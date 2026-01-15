search
Joi, 15 Ianuarie 2026
Ultimul tratat nuclear dintre Rusia și SUA se apropie de expirare. „Aşteptăm, cu siguranţă, un răspuns la iniţiativa lui Vladimir Putin”

0
0
Publicat:

Kremlinul afirmă că așteaptă în continuare un răspuns oficial din partea Statelor Unite la propunerea de prelungire a tratatului nuclear New START, ultimul acord de control al armelor strategice rămas în vigoare între Moscova și Washington.

Tratatunul nuclear dintre Rusia şi SUE e pe cale să expire. FOTO: Shutterstock
Tratatunul nuclear dintre Rusia şi SUE e pe cale să expire. FOTO: Shutterstock

Rusia nu a primit încă un răspuns din partea Statelor Unite la propunerea președintelui Vladimir Putin de a prelungi informal cu un an prevederile tratatului nuclear New START, ultimul pact de acest tip rămas în vigoare între cele două puteri, a declarat joi, 15 ianuarie, Kremlinul, potrivit Reuters.

Tratatul New START urmează să expire la începutul lunii februarie, peste aproximativ trei săptămâni, iar președintele american Donald Trump nu a oferit până acum un răspuns oficial la oferta formulată de liderul de la Kremlin în septembrie anul trecut.

„Nu, nu am primit un răspuns. Așteptăm cu siguranță un răspuns la inițiativa lui Putin; considerăm că este un subiect foarte important”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în fața jurnaliștilor.

Semnat în 2010 de președinții Barack Obama și Dmitri Medvedev, tratatul New START stabilește limite stricte pentru armele nucleare strategice ale celor două state, respectiv sistemele care ar putea fi folosite în cazul unui conflict nuclear.

Acordul plafonează numărul focoaselor nucleare strategice desfășurate la 1.550 pentru fiecare parte și limitează la 700 numărul rachetelor balistice lansate de la sol, de pe submarine și al bombardierelor capabile să le transporte.

New START este ultimul acord rămas în vigoare dintr-o serie de tratate semnate încă din anii 1970, care au contribuit, timp de decenii, la menținerea unui echilibru nuclear relativ stabil între Moscova și Washington, chiar și în perioade marcate de tensiuni internaționale severe.

Președintele Donald Trump a declarat recent pentru presa americană că, „dacă expiră, atunci expiră”, subliniind că preferă înlocuirea acestuia cu un acord mai ambițios, care să includă și China.

Beijingul a respins însă ideea implicării într-un astfel de aranjament trilateral, afirmând că este nerezonabil și nerealist să i se ceară să participe la negocieri de dezarmare nucleară, în condițiile în care arsenalul său rămâne semnificativ mai mic decât cele ale Statelor Unite și Rusiei, chiar dacă se află în creștere.

Întrebat despre posibilitatea unui nou tratat, Dmitri Peskov a spus că acesta ar putea fi benefic pentru toate părțile, dar a avertizat că un asemenea demers ar presupune „un proces foarte complex și de lungă durată”.

„În ceea ce îi privește pe prietenii noștri chinezi, poziția lor este binecunoscută și o respectăm”, a mai declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

În același timp, Dmitri Peskov a reiterat poziția Moscovei potrivit căreia orice discuție privind stabilitatea strategică și securitatea globală ar trebui să țină cont și de arsenalele nucleare ale Marii Britanii și Franței.

Rusia

Top articole

