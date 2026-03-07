search
Sâmbătă, 7 Martie 2026
Video „Războaiele robotizate sunt deja o realitate”. Cum folosesc ucrainenii roboții pe teren: au luat prizonieri și au respins atacuri

0
0
Publicat:

De la începutul invaziei rusești pe scară largă, războiul din Ucraina s-a transformat într-un conflict de înaltă tehnologie.

Robot de luptă FOTO: X
Robot de luptă FOTO: X

Roiuri de drone spion și ucigașe au agitat cerul Ucrainei, iar bărci fără echipaj au paralizat marina rusă în Marea Neagră. Acum, Ucraina s-a angajat într-un program masiv de desfășurare a roboților înarmați pe teren.

Vehiculele terestre fără echipaj (UGV), sau sistemele robotizate terestre, așa cum sunt cunoscute în jargonul militar ucrainean, și-au dovedit deja utilitatea, scrie BBC.

Au existat rapoarte conform cărora UGV-urile au respins cu succes atacurile rusești și chiar au luat prizonieri soldați inamici.

Se spune chiar că roboții ucigași ucraineni și ruși s-au ciocnit fără ca oamenii să fie prezenți la locul bătăliei.

„Războaiele robotizate sunt deja o realitate”, spune Oleksandr Afanasiev din brigada K2 a armatei ucrainene. El comandă batalionul UGV – primul din lume, spune el.

Una dintre modalitățile în care brigada a utilizat acești roboți a fost montarea de mitraliere Kalashnikov pe partea superioară a acestora.

„Ei deschid focul pe un câmp de luptă unde un soldat de infanterie s-ar teme să se apropie. Dar un UGV este dispus să-și riște existența”, spune maiorul Afanasiev.

Batalionul său a folosit, de asemenea, vehicule neautopilotate kamikaze alimentate cu baterii și încărcate cu explozibili pentru a arunca în aer pozițiile și ascunzătorile inamice.

Spre deosebire de dronele aeriene care zumzăie deasupra capului, acestea nu scot niciun sunet care să avertizeze inamicul despre un atac iminent.

Eficiente pe câmpul de luptă

Comandantul adjunct al batalionului de tancuri al Brigăzii Mecanizate Detașate 33, cunoscut sub numele de Afghan, susține că un UGV ucrainean înarmat cu o mitralieră a atras în ambuscadă un transportor de personal rus, în timp ce un robot a apărat o poziție ucraineană timp de săptămâni.

Afghan recunoaște că există limite ale autonomiei roboților ucigași pe câmpul de luptă și spune că multe dintre ele sunt autoimpuse, din motive de etică și de drept internațional umanitar.

„UGV-urile moderne sunt parțial autonome. Se pot deplasa singure, pot observa și detecta inamicul. Totuși, decizia de a deschide focul este luată de un om, operatorul lor”, spune Afghan.

„Roboții pot identifica greșit persoana sau pot ataca un civil. De aceea, decizia finală trebuie luată de un operator.”

Ceea ce înseamnă că, în majoritatea cazurilor, pe câmpul de luptă, UGV-urile armate sunt controlate de la distanță de operatori prin internet, de la o distanță sigură.

Citește și: Ucrainenii au „păcălit” ceața cu roboți tereștri. Brigada 93 povestește cum a oprit avansul rusesc când dronele nu mai vedeau nimic

UGV-urile letale ale Ucrainei pot fi înarmate cu lansatoare de grenade și mitraliere și pot fi utilizate și pentru a planta mine terestre sau sârmă ghimpată.

Însă marea majoritate a vehiculelor sale fără pilot sunt încă utilizate în scopul inițial, acela de a livra provizii și de a evacua răniții.

Rolul vehiculelor UGV armate va crește în curând exponențial, potrivit lui Valerii Zaluzhnyi, fostul comandant-șef al Ucrainei și actualul ambasador al acesteia în Marea Britanie.

Vorbind la think-tank-ul londonez Chatham House despre viitorul războiului, el a descris modul în care vehiculele UGV de atac vor fi utilizate nu doar singure, ci ca parte a unor roiuri mari de drone alimentate cu inteligență artificială.

„În viitorul apropiat, vom vedea zeci și chiar sute de drone mai inteligente și mai ieftine atacând din diferite direcții și înălțimi, din aer, de pe sol și de pe mare, în același timp”, a spus el.

Necesitatea este un factor cheie care stimulează inovarea în acest domeniu. Dronele din aer au făcut ca prezența oamenilor pe câmpul de luptă să fie infinit mai periculoasă, extinzând așa-numita „zonă mortală” a Ucrainei la 20-25 km de linia de contact.

Roboții nu pot înlocui infanteria

Infanteria nu poate fi înlocuită, dar „trebuie să fie susținută de UGV-uri”, spune maiorul Afanasiev: „Ucraina își poate permite să piardă roboți, dar pur și simplu nu își poate permite să piardă soldați pregătiți pentru luptă”.

Armata ucraineană se confruntă cu o gravă penurie de personal, iar recrutarea de noi soldați pentru a-i înlocui pe cei căzuți la datorie se dovedește din ce în ce mai dificilă.

Rusia a dezvoltat, de asemenea, UGV-uri de luptă, precum Kuryer. Potrivit rapoartelor mass-media ruse, acesta poate fi echipat cu un aruncător de flăcări, o mitralieră grea care se găsește în mod normal pe tancuri, și poate funcționa autonom timp de cinci ore.

Armata rusă a folosit, de asemenea, vehicule kamikaze Lyagushka („Broasca”) pentru a arunca în aer pozițiile ucrainene.

Ciocnirile dintre roboții ucigași ruși și ucraineni pe câmpurile de luptă din Ucraina sunt o chestiune de timp, având în vedere numărul și capacitățile lor în creștere, spune Yuriy Poritsky, CEO al producătorului ucrainean de UGV Devdroid, care a produs sute de „droizi de atac” pentru armată anul trecut.

Citește și: Roboți în locul infanteriei pe frontul din Ucraina. Sunt folosiți mai ales în apărare. În ofensivă, tacticile sunt în curs de dezvoltare

„Mai devreme sau mai târziu, vom ajunge într-o situație în care UGV-ul nostru de atac se va confrunta cu UGV-ul lor de atac pe câmpul de luptă. Războaiele cu roboți pot părea science fiction, dar nu este nimic science fiction în ceea ce privește câmpul de luptă. Este realitatea noastră”, spune el.

Compania sa lucrează acum la un sistem care ar permite dronelor sale terestre să se întoarcă în cazul în care comunicarea cu operatorul ar fi pierdută.

În viitor, compania dorește ca mașinile sale să fie programate să se deplaseze autonom către o locație, să îndeplinească sarcina lor – cum ar fi supravegherea soldaților inamici care avansează și angajarea lor în luptă, dacă este necesar – și apoi să se întoarcă la bază după un anumit timp.

Un alt producător ucrainean de UGV, Tencore, a produs peste 2.000 de UGV pentru armata ucraineană în 2025.

Directorul său, Maksym Vasylchenko, se așteaptă ca cererea să crească la aproximativ 40.000 de unități în 2026, dintre care cel puțin 10-15% vor fi înarmate.

Dronele de atac UGV vor deveni indispensabile, nu există nicio îndoială în privința asta”, spune el.

Pe termen lung, Vasylchenko crede că roboții vor participa la lupte sub formă umană: „Nu va mai fi science fiction”.

