremea se schimbă din nou. După câteva zile mai calde, gerul puternic și ninsorile revin în mai multe zone ale țării
stirileprotv.ro
image
Ștefan Popescu | România și Republica Moldova: tentația unirii, constrângerile geopoliticii
gandul.ro
image
Secretul longevității nu e la sală. Unde au găsit medicii răspunsul
mediafax.ro
image
Barajul Turcia – România, în pericol? Totul stă în mâinile lui Donald Trump
fanatik.ro
image
Cum îl mai venerează românii contemporani pe Mihai Eminescu, de Ziua Culturii Naționale. Cazul Galați: vandalizat, băgat în ritualuri satanice, mânjit cu chimicale
libertatea.ro
image
„Diavol întruchipat” și „Antihristul din Constantinopol”. Spionii lui Putin au început războiul cu patriarhul ecumenic
digi24.ro
image
Renata Zarazúa s-a dezbrăcat pentru a-și arăta pielea arsă. Avertisment dur pentru cei care merg la Australian Open
gsp.ro
image
Gino Iorgulescu a plecat de urgență în Italia! Lovitură de teatru în cazul Mario Iorgulescu
digisport.ro
image
Groenlanda a ales între SUA și Danemarca: Situația este „foarte gravă”
stiripesurse.ro
image
A fost dezlegat misterul fetei cu cască de la Crans-Montana, de la care a pornit totul. Cyane nu trebuia să fie acolo în noaptea fatală
antena3.ro
image
SUA iau în calcul patru variante pentru a acţiona în Iran
observatornews.ro
image
Mama lui Mario Iorgulescu a făcut primele și singurele declarații, după interviul care a zguduit opinia publică: 'Nu avea voie să dea interviu'
cancan.ro
image
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
prosport.ro
image
Când poți pierde dreptul de proprietate. Cazurile prevăzute de lege
playtech.ro
image
Se ascute lupta pentru putere în PNL. Premierul Bolojan ar viza schimbarea oamenilor lui Thuma din conducerea filialelor liberale din București
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Uriaș! Gigi Becali a dezvăluit cât plătește impozit: ”În fiecare lună, pac la statul român”
digisport.ro
image
Resetarea energetică a UE: România devine cel mai mare producător de gaze din uniune / Programul a avansat mai repede decât se credea
stiripesurse.ro
image
Sofia Vicoveanca a făcut primele declarații după internare. Care este starea de sănătate a artistei: ,,Sunt la mâna medicilor”
kanald.ro
image
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
wowbiz.ro
image
BNR face angajări. Posturi disponibile și beneficii atractive, Mugur Isărescu te tratează regește
romaniatv.net
image
Crește alocația de hrană pentru copii și bătrâni. Ministerul Muncii anunță mai mulți bani pentru serviciile sociale
mediaflux.ro
image
Cătălin Măruță, după ce i-a fost închisă emisiunea de la PRO TV: „Ca Xabi Alonso la Real Madrid”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Cât de des ar trebui să faci sex, de fapt. Ce „omoară” intimitatea în dormitor
actualitate.net
image
Prăjitura românească preferată de turiștii străini. Mulți români nici măcar nu au auzit de ea, dar e extrem de apreciată și delicioasă
click.ro
image
Zodia care va fi protejată de Divinitate până pe 25 ianuarie. Primește o veste bună, reia legătura cu o persoană din trecut și îi apar în cale noi oportunități
click.ro
image
Oferta generoasă a Marinei Almășan pentru Măruță și Capatos: „Dacă se vor afla în impas, îi invit să...”. De ce ea n-a plecat din TVR 2: „Joci după cum îți cântă patronul!”
click.ro
Prințesa Sofia a Suediei, fosta Sofia Hellqvist, și soțul ei, Prințul Carl Philip al Suediei, 2024 Casa Regală suedeză jpg
În mijlocul scandalului sexual, prințesa revine în ochii publicului! Evenimentul la care va participa alături de soț
okmagazine.ro
Regina Sofia a Spaniei profimedia 0817253278 jpg
Palatul spaniol își pregătește hainele de doliu! S-a dat „alertă regală” la Madrid, Atena și New York
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
imperiul bizantin 02294400 webp
Cum trăiau oamenii în Imperiul Binzantin? Viața de zi cu zi despre care istoricii prea puțin vorbesc
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
image
Prăjitura românească preferată de turiștii străini. Mulți români nici măcar nu au auzit de ea, dar e extrem de apreciată și delicioasă

OK! Magazine

image
O înregistrare veche cu Kate Middleton a ieșit la iveală. Filmarea este explicită și oamenilor li se reconfirmă bănuielile

Click! Pentru femei

image
S-a măritat cu un sărăntoc? Familia topmodelului Gisele Bündchen trage semnale de alarmă!

Click! Sănătate

image
Forma feselor poate dezvălui riscul de diabet