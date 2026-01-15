Un soldat rus, condamnat pe viață pentru executarea prizonierilor ucraineni: „L-a împușcat în ceafă cu mitraliera”

Un soldat rus capturat în nord-estul Ucrainei, singurul supraviețuitor al unității sale, a fost condamnat la închisoare pe viață pentru crime de război, după ce a participat la executarea unor militari ucraineni luați prizonieri. Anunțul a fost făcut de Serviciul de Informații Militare al Ucrainei (GUR), care a coordonat operațiunea de capturare. Potrivit Kyiv Post, uciderea și torturarea prizonierilor ucraineni, inclusiv a civililor, reprezintă o practică frecventă în rândul armatei ruse.

GUR a transmis miercuri că soldatul rus a fost capturat în apropierea orașului Vovceansk și ulterior condamnat la închisoare pe viață pentru executarea unor prizonieri de război ucraineni. Este vorba despre Sergei Tujilov, în vârstă de 36 de ani, cu indicativul „Altai”, luat prizonier în septembrie 2024, în timpul unei operațiuni speciale desfășurate în zona uzinei Vovceansk Aggregate Plant.

Potrivit agenției de informații, Tujilov a servit ca pușcaș de asalt în Divizia 69 de pușcași motorizați a districtului militar Leningrad din Rusia. Înainte de a fi mobilizat, el ispășise deja două pedepse cu închisoarea în Rusia pentru infracțiuni grave, scrie Kyiv Post.

„L-a împușcat în ceafă cu mitraliera”

Un tribunal ucrainean a stabilit că, în iunie 2024, în timpul luptelor pentru uzina de agregate din Vovceansk, Tujilov și un complice au împușcat și ucis trei militari ucraineni care fuseseră luați prizonieri. „Tujilov însuși a împușcat unul dintre prizonieri, care era legat, în ceafă, cu mitraliera”, potrivit GUR.

Aceste fapte încalcă Convențiile de la Geneva și sunt considerate crime internaționale grave, notează Kyiv Post. Ancheta a mai arătat că Tujilov a ales locurile de execuție pentru ceilalți doi prizonieri și a asigurat perimetrul în timp ce crimele erau comise.

Serviciile secrete ucrainene au precizat că tragerea lui la răspundere a fost posibilă după o operațiune amplă de recucerire a uzinei, în care mai multe unități speciale au luptat în toate cele 30 de clădiri ale complexului, sub foc intens de artilerie rusă, bombe ghidate, drone kamikaze și aruncătoare de flăcări. Tujilov a fost singurul supraviețuitor al unității sale și a fost predat justiției ucrainene. „Fiecare crimă de război comisă împotriva poporului ucrainean va fi pedepsită în mod corespunzător”, a transmis GUR.

„Curățați locuitorii, curățați-i”

Anul trecut, într-o convorbire interceptată de serviciile ucrainene, mai mulți militari ruși discutau despre executarea unui prizonier de război ucrainean, documentând fără să vrea o crimă de război. Potrivit GUR, comandantul unei unități din cadrul Brigăzii 60 de pușcași motorizați separată a Armatei a 5-a ruse a dat ordinul de a ucide un prizonier al Forțelor de Apărare Ucrainene.

„Din câte am înțeles, au luat cu ei și un Ukrop capturat”, spune un soldat rus în înregistrarea publicată pe 6 ianuarie, folosind un termen peiorativ pentru ucraineni. „Vorbește personal cu acest Ukrop și elimină-l”, adaugă el. GUR afirmă că această înregistrare reprezintă o dovadă suplimentară a încălcărilor sistematice ale dreptului internațional umanitar de către armata rusă.

Kyiv Post mai relatează că ofițerii ruși le dau frecvent instrucțiuni soldaților aflați în prima linie să împuște și să tortureze populația locală. Forțele ucrainene au găsit telefonul unui soldat rus care și-a filmat camaradul, Oleg Igorevici Rudakov („Rudik”), dând ordine de „curățare” a locuitorilor. „Oricine mă aude, acesta este un ordin: curățați locuitorii, curățați-i”, se aude acesta spunând într-o conversație interceptată.

„Vom veni după fiecare dintre ei”

În iunie anul trecut, GUR l-a eliminat pe Mihailo Hrițai, un colaborator de rang înalt și criminal de război din orașul Berdiansk, ocupat de ruși, din regiunea Zaporojie. Surse din cadrul agenției au declarat pentru Kyiv Post că Hrițai a fost împușcat pe 18 iunie, într-o operațiune specială, cu un pistol Makarov PM echipat cu amortizor.

Hrițai, originar din regiunea Poltava, fusese activ în viața politică a Ucrainei înainte de a se alătura administrației de ocupație ruse. Candidat de mai multe ori la parlament și fost asistent de deputat, el conducea recent organizația din Berdiansk a Partidului Socialist din Ucraina.

În administrația instalată de Rusia, Hrițai ocupa funcția de „viceprimar pentru infrastructură, locuințe și utilități, precum și pentru complexul de combustibili și energie” și era responsabil de organizarea represiunii împotriva locuitorilor și de înființarea camerelor de tortură pentru prizonierii de război ucraineni. De asemenea, a fost implicat în alocarea proprietăților municipale și de stat din Berdiansk. La 1 aprilie 2022, el a fost acuzat oficial în lipsă de înaltă trădare.

„Încă mai avem mulți complici ai inamicului în teritoriile ocupate temporar ale Ucrainei. Vom veni după fiecare dintre ei și le vom opri activitățile criminale – cu sau fără amortizor, în liniște sau zgomotos, dar întotdeauna eficient”, a declarat o sursă din cadrul GUR pentru Kyiv Post.